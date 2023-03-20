Стремление Запада организовать глобальную блокаду России провалилось во многом благодаря позиции полуторамиллиардной Африки. Континент, на который приходится свыше трети мировой «кладовой» полезных ископаемых, обретает и политическую независимость, на что указал Владимир Путин, выступая на конференции с участием ведущих политиков из 40 африканских стран.

Геворг Мирзаян., , 20:59 — REGNUM В понедельник, 20 марта Россия стала сосредоточием не только азиатской, но и африканской политики. В день визита Си Цзиньпина в Москве проходила международная парламентская конференция «Россия — Африка в многополярном мире». В ней приняли участие более 40 делегаций африканских стран — спикеры парламентов, депутаты, лидеры партий и общественные деятели со всего Черного континента.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

Столь масштабное представительство доказывает, что западные нарративы о «глобальной изоляции России» и надежды на схемы американского принуждения третьих стран к принятию санкций не сработали. Ни одна из африканских стран не вошла в западную антироссийскую коалицию. Вместо этого государства континента выразили готовность сотрудничать с Россией. Москва, лишившаяся доступа на западные рынки и потому с удвоенным интересом рассматривающая экономические возможности на других площадках, намерена расширять и углублять это сотрудничество.

Собственно, это углубление отношений ожидается уже через несколько месяцев. «Рассматриваем это мероприятие как одно из ключевых на пути подготовки предстоящего в июле в Санкт-Петербурге второго саммита «Россия — Африка», — подчеркнул президент России Владимир Путин, выступивший с речью перед африканскими делегатами.

Перед началом выступления на Международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире». © Сергей Бобылев/ТАСС

Уважающих — уважают

Оптимизм Москвы в отношениях с Африкой и ее уверенность в том, что африканские страны все-таки не пополнят западную санкционную коалицию, покоится на трех китах. На контрасте, на идее и на выборе.

Контраст проявляется прежде всего в отношениях. Россия, как до нее Советский Союз, никогда не относилась к африканским государствам как к странам второго сорта. В отличие от Европы или США наша страна никогда не принимала участие в разграблении Африки и выкачивании из нее ресурсов.

«Наши отношения всегда строились на бескорыстной основе, на принципах взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Для нашей страны Африканский континент никогда не был предметом меркантильного интереса, использования трудовых и сырьевых ресурсов, чего не сказать о США и европейских государствах», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Общеизвестно, насколько значимую поддержку оказал в своё время Советский Союз народам Африки в борьбе против колониализма, расизма и апартеида, как помог многим африканским государствам обрести и защитить свой суверенитет», — подчеркнул президент Путин, отметив, что «сегодня линии на поддержку и помощь континенту продолжает следовать и Российская Федерация».

Те, кто годами или десятилетиями испытывал унижения от Запада, не могут не оценить, когда их уважают.

Так, Россия, как напомнил Путин, «недавно согласилась на пролонгирование ещё на 60 дней заключённой в Стамбуле договорённости по вывозу через Чёрное море украинского продовольствия и разблокированию российского сельхозэкспорта и поставок удобрений». Все прекрасно видели, что Запад свою часть сделки не выполнял, однако Кремль все равно продлил сделку. «Руководствуясь потребностями в первую очередь африканских стран», — пояснил президент. И под аплодисменты добавил, что если очередной пролонгации не будет, то

«мы готовы весь тот объём, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно».

Вячеслав Володин Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Украинский конфликт как элемент американского неоколониализма

Помимо уважения к Африке Москва транслирует и близкие тамошним государствам идеи — куда более близкие, чем идеи США.

«Соединенные Штаты уверяют, что если позволить России на Украине выиграть или хотя бы не проиграть, то миропорядок рухнет. Что действия России для него представляют смертельную угрозу. Африка же этот тезис не принимает», — сказал ИА REGNUM Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

«Не принимает, во-первых, потому, что США своими действиями по всему миру создали куда больше проблем для миропорядка. Во-вторых, африканские государства рассматривают украинский кризис как региональный, а не как глобальный вопрос. Поэтому настойчивость США они воспринимают как лицемерие и раздражены им», — пояснил эксперт.

Россия же озвучивает близкие Африке нарративы деколонизации. «Думаю, сегодня в полный голос необходимо поднимать вопрос о компенсации ущерба — о финансовых выплатах всем народам Африки, пострадавшим в колониальный период от европейских угнетателей, от последствий колониализма», — говорит спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Более того, Москва позиционирует конфликт на Украине через призму деколонизации — борьбы против гегемонии «золотого миллиарда», стремящегося, создавая конфликты на периферии, подчинять другие страны и ограничивать их развитие.

Валентина Матвиенко Дарья Антонова © ИА REGNUM

В странах Африки понимают, что если Запад в этой войне победит, то американская гегемония восстановится и укрепится.

Речь тут не только о важнейшем для Африки внешнеторговом партнере — Китае, но и о самом Черном континенте. «Политика США в Африке носит утилитарный характер. Вашингтон не заинтересован в развитии и усилении региона, он рассматривает Африку как арену и орудие в борьбе с Китаем и Россией», — отмечает Дмитрий Суслов.

Африка борется за свои права

Неудивительно, что у самих африканских лидеров иной взгляд на свое будущее, на что обращают внимание ведущие незападные мировые игроки, в том числе и Россия.

«Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах, всё увереннее заявляют о себе в политике и в экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося нового многополярного миропорядка — для этого имеются все объективные предпосылки, — отметил Путин, — В Африке проживает, как известно, около 1,5 миллиарда человек, сосредоточена огромная ресурсная база — почти третья часть общемировых запасов полезных ископаемых. И хотя на африканские страны пока что приходится лишь три процента мирового ВВП, отмечаем, что экономика многих из них растёт опережающими темпами».

При этом все эти взгляды и объективные предпосылки не имели бы никакого значения в том случае, если бы в Африке за последние годы не укрепился бы принцип суверенитета, который стал тем самым третьим «китом», обеспечившим отказ Черного континента от вхождения в антироссийскую коалицию.

«Произошло усиление субъектности большинства африканских стран. Они начали руководствоваться в своей внешней политике прежде всего собственными национальными интересами, а не позицией каких-то великих держав. И в рамках этих национальных интересов они понимают всю выгодность сотрудничества с Россией по множеству вопросов», — комментирует Суслов.

Страны Африки © ИА REGNUM

Собственно, вопросы эти касаются как безопасности, так и экономики. В частности — энергетических проектов. «В Африке реализуются крупные российские инвестиционные проекты с участием таких отечественных компаний, как «Роснефть», «Газпромнефть», «РусГидро», «АЛРОСА», «Лукойл» и многих других. Будем и далее помогать африканским странам в вопросах производства электроэнергии, которой континент пока обеспечен лишь на четверть от своих потребностей», — отметил Путин.

По сути, Россия предлагает проекты без всяких внутренних рисков — как политических, так и экономических. По словам президента Путина, «значительное — в некоторых странах 100-процентное — финансирование осуществляется Россией», и «это серьёзные проекты в объёме, 15,20,25 миллиардов долларов».

Сотрудничество с Россией не предусматривает риска попасть в зависимость от великой державы, ведь Москва в отличие от других стран не рассматривает Африку как плацдарм. Нет риска и получить в довесок к экономическим проектам различные внутриполитические и внешнеполитические требования, которые так любят выдвигать США в рамках своей стратегии по «демократизации» и следования принципу «если ты не с нами, то ты против нас».

В отличие от неоколонизаторов Россия действует по иному принципу — «если ты не против нас, то нам все равно, какую позицию ты занимаешь».

Москва в рамках собственного, неамериканского понимания справедливости протягивает руку помощи всему миру, на практике воплощая концепции глобального устойчивого развития и принципа неделимой безопасности. Поэтому Африка тянется к России. И тянется не только она.