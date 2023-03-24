Сотрудники Роспотребнадзора изъяли в Чувашии мясо, зараженное сибирской язвой, сообщил 24 марта ТАСС со ссылкой на республиканское управление Следственного комитета. «Мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления», — проинформировали в СК. В месте, где было обнаружено зараженное мясо, организован карантин и проводится профилактика.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирская язва

О первом случае сибирской язвы, зафиксированном в Цивильском районе Чувашии, стало известно 15 марта. Житель деревни Старое Акташево забил на мясо принадлежащего ему быка, зараженного сибирской язвой. Животным не делались прививки, в том числе и от этой эпидемической болезни. Всего в Чувашии выявлено два случая заражения сибирской язвой. Оба заболевших с подтверждённым диагнозом госпитализированы.

Еще два человека, приехавшие из Чувашии в Московскую область, также были помещены в больницы из-за подозрения на заражение. Анализ крови у них не выявил бацилл антракса — сибирской язвы. «Угроза эпидемического распространения болезни исключена», — заверили в федеральном Роспотребнадзоре. Но о серьезности случая говорит тот факт, что выяснение обстоятельств инцидента находится на контроле не только у Роспотребнадзора и Минздрава, но и у главы СК России Александра Бастрыкина.

Международные медико-санитарные правила (ММСП) относят антракс к особо опасным инфекциям национального уровня. В отличие, например, от натуральной оспы или сыпного тифа — это непобежденная болезнь. Но последний масштабный случай заражения сибирской язвой в нашей стране имел место в 1979 году в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге. 44 года назад вспышка заболевания привела к смерти, по разным данным, от 66 до примерно ста человек. Эпидемия, по принятой тогда официальной версии, была вызвана мясом зараженного скота. В постсоветской прессе и литературе высказывались предположения о случайном выбросе спор антракса из военно-биологической лаборатории «Свердловск-19» (одного из предприятий НПО «Биопрепарат»).

Чем, вероятнее всего, вызван нынешний инцидент в Чувашии, стоит ли ждать новых вспышек сибирской язвы, какие симптомы могут говорить о заражении и найдены ли новые способы лечения? Об этом ИА REGNUM поговорило с доктором медицинских наук, профессором НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолием Альштейном.

ИА REGNUM: Почему произошла новая вспышка сибирской язвы — которую вроде бы, по большому счету, давно победили?

Анатолий Альштейн: О победе над сибирской язвой говорить особо не приходится. Конечно, есть вакцина, но говорить о том, что это какая-то болезнь, которую полностью уничтожили и в России, и в мире, неверно. Она регулярно возникает в форме вспышки во многих местах и странах — и в европейских, и особенно в азиатских. Речь идёт, прежде всего, о Восточной Азии, Африке, Южной Америке — там это сплошь и рядом. В Северной Америке это тоже бывает. То есть это локальные вспышки по всему миру. Где-то они бывают реже: в островных государствах сибирской язвы практически нет. Например, в таких странах, как Тайвань, Новая Зеландия, Мальта, — там не бывает вспышек.

ИА REGNUM: Но если вернуться к случаю к Чувашии — как он вообще стал возможен, с вашей точки зрения?

А. А.: Здесь главная задача — у ветеринаров, поскольку сибирская язва — это болезнь животных. Есть вакцины для скота — его вакцинируют, но также наблюдают за скотомогильниками, поскольку у бактерии есть очень стабильные споры, выдерживающие даже кипячение. И эти споры сохраняются в земле десятками лет, а может, и дольше. Поэтому, когда животных хоронят в скотомогильниках, инфекция может оставаться там довольно долго.

Павел Львов/ РИА Новости Вакцинация северных оленей от сибирской язвы

Разрушение скотомогильников идёт много лет, и люди могут подумать, что на их месте — нормальная земля, а там есть споры. Если скот болеет в значительном количестве и его хоронят, то образуются такие луга, которые в XIX веке называли «проклятыми лугами». На них выводили скот, а он начинал заболевать. Единственная задача — выявлять больных животных и уничтожать их, а здоровых — прививать. Чего не было сделано.

В противном случае болезнь иногда переходит на человека, и если не лечить её, то она протекает очень тяжело, и многие её формы могут давать очень высокую летальность.

ИА REGNUM: Насколько высокую?

А. А.: Кишечная форма и лёгочная форма бывают нечасто, но могут давать летальность в 50–90%. Но чаще всего у человека бывает кожная форма — при ней летальность бывает 10–20%, а если лечить, то большинство выздоравливает. Дело в том, что сибирская язва вызывается не вирусом, а бациллой. А бацилла сибирской язвы чувствительна к антибиотикам.

Главная задача — поставить правильный диагноз человеку, и тогда в большинстве случаев его можно вылечить или резко сократить вероятность смерти. Из-за того, что болезнь диагностируют не сразу, особенно если она приобретает кишечную или лёгочную формы, человек может умереть. Если поставить диагноз своевременно, то антибиотики помогают.

ИА REGNUM: Может ли заразиться человек сибирской язвой от другого человека?

А. А.: Человек от человека в большинстве случаев сибирской язвой не заражается. Это малозаразная инфекция для него.

ИА REGNUM: Вы уже упоминали о некоторых симптомах заражения сибирской язвы. Но если брать полную клиническую картину — как понять человеку, что он заразился?

А. А.: Чаще всего это бывает кожная форма. У человека поднимается температура, появляется плохое самочувствие. Наиболее часто на коже тела возникает один нарыв. Но иногда таких нарывов бывает несколько. Сперва нарыв проявляется в форме покраснения, потом это пятно опухает, затем образуется нарыв, который нагнаивается, лопается, и образуется область с чёрным основанием-струпом. Врачам не так просто поставить этот диагноз, поскольку эта болезнь появляется не так часто. На самом деле, в мире каждый год могут быть сотни и тысячи случаев. А в отдельных странах это единичные случаи, и многие врачи за весь срок работы не сталкиваются с сибирской язвой.

Зинин Владимир/Фотохроника ТАСС Врач во время осмотра больной кожной формой сибирской язвы

ИА REGNUM: Есть ли эффективные препараты от сибирской язвы? Или это только антибиотики?

А. А.: В случае с сибирской язвой антибиотики — это хороший и надёжный препарат.

ИА REGNUM: А применительно к животным, то это только вакцинация? Или для них также есть какие-то препараты?

А. А.: Лечить животных принято лишь в том случае, если речь идёт о каком-то особом ценном экземпляре. А так — если животному поставили диагноз «сибирская язва», то его забивают, а труп сжигают.

Александр Погожев ИА REGNUM Коровы на ферме

ИА REGNUM: Возможно ли как-то избежать новых случаев вспышки сибирской язвы?

А. А.: Пока что какого-то конкретного способа для того, чтобы избежать новых вспышек заболевания, к сожалению, нет.