В Чувашии сотрудники Роспотребнадзора изъяли зараженное сибирской язвой мясо

Чебоксары, , 14:23 — REGNUM В Чувашии сотрудники Роспотребнадзора изъяли мясо, зараженное сибирской язвой. Об этом 24 марта в Telegram-канале сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Роспотребнадзор Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В результате проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий местонахождение мяса, зараженного сибирской язвой, проданного жителем деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа Чувашской Республики, удалось установить», — говорится в сообщении.

В СК по республике уточнили, что мясо продали двум жительницам республики для личного потребления. Сейчас мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора для исследования и утилизации. Организованы карантинные и профилактические мероприятия.

По факту заражения жителей Чувашской Республики сибирской язвой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа Чувашии забил на мясо принадлежащего ему зараженного сибирской язвой быка. При этом мужчина не делал животным прививки, а также с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. Всего в Чувашии выявлено два случая заражения сибирской язвой. Оба заболевших с подтверждённым диагнозом госпитализированы.

Ещё один человек, у которого врачи заподозрили сибирскую язву, приехал из Чувашии в Московскую область. Он мог контактировать с заболевшими. Мужчину доставили в одно из лечебных учреждений. Лабораторные исследования не подтвердили, что поступившие в медучреждение в Московской области приезжие из Чувашии заражены сибирской язвой. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования. Ситуация находится на контроле Минздрава МО и Роспотребнадзора.