Приезд Си Цзиньпина в Москву показал такой уровень контактов России и Китая, который должен потребовать в ответ создания Евроазиатского командования армии США. Так на завершившийся трехдневный визит председателя КНР отреагировала The Washington Post. Западные политики и СМИ расценили общение лидеров двух стран как завершение формирования оси Москва – Пекин.

Александр Тищенко, , 16:20 — REGNUM «Визит председателя КНР в Москву вызывает у нас беспокойство», — заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. «Ось Китай — Россия небезопасна», — цитирует ТАСС заявление Моравецкого на совместной пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой, который перед этим посетил Киев. Моравецкий также заверил: «Мы стараемся убедить Китай не поддерживать Россию».

Си Цзиньпин в Москве Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В Вашингтоне таких надежд явно не питают. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, комментируя приезд Си Цзиньпина в Москву, обрушился на Китай с критикой. Представитель администрации Джо Байдена перечислил: Пекин не осудил «вторжение» России, Китай не прекратил покупать российскую нефть и энергоносители и, главное, — лидер КНР разделяет мнение Москвы о том, что конфликт на Украине — «это некая война Запада против России».

«Председатель Си счёл необходимым прилететь в Москву, но ни разу не поговорил с президентом (Украины Владимиром) Зеленским, не посетил Украину, не потрудился изучить украинские цели», — изложил Кирби упреки в адрес Китая. Итоги встречи Си и президента России Владимира Путина не дают США больших ожиданий на скорое завершение конфликта на Украине, приводит РИА Новости заявление Кирби.

Западу, независимо от исхода украинского конфликта, следует серьезно отнестись к заявлению Путина и Си Цзиньпина о союзе без границ, подчеркнул в интервью лондонской The Telegraph известный радикальностью суждений американский политик Джон Болтон (занимавший при Дональде Трампе пост советника президента по нацбезопасности). «Я думаю, что образуется ось Россия — Китай, к которой примыкают Иран и Северная Корея. Взгляните на карту, взгляните на географию. Это то, к чему нам нужно относиться серьезно», — указал Болтон.

Угроза в лице союза России и Китая может вынудить США к созданию Евразийского командования для противостояния «российско-китайской угрозе». С соответствующей идеей в статье для The Washington Post выступил обозреватель и публицист Дэвид Игнатиус.

«Стратеги Пентагона всегда делили мир на Восток и Запад, а региональные силы США подчинялись Европейскому или Индо-Тихоокеанскому командованию. Но, глядя на объятия Си Цзиньпина и Владимира Путина на этой неделе, задумываешься, не нужно ли нам единое «Евразийское командование», чтобы справиться с интегрированной угрозой», — пишет Игнатиус.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля © Павел Быркин/РИА Новости

С этим утверждением, заметим, не очень согласуется мнение того же обозревателя о том, что Россия была ослаблена из-за спецоперации на Украине. Игнатиус считает, что Москва «всё больше попадает под влияние Китая — если только после Украины не произойдет маловероятный поворот и на смену Путину не придет лидер, придерживающийся западных взглядов».

Си Цзиньпин предложил ввести на Украине режим прекращения огня и заморозить сложившийся территориальный статус-кво, указывает Игнатиус. Но, подчеркивает он, такое предложение не устроит ни Украину, ни США.

При этом китайский лидер, как полагает эксперт, может предложить поставку боеприпасов для России в контексте «уравнивания условий игры», либо попытаться мобилизовать страны «глобального Юга» в лице Индии, ЮАР и Бразилии для оказания давления на Украину. «Если этот альянс (между Россией и Китаем) удастся, мы будем жить в более мрачном мире», — предрекает автор публикации в The Washington Post.

Китай «продолжит вести с Россией нормальный бизнес, Москва и Пекин ополчились против любых карательных мер со стороны США или Европы, по крайней мере, в экономическом плане», — отмечают колумнисты The New York Times Валери Хопкинс и Крис Бакли, комментируя экономическую часть переговоров Путина и Си. В колонке также не обошлось без рассуждений о том, что Россия «потерпела экономическое поражение» и была «изолирована на международной арене». При этом авторы отмечают: «Россия в значительной степени опирается на Китай, чтобы восполнить утраченный бизнес после резкого отрыва ее экономики от Запада».

Си Цзиньпин сосредоточен на восстановлении экономики, измотанной тремя годами коронавирусных ограничений, отмечает NY Times. И поэтому, хотя китайский лидер может «не желать продавать военное оружие России и рисковать санкциями со стороны Соединенных Штатов, он, похоже, готов поддержать Путина в других вопросах», резюмируют обозреватели американского издания.

Пекин посылает Москве сигнал — «мы с вами» и одновременно демонстрирует Западу и «глобальному Югу», что Китай не позволит диктовать ему условия (в том числе в том, что касается отношений с Россией), отмечается в другой публикации The New York Times. Китаю безразлично, где проходит линия фронта на Украине, главное, чтобы Россия не проиграла в конфликте, и в Москве не было бы «установлено прозападное правительство», указывает издание.

Работа расчетов РСЗО «Торнадо-Г» ВС России в зоне проведения СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Испанская La Razón полагает, что председатель Си в рамках своего визита в Москву «не хотел возвращаться домой без российских обязательств» по ситуации вокруг Украины.

«Си Цзиньпин максимально использует свой последний день в Москве перед возвращением в Китай, не очень четко представляя, о чем он будет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому он обещал позвонить по завершении своего официального визита в Россию», — говорится в материале издания.

После встречи президента России и председателя КНР остается неясным, нравится ли Кремлю представленный Пекином план, рассуждает La Razón. «Может показаться, что нравится, хотя и не по самым спорным пунктам», отмечает испанское издание, называя самым спорным пункт о «возврате» Украине освобожденных территорий и даже Крыма.

Колумнист лондонской The Guardian Рафаэль Бер высказывает более радикальную точку зрения: он уверен, что паритет с США для Кремля — это «далёкое воспоминание» из прошлого, однако для Китая это цель, которая маячит на ближайшем горизонте. Бер также излагает распространенную на Западе точку зрения о том, что КНР для России «не партнер, а покровитель».

Британский аналитик, правда, признаёт, что российский лидер не изолирован в той мере, в которой об этом говорят США и ЕС. Но, уверяет Бер, Москва сможет найти лишь «пул покупателей» для российской продукции — но не союзников. И тем более «не последовательную модель экономического и политического развития, способную соперничать с либеральной демократией», подчеркивает обозреватель лондонского издания.

Российско-китайские переговоры в Москве © Михаил Терещенко/ТАСС

Не столь уверены обозреватели The Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи. Они отмечают, что сближение России и Китая вызывает серьезную озабоченность в странах Запада, где рассматривают «эту пару как потенциально мощного соперника США и их союзников».

«Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили возглавляемый США так называемый геополитический порядок и заручились поддержкой своего видения многополярного мира, особенно среди развивающихся стран», — отметили аналитики.

Отношения России и Китая уравнивают баланс международных отношений, а визит китайского лидера в Москву имеет ключевое значение с точки зрения эффективности такого равновесия, пишет в англоязычном пекинском издании China Daily эксперт Китайского центра изучения современных международных отношений Юй Суй.

«Почему связи между Китаем и Россией укрепляются, несмотря на растущую глобальную турбулентность? Ответ кроется в том, что, несмотря на то, что Китай и Россия являются крупными странами, они сотрудничают в целях стабилизации ситуации в мире и формулируют внутреннюю и внешнюю политику в соответствии с интересами и требованиями своих стран и народов, не ориентируясь на какую-либо третью сторону», — резюмирует китайский политолог.