Советник Госдепартамента США, курирующий арктическое направление, Дерек Шолле, на днях проинформировал: администрация Джо Байдена планирует возобновить работу в формате Арктического совета без участия России. Об игнорировании участия Китая (который с 2013 года имеет статус наблюдателя в совете) в Госдепе, заметим, не сказали. Москва в лице официального представителя МИД Марии Захаровой ответила ожидаемо: российское руководство не позволит «ущемлять наши национальные интересы».

Иван Шилов ИА REGNUM Исследовательское судно ледового класса «Сюэлун»

Очередная перепалка Вашингтона и Москвы вновь подтвердила — две державы считают друг друга главными конкурентами в вопросе об освоении Арктики (в том числе с военной точки зрения), в развитии атомного ледокольного флота (где Россия, очевидно, обгоняет США, по ряду мнений, на 15 лет) и освоении полярных торговых путей. Соединенные Штаты на протяжении последних двух десятилетий отстают от России в борьбе за Арктику, в том числе по части ледокольного флота, констатировало в конце декабря прошлого года американское издание Politico. Но было бы опрометчиво игнорировать третьего конкурента.

13 февраля американский онлайн-журнал The Diplomat обратил внимание на то, что инженеры Государственной ядерной корпорации КНР (CNNC) подали сразу несколько заявок на патенты. Новость прошла почти незамеченной, но это весьма серьезное событие: с мертвой точки сдвинулся проект масштабного строительства атомного ледокольного флота Китая.

Об этом можно судить по упомянутым выше патентам. В одном описывается крышка люка для доступа к реакторному отсеку судна. Другой касается использования причальных козловых кранов и барж с плавучими кранами для установки на судно реактора и выгрузки отработанного ядерного топлива. Судно при этом располагается в сухом доке.

Ещё один патент описывает механизм, позволяющий более эффективно проводить буксировку, в том числе спасательные операции в полярных водах. Есть и заявка, в которой говорится о ледостойком покрытии. Наконец, есть патент, который называется просто «Атомный ледокол» и описывает базовую конструкцию судна.

Проект курирует «дочка» корпорации CNNC — компания CNNC Marine Nuclear Power («Морская атомная энергия» при ядерной госкорпорации), которая, также без особой помпы, была создана около четырех лет назад.

Из «семьи Папаниных»

«Задел» для китайского ледокольного флота появился благодаря распаду Советского Союза.

Первый ледокол в распоряжении КНР — исследовательское судно ледового класса, которое сейчас называется «Сюэлун» («Снежный дракон») — было приобретено в 1994 году на Херсонском судостроительном заводе. Этот дизельный ледокол советского проекта 10 621 (тип «Иван Папанин») дорабатывался на верфи в Шанхае и прошел две модернизации в 2007 и 2013 годах.

Виталия Иванова/ИТАР-ТАС «Иван Папанин»

Летом 2012-го состоялся дебют «Снежного дракона» на Северном морском пути — судно прошло из порта Циндао в Исландию. Год спустя бывший «советско-украинский» ледокол «Сюэлун» принял участие в спасении российского круизного судна «Академик Шокальский» во льдах Антарктики.

Осенью 2018-го на воду был спущен первый ледокол, сделанный в самом Китае, — дизель-электрический «Сюэлун-2».

Разумеется, это ещё нельзя назвать заявкой на арктическую гегемонию.

Но тогда же в январе 2018 года Пекин выступил с инициативой «Полярный шёлковый путь», предполагая вместе с другими государствами проложить новые морские торговые маршруты. И вскоре после этого появилась информация о планах Поднебесной построить собственный атомный ледокольный флот.

Великий северный обход

Атомоходы рассматриваются как ключевая технология в контексте китайской инициативы «Один пояс — один путь», которая должна связать современной транспортной инфраструктурой больше 60 стран Азии, Европы и Африки: роль арктических маршрутов может вырасти радикально.

В 2021 году на одной из конференций исследователи из Уханьского института судостроительных технологий набросали маршрут из Берингова пролива в Европу, который проходит ближе к полюсу, к северу от российской юрисдикции.

Пока такой вариант кажется фантастическим. Но размах и настойчивость, с которыми Китай традиционно воплощает задуманное, не могут не настораживать.

Pei Xin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ледокол «Сюэлун»

В том же 2021-м Минпромторг России отстранил китайские верфи от участия в торгах по контракту на строительство двух неатомных ледоколов. «Передача в Китай проектной документации на ледокол неприемлема, так как Россия соперничает с партнёром в арктических разработках», — процитировал тогда «Коммерсант» представителя министерства.

Тем временем разработка собственно китайских судов уже атомного класса ведется в упомянутой компании CNNC Marine.

Почему ледоколы собирают в Шанхае

Информации об этой госструктуре немного. Известно, что в её состав вошли Shanghai Electric Group и Zhejiang Zheneng Electric Power — государственные компании, специализирующиеся на турбинах и другом энергетическом оборудовании. Причём в пресс-релизе 2017 года о создании совместного предприятия говорилось о развитии «ядерной энергетики на надводных военных кораблях, морских платформах и в других инженерных областях».

В офисе CNNC Marine в центре Шанхая работают около ста человек. Президент компании Гу Инбинь раньше занимал руководящие должности в Jiangsu Nuclear Power, которая управляет Тяньваньской атомной электростанцией — совместным проектом CNNC и Росатома. Там же работал и главный инженер CNNC Marine.

Видимо, не случайно центром ледокольного проекта стал именно Шанхай. К северу на острове Чансин в устье Янцзы располагается верфь Цзяннань, где и был спущен на воду ледокол «Сюэлун-2». Очевидно, атомные ледоколы планируется строить там же.

Существует мнение, что разработки на Цзяннани связаны и с военным проектом — созданием атомного авианосца «Тайвань», первого корабля такого класса в ВМФ НОАК.

DFZB/ZUMAPRESS.com /Global Look Press Верфь Цзяннань

Сразу оговоримся, что о военном присутствии КНР в Арктике не может быть и речи, по крайней мере пока. В 2018 году Пекин опубликовал официальный документ по арктической политике, который предполагает научные исследования (первая полярная база КНР «Хуанхэ» работает на норвежском Шпицбергене с 2003-го), развитие торговых путей, совместное с арктическими странами освоение ресурсов и даже туризм.

Работа над гражданскими атомоходами ведётся и за пределами Шанхая. Так, в августе прошлого года Дэн Аймин, сотрудник Китайского центра исследований и проектирования судов в Ухане, выступил с докладом, представив несколько концептуальных проектов атомных ледоколов, в том числе 38 000-тонного судна, способного пробивать трёхметровый лёд. Для сравнения, водоизмещение нашего «Урала» — 33 тысячи тонн.

Соперничество или сотрудничество?

«С учётом того, как развито в Китае судостроение, это будет либо мощный конкурент, если ни о чём не договоримся, либо мощная опора, — сказал ИА REGNUM главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.info» Борис Марцинкевич. — Ведь собственное судостроение Россия, судя по всему, развивать не намерена, не знаю по каким причинам. Корпуса для новых плавучих электростанций строит именно Китай, плавучий док для обслуживания атомных ледоколов — Турция».

В России только одна верфь способна выпускать крупнотоннажные суда усиленного ледового класса — строительный комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке, указал собеседник. «Кроме того, есть одобренный президентом проект расширения мощностей Балтийского завода в Санкт-Петербурге, но о сроках говорить рано», — указывает Марцинкевич.

Григорий Сысоев/РИА Новости Судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае

Но есть определенный момент, который сыграет в пользу сотрудничества новой арктической державы — Китая с хозяйкой Севморпути — Россией, а не конкуренции Москвы и Пекина, отмечает эксперт. Этот момент имеет прямое отношение к строительству атомных ледоколов.

«Транспортный реактор — это обогащение урана по содержанию 235 изотопа до 19%, — поясняет Марцинкевич. — Такое топливо Китай не производит. Да и никто не производит, кроме России. Так что вряд ли это будет конкуренция. Скорее всего, речь будет идти о той или иной форме сотрудничества. Я не думаю, что Китаю интереснее проходить всё с нуля, чем опираться на наши разработки».

«Главная особенность транспортного реактора — необходимость маневрировать мощностью. Нужно достаточно часто менять режим работы. Либо китайцы будут осваивать эти хитрости сами, либо придётся сотрудничать», — добавил эксперт. С другой стороны, опыт китайских инженеров (примером чего может служить разработка китайской ледокольной программы с нуля и до создания нынешних аналогов советских и российских атомоходов) говорит о том, что Поднебесная может освоить «хитрости» в обозримом будущем.