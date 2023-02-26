«Полярный шёлковый путь». Китай занялся Арктикой
Советник Госдепартамента США, курирующий арктическое направление, Дерек Шолле, на днях проинформировал: администрация Джо Байдена планирует возобновить работу в формате Арктического совета без участия России. Об игнорировании участия Китая (который с 2013 года имеет статус наблюдателя в совете) в Госдепе, заметим, не сказали. Москва в лице официального представителя МИД Марии Захаровой ответила ожидаемо: российское руководство не позволит «ущемлять наши национальные интересы».
Очередная перепалка Вашингтона и Москвы вновь подтвердила — две державы считают друг друга главными конкурентами в вопросе об освоении Арктики (в том числе с военной точки зрения), в развитии атомного ледокольного флота (где Россия, очевидно, обгоняет США, по ряду мнений, на 15 лет) и освоении полярных торговых путей. Соединенные Штаты на протяжении последних двух десятилетий отстают от России в борьбе за Арктику, в том числе по части ледокольного флота, констатировало в конце декабря прошлого года американское издание Politico. Но было бы опрометчиво игнорировать третьего конкурента.
13 февраля американский онлайн-журнал The Diplomat обратил внимание на то, что инженеры Государственной ядерной корпорации КНР (CNNC) подали сразу несколько заявок на патенты. Новость прошла почти незамеченной, но это весьма серьезное событие: с мертвой точки сдвинулся проект масштабного строительства атомного ледокольного флота Китая.
Об этом можно судить по упомянутым выше патентам. В одном описывается крышка люка для доступа к реакторному отсеку судна. Другой касается использования причальных козловых кранов и барж с плавучими кранами для установки на судно реактора и выгрузки отработанного ядерного топлива. Судно при этом располагается в сухом доке.
Ещё один патент описывает механизм, позволяющий более эффективно проводить буксировку, в том числе спасательные операции в полярных водах. Есть и заявка, в которой говорится о ледостойком покрытии. Наконец, есть патент, который называется просто «Атомный ледокол» и описывает базовую конструкцию судна.
Проект курирует «дочка» корпорации CNNC — компания CNNC Marine Nuclear Power («Морская атомная энергия» при ядерной госкорпорации), которая, также без особой помпы, была создана около четырех лет назад.
Из «семьи Папаниных»
Первый ледокол в распоряжении КНР — исследовательское судно ледового класса, которое сейчас называется «Сюэлун» («Снежный дракон») — было приобретено в 1994 году на Херсонском судостроительном заводе. Этот дизельный ледокол советского проекта 10 621 (тип «Иван Папанин») дорабатывался на верфи в Шанхае и прошел две модернизации в 2007 и 2013 годах.
Летом 2012-го состоялся дебют «Снежного дракона» на Северном морском пути — судно прошло из порта Циндао в Исландию. Год спустя бывший «советско-украинский» ледокол «Сюэлун» принял участие в спасении российского круизного судна «Академик Шокальский» во льдах Антарктики.
Осенью 2018-го на воду был спущен первый ледокол, сделанный в самом Китае, — дизель-электрический «Сюэлун-2».
Разумеется, это ещё нельзя назвать заявкой на арктическую гегемонию.
Но тогда же в январе 2018 года Пекин выступил с инициативой «Полярный шёлковый путь», предполагая вместе с другими государствами проложить новые морские торговые маршруты. И вскоре после этого появилась информация о планах Поднебесной построить собственный атомный ледокольный флот.
Великий северный обход
Атомоходы рассматриваются как ключевая технология в контексте китайской инициативы «Один пояс — один путь», которая должна связать современной транспортной инфраструктурой больше 60 стран Азии, Европы и Африки: роль арктических маршрутов может вырасти радикально.
В 2021 году на одной из конференций исследователи из Уханьского института судостроительных технологий набросали маршрут из Берингова пролива в Европу, который проходит ближе к полюсу, к северу от российской юрисдикции.
Пока такой вариант кажется фантастическим. Но размах и настойчивость, с которыми Китай традиционно воплощает задуманное, не могут не настораживать.
В том же 2021-м Минпромторг России отстранил китайские верфи от участия в торгах по контракту на строительство двух неатомных ледоколов. «Передача в Китай проектной документации на ледокол неприемлема, так как Россия соперничает с партнёром в арктических разработках», — процитировал тогда «Коммерсант» представителя министерства.
Тем временем разработка собственно китайских судов уже атомного класса ведется в упомянутой компании CNNC Marine.
Почему ледоколы собирают в Шанхае
Информации об этой госструктуре немного. Известно, что в её состав вошли Shanghai Electric Group и Zhejiang Zheneng Electric Power — государственные компании, специализирующиеся на турбинах и другом энергетическом оборудовании. Причём в пресс-релизе 2017 года о создании совместного предприятия говорилось о развитии «ядерной энергетики на надводных военных кораблях, морских платформах и в других инженерных областях».
В офисе CNNC Marine в центре Шанхая работают около ста человек. Президент компании Гу Инбинь раньше занимал руководящие должности в Jiangsu Nuclear Power, которая управляет Тяньваньской атомной электростанцией — совместным проектом CNNC и Росатома. Там же работал и главный инженер CNNC Marine.
Видимо, не случайно центром ледокольного проекта стал именно Шанхай. К северу на острове Чансин в устье Янцзы располагается верфь Цзяннань, где и был спущен на воду ледокол «Сюэлун-2». Очевидно, атомные ледоколы планируется строить там же.
Существует мнение, что разработки на Цзяннани связаны и с военным проектом — созданием атомного авианосца «Тайвань», первого корабля такого класса в ВМФ НОАК.
Сразу оговоримся, что о военном присутствии КНР в Арктике не может быть и речи, по крайней мере пока. В 2018 году Пекин опубликовал официальный документ по арктической политике, который предполагает научные исследования (первая полярная база КНР «Хуанхэ» работает на норвежском Шпицбергене с 2003-го), развитие торговых путей, совместное с арктическими странами освоение ресурсов и даже туризм.
Работа над гражданскими атомоходами ведётся и за пределами Шанхая. Так, в августе прошлого года Дэн Аймин, сотрудник Китайского центра исследований и проектирования судов в Ухане, выступил с докладом, представив несколько концептуальных проектов атомных ледоколов, в том числе 38 000-тонного судна, способного пробивать трёхметровый лёд. Для сравнения, водоизмещение нашего «Урала» — 33 тысячи тонн.
Соперничество или сотрудничество?
«С учётом того, как развито в Китае судостроение, это будет либо мощный конкурент, если ни о чём не договоримся, либо мощная опора, — сказал ИА REGNUM главный редактор аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика.info» Борис Марцинкевич. — Ведь собственное судостроение Россия, судя по всему, развивать не намерена, не знаю по каким причинам. Корпуса для новых плавучих электростанций строит именно Китай, плавучий док для обслуживания атомных ледоколов — Турция».
В России только одна верфь способна выпускать крупнотоннажные суда усиленного ледового класса — строительный комплекс «Звезда» на Дальнем Востоке, указал собеседник. «Кроме того, есть одобренный президентом проект расширения мощностей Балтийского завода в Санкт-Петербурге, но о сроках говорить рано», — указывает Марцинкевич.
Но есть определенный момент, который сыграет в пользу сотрудничества новой арктической державы — Китая с хозяйкой Севморпути — Россией, а не конкуренции Москвы и Пекина, отмечает эксперт. Этот момент имеет прямое отношение к строительству атомных ледоколов.
«Транспортный реактор — это обогащение урана по содержанию 235 изотопа до 19%, — поясняет Марцинкевич. — Такое топливо Китай не производит. Да и никто не производит, кроме России. Так что вряд ли это будет конкуренция. Скорее всего, речь будет идти о той или иной форме сотрудничества. Я не думаю, что Китаю интереснее проходить всё с нуля, чем опираться на наши разработки».
«Главная особенность транспортного реактора — необходимость маневрировать мощностью. Нужно достаточно часто менять режим работы. Либо китайцы будут осваивать эти хитрости сами, либо придётся сотрудничать», — добавил эксперт. С другой стороны, опыт китайских инженеров (примером чего может служить разработка китайской ледокольной программы с нуля и до создания нынешних аналогов советских и российских атомоходов) говорит о том, что Поднебесная может освоить «хитрости» в обозримом будущем.