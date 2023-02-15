В Госдепе США заявили, что возобновят проекты Арктического совета без участия России

Вашингтон, , 22:50 — REGNUM США заявили о возобновлении проектов Арктического совета, но без участия российско строны. Об этом сообщил советник госдепартамента Дерек Шолле.

Арктика. Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В США признали необходимость сотрудничества с Россией в Арктике

Шолле высказал в отношении России обвинения в нанесении существенного урона международному научному сотрудничеству в Арктике. Он сказал, что не ждёт от РФ в обозримой перспективе каких-то изменений.

«Адаптируясь к новым реалиям, которые навязаны нам Москвой, мы возобновляем проекты Арктического совета, не предполагающие участие России», — сказал Шолле.

Арктический совет работает с 1996 года. В него входят заинтересованные станы: Россия, США, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.

Свою работу совет приостановил в 2022 году в ответ на начало СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость сотрудничества с Россией в Арктике по важным вопросам следует признать в Вашингтоне. Такое заявление сделал 9 февраля директор российского отдела в совете нацбезопасности США Крис Кофрон на мероприятии центра Вудро Вильсона.