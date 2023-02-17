МИД РФ: отказ от сотрудничества с Россией в Арктическом совете возможен только после выхода США

Москва, , 14:20 — REGNUM США готовятся возобновить работу над проектами в Арктическом совете без участия России, но единственной возможностью для этого является выход из данной организации. Так 17 февраля прокомментировала слова советника Госдепартамента США Дерека Шолле официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В России не удивлены таким мнением советника, а сотрудничество с другими членами совета Москвой «нормально выстраивается», добавила она.

«Работая в Арктическом совете, мы руководствуемся интересами международного сотрудничества, но не позволим ущемлять наши национальные интересы, поэтому в случае, если членство в организации не будет отвечать этим задачам, будут рассматриваться варианты дальнейших действий», — отмечает Захарова.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, функционирование Арктического совета предполагает равноправное участие всех стран-членов в соответствии с уставом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили о возобновлении проектов Арктического совета, но без участия российской стороны.

Советник госдепартамента Дерек Шолле ранее обвинил Россию в нанесении «существенного урона» международному научному сотрудничеству в Арктике. Он сказал, что не ждёт от Москвы в обозримой перспективе каких-то изменений в проводимой ею политике.