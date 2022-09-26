В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали референдумы о воссоединении с Россией, которые проходят в республиках Донбасса, а также на освобожденных от нацистов территориях бывшей УССР, указав на то, что Астана руководствуется принципами территориальной целостности государств. Соответствующее заявление 26 сентября сделал представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Токаев

«Что касается проведения… ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», — приводит его слова ТАСС.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли позицию Астаны как предательство. Иные задумались над тем, что, возможно, Казахстан не признает воссоединение с Россией Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, чтобы не попасть под санкции.

«[Нечего] нам им было помогать», — отреагировал Олег.

«Да и [плевать] нам на всех! Мы признали и это главное!» — добавил «А».

«А стоило ли спасать Токаева?» — задался вопросом Эдуард В.

«Вы-то куда?!» — не понимает Дмитрий М.

«Да ладно, на камеру они пусть что угодно говорят, по факту важны поступки. Это как Эрдоган, который говорит одно, а вечно делает другое», — считает Sasha.

«У России только два союзника — армия и флот. Ну, и авиация. Всё остальные братушки яйца выеденного не стоят», — пишет O Koluzov.

«Казахстан — вторая [бывш. УССР]. Ждём денацификации и присоединения новых земель к России», — не выдержал еще один из участников обсуждения.

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«Боятся Север Казахстана потерять. Пусть хорошенько думают. Если не будут русских обижать, никто от них отделяться не будет», — отметила Татьяна.

«А может, так надо было?.. Это как подушка от санкций?» — задался вопросом Алексей Владимирович.

«Может, так задумано?.. Казахстан помогает обходить санкции, не в интересах России, чтобы на Казахстан тоже наложили санкции», — прокомментировал Al Ba.

«А их, что, уже спрашивали?» — с сарказмом спросила Наталия.

«Благодарность Токаева так и прёт, не понимает, что только при партнёрстве с Россией он останется во власти», — отреагировала Елена.

«Так можно не признавать что угодно! Главное победить, а там — победителей не судят», — добавил Роман.

«Они в данный момент прокладка между нами и Западом. Наши тоже все прекрасно понимают! Параллельный импорт и все такое, плюс технологии с Запада и прочая ерунда!» — отметил Олег Т.

«Чего-то когда [киевский режим обстреливал] Донбасс ракетами 8 лет, никто про Устав ООН не пикал», — написал Andrei K.

«Вот еще бы о казахах печалились», — пишет «Кардиограмма печали».

«Предатели они. Зачем Россия им зимой помогала?» — подытожила Светлана М.

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