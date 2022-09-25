25 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Сербия не может принять результаты референдумов о воссоединении с Россией, которые проходят в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Оксана Переможенко, , 16:16 — REGNUM Сербия не может принять результаты референдума о воссоединении с Россией, которые проходят в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом 25 сентября в интервью Tanjug заявил сербский министр иностранных дел Никола Селакович.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава сербского внешнеполитического ведомства сослался на Устав ООН, а также на «общепринятые принципы и нормы международного права».

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Сербия не может принять результаты референдума, во-первых, из-за Косово, а во-вторых, — из-за давления Запада.

«Ничего, как-то переживём», — написала Марта.

«Вучич — это сербский Янукович. И нашим, и вашим и споем, и спляшем», — добавил «Царь».

«Они не могут признать независимость ЛДНР, иначе они распишутся в косовском прецеденте», — ответил «Царю» Spownee.

«Придётся обойтись без их признания», — отметила Tatiana.

«Если Сербия признает референдум, то им придется признать и Косово. Так что нельзя от них этого требовать. В принципе, Вучич и так за нас топит, исходя из своих возможностей», — прокомментировала Мира.

«Сербов понять можно… Им будут Косово в упрёк ставить… Косово — это Сербия!» — отреагировал «Добрый Знак».

«Нам от их признания ни холодно, ни жарко. Пусть с Косово разбираются», — отметила Екатерина Т.

«Народ Сербии признает однозначно! А там видно будет! Цыплят по осени считают!» — добавила Irina K.

«У сербов двоякое чувство: с одной стороны, они согласны, что референдум нужен, но с другой стороны — это Косово. И поддержав референдум, автоматически признаётся и отсоединение Косово», — также пишет Олег.

«Голосование не для Сербии проводится, потому плевать, что они там признают или не признают», — написал Денис З.

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

«И не надо. Это же не отдельные республики, [а] часть России. Этого достаточно», — прокомментировал Николай.

«Посмотрите, где Сербия и кем она окружена… Чуть чего, ей будет худо. Поэтому ей надо молча сидеть», — пишет Зарань.

«Это наша, исконно русская земля! И нам до одного места, кто признаёт, а кто нет!» — отреагировал Игорь.

«Сейчас нельзя, так как их просто уничтожат экономически… Немного погодя, когда уже в ЕС хаос поднимется до невозвратного уровня, признают, а сейчас… С Косово ещё не до конца разобрались, своих проблем вагон и маленькая тележка», — отметил Anton B.

«У них Косово под боком, конечно, они так и будут говорить. Не думаю, что на них нужно обижаться. Крым тоже не признали, и что? Как это помешало?» — задалась вопросом Екатерина К.

«Да, Сербию зажали с Косово. Они и так нас поддерживают, как могут», — согласилась Elena.

«Главное, чтоб Россия признала. А если исходить из сегодняшней ситуации в мире, то нам по барабану чье-то мнение! Мы теперь сами себе указ, а главное, — мы никому плохо не делаем!» — написала Ирина П.

«Сербы нам братья и поддерживают, как могут. На них давят», — прокомментировала Наталья.

«А по-другому и быть не могло… Страны, у которых проблемы с территориями… Ну, вы поняли… Китай тоже не признает… пока Тайвань в родную гавань не вернется. Хотя, если придерживаться американской политики, то можно было и признать с формулировкой: «Это другое», — добавил Сергей Ш.

«Сербы в окружении «друзей», что им еще остается?» — с сарказмом подытожила Ekaterina T.

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