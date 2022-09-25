25 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление белорусского министра иностранных дел Владимира Макея, заявившего о том, что белорусская сторона по итогам референдумов о воссоединении с Россией, которые проходят в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, примет решение исходя из интересов страны.

Оксана Переможенко, , 18:31 — REGNUM По итогам референдумов о воссоединении с Россией, которые проходят в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также на освобожденных от нацистов территориях бывш. УССР (Херсонская и Запорожская области) Белоруссия примет решение исходя из интересов страны. Соответствующее заявление в интервью каналу France 24 сделал белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Референдум по вопросу присоединения к России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы признаём Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра. Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», — заявил Макей.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства также напомнил, что Россия является для Белоруссии союзником и у Минска есть обязательства в рамках Союзного государства, которые белорусская сторона должна учитывать.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения сочли ответ Минска неоднозначным. Иные считают, что Белоруссия, возможно, и не сразу, но признает итоги референдумов.

«Они Крым-то ещё не признали, а тут…» — написал Senya.

«Они не признавали, чтобы помочь нам обходить санкции…» — ответил ему ilia.

«Не забываем, у нас только два союзника — это армия и флот!» — добавил Сергей.

«Всё все признают как миленькие!» — отреагировала «Пчёлка».

«Ответ неоднозначный», — отметил No Name.

«Лукашенко ещё выеживается! Если бы не Россия, его бы уже не было бы», — возмутилась Светлана Н.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В Союзном государстве разве не должно быть общих интересов и поддержки?» — недоумевает Максим.

«Если не признает, будет все предельно ясно», — прокомментировала Евгения.

«А как-то конкретнее можно было выразиться?» — спросил Sergeant.

«Опять юлят!» — пишет Ирина.

«Опять голову в песок прячет… Ждет, чем все закончится», — прокомментировала Irina.

«Заёрзали», — смеется еще один участник обсуждения.

«Вообще без разницы кто, что признает. Главное — как чувствует народ республик и признание России. А что, кто думает — это неважно. Крым ведь от того, что не признают, не перестаёт быть Россией», — отреагировала Ксения В.

«Белоруссии, Казахстану, да и самой России пока выгодно такое положение по поводу Крыма и ЛДНР, они не попадают под давление Запада, помогают обходить санкции…» — также отметила Дарья М.

«Всё признают, они под такими же санкциями… Терять им, как и нам, уже нечего, мы в одной лодке. Возможно, конечно, еще подождут Николаевскую область и Одесскую, чтобы 10 раз не признавать, а скопом сразу и всё», — подытожил Александр.