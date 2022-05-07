Известие о том, что группа украинских военных вышла в районе «Азовстали» с белым флагом на дорогу, где принимали эвакуированных гражданских, спровоцировало шквал комментариев в социальных сетях. Люди в основном рассуждают о дальнейшей судьбе боевиков, не обошлось без иронии. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные сужения.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

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«Первый вопрос, который должны задать наши «азовцам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): Где наши военнообязанные?». Если хоть один из пленных подвергся пыткам, немедленно прекратить переговоры и ровнять их с землёй! Если будет заявлено о отсутствии пленных, ровнять их с землёй!» — призывает Алексей в телеграм-чатеИА REGNUM.

«Сломали их наши, дожали! Скоро все выползут», — считает Юлия.

«В подземельях «Азовстали «сидят самые упоротые ублюдки, запятнавшие себя в кровавых военных преступлениях, они достойны самой позорной смерти, не нужно повторять хрущёвских телодвижений, ибо эта зараза через 10−20 лет опять даст ростки к реваншу с Россией», — напоминает Дмитрий Клишин.

«Надо перестать жалеть нацистов, чем больше их умрет, тем меньше умрет мирных жителей в будущем. Их всё равно не перевоспитаешь. У них это в крови, от предков, которые воевали за фашистов. Они даже не понимают, за что сражаются», — поддерживает Игорь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воспоминание

«Суд и казнить показательно, чтоб другим неповадно было. Украину мало нужно зачистить, их ещё лечить долгие годы от этого национализма нужно», — заметил Сергей Рассохин.

«Скорее всего, раненых вывели. Командиры хрен выйдут сами, тем более, еда в ограниченном количестве — избавляются от бесполезных в бою лишних ртов», — поделилась мнением Диана.

«Повара вышли», — иронизирует Игорь.

«Бесславные ублюдки. Позорные свиньи. Хорошо бы их массово казнить на площади», — замечает Федор.

«Судить определённо будут, не раз заявляли, что знают преступников поимённо. Но линчевать людей только на основании причастности к батальону — дремучая дикость. Толпа всегда хочет крови. Разве её уже недостаточно пролилось?!» — отмечает Алексей.

«Надеюсь, их сразу накажут по законам военного времени, пусть отвечают за наших замученных пацанов», — предлагает Алла Б.

«Вышли и слава Богу. Меньше убитых с обоих сторон. Быстрей бы всё закончилось. Зеля-нарик уже как мог ноги вытер об своих военных», — поделилась мнением Ольга.

«К 9 мая выходят, что бы их по площади провели и народ посмотрел на животных этих», — подложил Константин.

«Может, провокация с их стороны. Тревожно», — опасается Людмила.

«Победа должна быть честной. Конечно, сложно говорить о честности, когда с другой стороны одни провокации, но поэтому победа будет за нами», — рассуждает Екатерина Киенко.

Как сообщало ИА REGNUM, о группе украинских военных с белым флагом в районе «Азовстали» 7 мая известил командир батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Восток» Александр Ходаковский. По его словам, это первый личный контакт сторон за всё время блокады Мариуполя.

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