Мариуполь, ДНР, 7 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где блокированы остатки украинских нацистов, вышла группа киевских боевиков с белым флагом. Об этом 7 мая сообщает командир батальона Донецкой Народной Республики (ДНР) «Восток» Александр Ходаковский в своем телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь»

«Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь «Азовстали», — написал он в своем сообщении.

Также Ходаковский уточнил, что навстречу киевским боевикам в качестве парламентёров выдвинулись военные Вооруженных сил России, и отметил, что это первый личный контакт сторон в течение всего времени блокады украинских радикалов в Мариуполе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее видеозапись боевой работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало Минобороны России.