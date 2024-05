Известный голливудский актер, лауреат премии «Оскар» Мэтью Макконахи сказал, что, хотя сам сделал прививку от COVID-19, он против того, чтобы его детям делали прививки. По словам Макконахи, он не готов согласиться с вакцинацией маленьких детей, так как ему недостаточно информации для принятия такого решения. Такой ответ он дал на встрече DealBook в «Нью-Йорк Таймс» на вопрос о его позиции в отношении детских прививок и о том, следует ли их санкционировать.

Эрнест Бор. Эдвард Дженнер прививает восьмилетнего Джеймса Фиппса от оспы. 1796

На прошлой неделе Управление по контролю за продуктами и лекарствами в США разрешило вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech для экстренного применения у детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Подписчики канала газеты The Hill в YouTube обсудили слова Макконахи.

«Актер, а по своей сути — человек честный и подлинный», — пишет автор одного из самых популярных комментариев Terris Young.

«Нужно, чтобы еще больше людей встало на защиту детей», — говорит YouAreBrainwashed, соглашаясь, что происходящее — результат убеждения людей в том, что они вредны для планеты.

«Нам всем нужно объединиться и вместе противостоять этому экспериментальному удару по нашим невинным детям. Позор этой бесполезной администрации, разрушающей семьи», — призывает It's a blessing being an American.

Tim Reckmann Вакцина компании Pfizer

«Зачем кому-то играть в русскую рулетку со своим ребенком? Я что-то не понимаю. Людям нужно отключить новости, нагнетающие страх, и собраться с мыслями, прежде чем разрушать жизнь своего ребенка!» — утверждает LM F. «Потому что многие люди считают своих детей обузой… это суровая реальность, и это отвратительно», — отвечает ей scary terrry.

«Никогда не слушайте актера, который будет давать вам советы по важным вопросам. Они пытаются сделать свое имя более узнаваемым, не обманывайтесь этим», — предупреждает Thomas Tessier.

«Произошел огромный всплеск сердечных заболеваний. Зачем принимать то, что неизвестно чего сделает с вами через год или пять лет? И зачем принимать что-то, что даже не помешает вам заболеть? В чем смысл?» — задается вопросом Frankie Rzucek Jr.

«Вакцина хуже, чем болезнь. Разница в том, что правительство пугает людей, заставляя их принимать вакцину, обманывает людей и вызывает больше страха, чем необходимо. Если страшно слышать правду, то еще страшнее знать правду о том, какой вред вакцина наносит людям. Многие люди предпочитают быть невежественными, чем знать темную реальность своего мира», — убежден Casca.

«Что бы мы делали без блестящей проницательности и острого, как бритва, остроумия голливудских актеров, влияющих на политику?» — иронизирует iHateGooglePlus.

«Я бы никогда не подумала дать детям такую вакцину!» — негодует Valeria Daroczi. «Ты вообще никогда не думаешь», — отвечает James R H.

«Любой родитель, который достаточно глуп, чтобы так поступить со своими детьми, должен быть обвинен в жестоком обращении с детьми», — уверена The Mystic With Lipstick, с которой одни полностью согласны, а другие, хоть и не прививают своих детей, такую категоричность считают натяжкой. «Если вы являетесь родителем и даете разрешение кому-либо уколоть вашего ребенка экспериментальным препаратом, это называется жестоким обращением с детьми. Просто и ясно», — говорит Key.

«Пандемия затрагивает всех нас, дуракам не дается выбора, — не согласен bigraviolees. — Не прививаются только идиоты».

«Я уважаю любого, кто выступает против ненужного медицинского вмешательства для маленьких детей», — поддерживает актера Lee Lean See.

«Я полностью согласен с ним в этом вопросе. Недостаточно данных для краткосрочной и долгосрочной перспективы и гораздо меньше преимуществ, чем для взрослых привитых. Как только ваши дети получат укол и обнаружится что-то плохое позже, будет слишком поздно сожалеть об этом», — подозревает Mikiko.

(сс) Baltimore County Government Вакцинация против COVID-19 в США

«Вау, демократ говорит что-то осмысленное, похоже, не всё потеряно», — удивляется Socialism Sucks.

«Тестирование вашего ребенка на ковид не защитит вашего ребенка от ковида. Но если у вашего ребенка положительный результат теста, вы сможете изолировать своего ребенка, чтобы защитить других людей от него. Это все еще оставляет вас с вопросом о том, что вы намерены сделать, чтобы защитить своего ребенка от ковида? Правда? Этот человек безмозглый», — возмущается Davy H.

«Он говорит то же, что 80% в Америке. Мы не против того, чтобы люди хотели привиться. Это их свобода — сделать прививку. Мы просто против того, чтобы кого-то заставляли вводить в свое тело то, что он вводить не хочет. Это наше право как свободных американцев. Точка», — настаивает Frankie Rzucek Jr.

«Я бы не стал вакцинировать тех, у кого еще впереди репродуктивные годы, если бы они не входили в группу высокого риска по ковиду», — настаивает Eric Smith.

«Если мы собираемся вакцинировать детей, то самое меньшее, что мы можем сделать, это сделать тесты перед инъекцией и проверить иммунитет перед вакцинацией (не только на антигены, но и тесты на В‑ и Т-клеточную память). Многие дети бессимптомно подхватили вирус, и хорошо известно, что те, у кого была предыдущая инфекция, подвергаются более высокому риску серьезных побочных реакций. А если у них хороший иммунитет, зачем беспокоиться, по крайней мере, до тех пор, пока он не ослабнет», — полагает Michael.