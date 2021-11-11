Нью-Йорк, США, , 11:10 — REGNUM Голливудский актер Мэтью МакКонахи выступил против того, чтобы его детям делали прививки от COVID-19. При этом сам он привит. Об этом артист заявил, отвечая на соответствующий вопрос на встрече The New York Times's DealBook 10 ноября.

Прививка Mirmam.pro

Свою неготовность прививать детей актер объяснил желанием получить больше информации о прививке.

На прошлой неделе Управление по контролю за продуктами и лекарствами разрешило вакцину против коронавируса Pfizer-BioNTech для экстренного применения у детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Макконахи указал, что он не против прививок, но против того, чтобы они были обязательными, и подчеркнул, что привился не потому, что кто-то сказал ему, что он «обязан» это сделать.

«Думаю ли я, что существует какая-то афера или теория заговора? — сказал лауреат премии «Оскар». — Черт возьми, нет».