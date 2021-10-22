«Не лопнуло бы НАТО от такой мощи!» — Киев «добавит» НАТО «огромную силу»
Вступление Украины в НАТО сделает военный альянс гораздо сильнее. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
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По словам чиновника, техническая готовность страны вступить в НАТО составляет «сто процентов». По его мнению, осталось всего лишь принять соответствующее политическое решение.
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«Что необходимо понимать: мы в НАТО идем не как просители с протянутой рукой, мы добавим огромную силу», — сказал он.
Заявление Арестовича обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие усмотрели в словах чиновника повод для иронии.
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«Ну конечно, москитный флот и ржавые танки — это такая сила!» — смеется Геннадий Б.
«Кабы не лопнуло НАТО от такой мощи», — иронизирует Игорь Т.
«Добавит? Убавит, так точнее», — отметила Tatjana B.
«Галантерейщик и кардинал — это сила?» — пишет Alexander S.
«Это «тайный и коварный план России» — внедрить Украину в НАТО, чтобы они развалили там всё», — отметил Андрей К.
«И НАТО от этой мощи развалится», — добавил Алексей Д.
«Украина оставит НАТО без штанов и пустит по миру», — отреагировала Наталья П.
«Один украинский прапорщик — и [конец] альянсу», — написал Игорь Валерьевич.
«А где вы будете [деньги] на взносы брать? Сумасшедшие!» — поинтересовалась Лариса М.
«Бедный богатому не товарищ. Украина всюду суёт свой нос, и отовсюду её выгоняют, надоела уже всем», — отметил Сергей С.
«Кто-то же это внимательно слушает и верит!?» — не понимает Игорь Мариуполь.
«Слабость НАТО очевидна всем. Но как только к НАТО присоединится Украина, то всё, мощь не будет иметь границ. Это будет такая мощная организация… Огромный опыт нахождения ВСУ в многочисленных котлах будет очень полезен НАТО», — с сарказмом отметил Jurij O.
«Какой мощи? У нас пару человек контрактников, и то, если начнётся движуха, все разбегутся, думаю», — добавил Дмитрий Н.
«Каким образом голодранцы и попрошайки могут добавить мощи?» — задался вопросом Vlad K.
«Украина настолько мощная, что это НАТО должно вступать к Украине. А зачем НАТО потешные войска?» — смеется Ник К.
«Украина добавит НАТО огромной мощи только благодаря своему географическому положению. Собственно, только для этого США и НАТО туда рвутся. Но вот… незадача — Крым и Донбасс. НАТО давно бы уже были в Украине, но им не хочется участвовать в реальном горячем конфликте с Россией, о чём их так просит украинское правительство», — отметил Андрей А.
«Осталось только убедить в этом НАТО», — отреагировал Алексей П.
«Огромных проблем добавит точно. Иначе давно бы решили вопрос. Ума бы кто добавил этому недорослю», — пишет Анатолий Т.
«Интересно, в чем эта мощь заключается? В ржавой рухляди, которую эти недоумки называют украинской техникой, или в том морально разложившемся человеческом материале, из которого состоит личный состав ВСУ?» — задался вопросом Alex E.
«Украина сама себе могилу копает. НАТО потом останется в сторонке, а братский народ придётся закопать!!!» — подытожил Сергей Р.
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