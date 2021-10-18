18 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину и в Грузию напомнит этим странам, что двери Североатлантического альянса для них открыты.

Оксана Переможенко, , 17:58 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита на Украину и в Грузию напомнит этим странам, что двери Североатлантического альянса для них открыты, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Наколка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Остин подчеркнёт как в Грузии, так и на Украине, что дверь в НАТО открыта, и призовёт эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе», — сообщает источник.

В Пентагоне добавили, что США укрепляют суверенитет стран, «которые находятся на передовом крае российской агрессии».

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Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Многие указали на то, что украинские власти уже восьмой год «кормят обещаниями» о членстве Украины в НАТО.

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«Это типа, никого не держим и можете проваливать?» — иронизирует Михаил К.

«Но в случае конфликта ими хлопнут перед носом», — добавил Максим М.

«Двери НАТО, как турникет в метро, — при приближении к ним они закрываются», — не без сарказма пишет Евгений Ш.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (сс) U.S. Secretary of Defense

«И призовет эти страны провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонительном альянсе». И так до бесконечности. С 2008 года призывают. А до этого еще раньше [бывшему президенту Украины Леониду] Кучме такое втирали», — отметила Olga Svaytoslavovna.

«Америка всегда бросит тебя, дружок. Афганцы не дадут соврать», — добавил Алексей О.

«Ну возьмут их в НАТО и чё? Вот на что они рассчитывают? На то, что НАТО впряжётся за них? В Европе и НАТО прекрасно понимают, что если начнется замес по крупному с применением всего, что есть, — победителя не будет… Хотя есть такие умы, которые считают, что если не попробуешь, то и не узнаешь, и если они возьмут верх, то точно миру конец — взаимное уничтожение гарантировано!» — написал Серж П.

«Кастрюлям хватает слов. Они этим питаются уже восьмой год», — отреагировал один из комментирующих.

«Двери дорогого ресторана тоже открыты всегда, но на входе стоит швейцар, который не пустит туда всякое отребье, которое будет портить воздух и настроение посетителей», — интерпретировал сообщение пресс-службы Пентагона Артём П.

«Ну то есть морковку от морды осла пока не убирают…» — добавил Роман К.

Солдаты НАТО на Украине Army.mil

«Как бы открыты, но входить нельзя», — написал Филипп Ж.

«Окна ещё не забудьте открыть, сквознячком хоть проветрит немного», — иронизирует Andrew Vasilich.

«Афган все показал на практике», — пишет Вера Р.

«Открытые двери с собой привезет?» — смеется Oleg M.

«Двери на выход», — добавил Виктор Д.

«Партнеры» над Украиной уже просто издеваются», — подытожил Сергей Евгеньевич.

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