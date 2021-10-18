18 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о том, что Украину не интересует мнение России относительно украинского членства в НАТО.

Мирослава Романенко, , 21:20 — REGNUM Украину не интересует мнение России относительно украинского членства в НАТО, заявил 18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили читатели издания «Шарий.net» на страницах издания в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, а также читатели телеграм-канала Klymenko Time. Многие отметили, что, в отличие от Украины, НАТО мнение России интересует…

«Колобок тоже думал, что он самый хитрый», — отреагировал Максим Р.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

«Из Украины сделают поле боя и выжженную землю», — добавил Александр К.

«Если бы не интересовало, то и не отвечали бы!» — добавила Надежда Д.

«А чего тогда реагируешь?» — поинтересовался Виктор Д.

«Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, нужно создать такие условия жизни для людей, чтобы они хотели их защищать. Карл Густав Маннергейм. И вы хоть у*ритесь, но если социальный беспредел в стране, то ни НАТО, в котором нас не ждут, ни Евросоюз, в котором нас не видят лет сто, не спасут. Лучшее, что у вас бы хорошо получилось… это ваша отставка вместе с Зеленским», — отметил Константин З.

«Зато к мнению РФ хорошо прислушиваются в НАТО», — добавил Vladyslav T.

«Мнение вассала вообще ничего не стоит, когда сюзерены договариваются», — пишет Andrey T.

«Интересует, и даже очень! Вы и в НАТО стремитесь только ради того, чтобы соседям нагадить!» — написал Андрей Ф.

«Равно как и мнение Украины о России тоже мало кого интересует», — отметил Евгений Васильевич.

«Заинтересует. Чуть позже», — отреагировала Лилия А.

«Когда Россия будет душить НАТО в Украине, ты где в это время будешь?..» — поинтересовался Александр Николаевич.

«А что, Украина уже вступила в НАТО? Кулеба «уникальный» человек — каждый раз читаю его и думаю, кто его поставил министром», — пишет Алина П.

«Как только первый танк пересечёт границу (надеюсь, нет) в Харьковской области, он же первый улетит в США», — написал Дамир С.

«НАТО, похоже, тоже не интересует мнение Украины по этому вопросу…» — отметил Alex E.

«А с вами никто и не разговаривал, российское предупреждение было адресовано непосредственно к НАТО. А не к его подопытной территории», — добавил Игорь Ш.

«Зато НАТО интересует это мнение», — отреагировал Денис С.

Наколка. НАТО.Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Радоваться надо, что Украина вступит в НАТО и ЕС, она им устроит проблемы со своим бардаком, поэтому её, к сожалению, не возьмут», — отметил Максим П.

«Так что же так встретиться хотят? Ничего не понимаю!» — смеется «Коза Сидорова».

«Оно что, не понимает, что будут именно реальные военные действия со стороны России?..» — задался вопросом Олег.

«А зачем для превращения всей Украины в американскую базу брать её в НАТО? Украина и так добровольно отдастся этим базам», — отметил Дмитрий Н.

«Ну если США интересует Украина, страна, которая находится у черта на куличках, за лужей. И это является национальными интересами США, то почему же России, граничащей с Украиной, как говорится, нос к носу, не озаботится своими национальными интересами и своей безопасностью. Думаю, если бы Украина занимала нейтральную позицию, то и ей было бы хорошо, и в игры бы чужие не играла», — написала Лариса.

«Украина — это реальный клиент, кто создаст для НАТО провокацию и втянет руками англосаксов Альянс в военный конфликт», — подытожил Вадим.

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