На Украине петиция с требованием запретить концерты и выступления российских артистов набрала необходимое для ее рассмотрения количество голосов (25 000), сообщается на сайте президента страны Владимира Зеленского. Документ 21 сентября зарегистрировал украинский продюсер Игорь Кондратюк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Страна». Также новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие критически отнеслись к петиции, зарегистрированной украинским продюсером, обвинив его в зависти и борьбе с конкурентами.

«В принципе, никто не сомневался в том, что Кондратюк способен на такие подлости. Хотя это не подлость или патриотизм, а банальный передел рынка шоу-бизнеса. Кто такой Кондратюк и чем Лорак, поющая в РФ, отличается от Порошенко, продающего свои конфеты в Крыму и Москве?» — спросил Vitalyi D.

favor.com.ua Игорь Кондратюк

«Как бы еще вспомнили этого Кондратюка, если бы не его петиция? Великий шоумен современности», — не без сарказма отреагировала Галина Л.

«Это ничего не изменит. Просто ещё один невменяемый закон, который ускорит падение этого режима. Больше таких законов и инициатив! Нельзя дать шанса этому маразму продолжиться после следующих парламентских и президентских выборов. Пусть продолжают, мы подождем», — отметил Вячеслав Викторович Е.

«А почему 25 тысяч с Кондратюком должны решать за всю Украину?» — не понимает Làrisa C.

«Лучше бы петицию создал о насильственной вакцинации и тарифах неподъемных», — добавила Ирина Г.

«Конкурентов убирает. Всё как всегда — под маской патриотизма имеют обычные корыстные цели», — пишет Павел П.

«Это всё зависть к «большому брату»… Люди всё равно будут слушать и смотреть то, что им нравится…» — написал Иван А.

«Искусство всегда объединяло народы… Кондратюку не место в искусстве…» — пишет Miroslava S.

putnik Игорь Кондратюк

«За всю свою жизнь этот индивидуум ничего полезного для Украины не сделал. Теперь он собрал сомнительные подписи к петиции. Когда собирали подписи для подачи петиции о рассмотрении пенсий, то не добрали подписей и президент ее не рассматривал. Тут, конечно, другое дело, тут, конечно, политика…» — отреагировал Валерий М.

«А продажу сериалов «95 квартала» на российские каналы не надо запрещать, не?» — поинтересовался Александр Б.

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«И газ не забудьте перекрыть», — отреагировал Иван Е.

«Зависть — отвратительное состояние, сжирает всё внутри… И нет человеку покоя…» — отметила Светлана С.

«Петиция об изучении в школах русского языка была? Была, а кто обратил внимание на нее?..» — задал риторический вопрос Матвей.

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