21 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что на российском телеканале СТС 7 июня начнется показ сериала «100 000 минут вместе», который был снят студией «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.

Оксана Переможенко, , 21:31 — REGNUM На российском телеканале СТС 7 июня начнется показ сериала «100 000 минут вместе», сообщается на странице телеканала в социальной сети Facebook. По информации издания «Страна.ua», сериал был снят студией «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Предстоящую премьеру нового украинского сериала на российском канале обсудили читатели телеграм-каналов «Леся из Страны» и «#МОНТЯН!». Многие отметили, что, с одной стороны, для официального Киева Россия является страной-«агрессором», а с другой — в России успешно демонстрируются украинские сериалы.

«Бизнес. Хороший фильм обязательно купят. Уж очень всё заполитизировано. Отходить от этого дурдома нужно», — пишет Mangust Last.

«Строго говоря, у России нет конфронтации с Украиной. Это у Украины она есть. Хотя я бы тоже подумал о неких ограничениях. А то что это такое…» — добавил Олег Евгеньевич.

«Мы ещё купим ваши киностудии, Довженко, например… А вообще весь этот бред начинает надоедать. Одни бабло зарабатывают, при этом стравливают других», — пишет Foma.

«А они скажут: «Ничего личного, это просто бизнес», — написал Pavel H.

«Агрессия агрессией, а денежки-то важнее», — отметила olya. Odessa.

«Ничего нового. Своя «липецкая фабрика» (фабрика «Рошен» в Липецке, которой ранее владел Пётр Порошенко — О. П.) должна быть у каждого президента Украины, а вернее, президентов того, что сейчас осталось от Украины», — написал Максим Б.

«Ну если там разрешают. Было бы там волевое решение, и *и*ец котенку прилетел бы быстро», — добавила Лера.

«Ну «Папик» мне зашёл… Актеры не виноваты… Кушать всем хоцца», — написал один из читателей.

Постер сериала «100 тысяч минут вместе» Kinopoisk.ru

«Проблема в том, что этот сериал кто-то еще и смотрит», — отметил Vova.

«Поздравляем зелебобика и «квартал»! Россия, может быть, и «агрессор», а медиабизнес — по утверждённому корпоративному плану!» — добавил Анатолий.

«Чисто моё субъективное мнение, у СТС для меня был один успешный сериал, и это были «Воронины» — американская адаптация. «Кухня» чё-то не зацепила, а все остальные просто шлак… Похоже, выезжают на «Уральских пельмянях» и зелебобе», — пишет Anna.

«Причем против этого канала санкции введены», — отметил Алексей 31.

«95 Квартал» Зеленского заходит на телевизионный рынок России с новым сериалом «100 000 минут вместе». После успеха «Сватов» и «Папика» россияне увидят новую премьеру от президента Украины. В этой связи несколько вопросов.

Почему Зеленский продолжает запрет русского языка в кино и на ТВ в Украине, говорит о развитии украинского языка, но его студия снимает кино и сериалы на русском языке? Это не для Украины, а для России?

Почему в Украине запрещены российские телеканалы? Чтобы солдаты на фронте не смогли посмотреть сериалы своего верховного главнокомандующего на телеканалах государства, с которым они якобы воюют?

Цитата из т/с «100 тысяч минут вместе». Реж. Руслан Ханумак. 2020. Украина

Почему Украине газ покупать в России нельзя, а Зеленскому свои сериалы продавать в России можно? Потому что свой карман президенту дороже, чем карманы миллионов украинцев?

Кто-то назовёт это гибридной войной. Я же назову это мерзостью. Ты или соответствуй своим заявлениям о «войне» с Россией, или лети к Путину и договаривайся о том, чтобы не только ты на рынках России деньги зарабатывал, но и все предприятия Украины», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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Напомним, в апреле на телеканале СТС вышел второй сезон комедийного сериала «Папик», снятого студией «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский.