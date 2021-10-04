Украинский канал NewsOne провел опрос среди своей аудитории, предложив своим зрителям ответить на вопрос, что помогло бы Украине решить газовый кризис. 49% выбрали вариант ответа переговоры с Россией, 33% ответили, что уже ничего не поможет. 18% посчитали, что поможет добыча своего газа. Опрос был опубликован на YouTube-канале канала NewsOne? и в нем приняли участие 26 тысяч человек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

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Зрители канала также поделились своими комментариями на данный счет на YouTube-канале NewsOne. Многие отметили, что нужна смена власти, а при нынешней власти Украины переговоры с Россией вряд ли приведут к каким-либо результатам.

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«Без генерала Мороза переговоры зайдут в тупик», — не без сарказма написал Леонид А.

«На вопрос, что может помочь покойнику, ответ очевиден. Ему помогут патологоанатом и ритуальная служба», — отреагировал Иван Ц.

«А мне кажется, что этот вопрос решается хозяином Украины, Байденом. Когда он разрешит клоуну в Москву поехать, то есть когда кинет, тогда клоун в Москву и поедет», — добавил один из читателей.

«Ликвидация государственности», — написал свой вариант ответа Михаил С.

«Газовый кризис поможет Мазепии решить только самоликвидация», — считает Feda.

«У своего шефа (США) попросите… Может, выручит. Хотя вряд ли! Путин ещё добрый чувак! Я бы ни одного кубометра не дал! Копайте сами!» — пишет Иван В.

«Поможет только одно, если к власти придет адекватный президент, который ведёт независимую национальную политику, нейтральную по отношению к России», — отметила Tatyana F.

«О российском транзите грустят только те, кто сидел на «золотом схематозе». Простой народ и сейчас с транзитом платит конский тариф. И будет платить ещё больше. Хоть с транзитом, хоть без», — считает Константин К.

«Россия должна восстановить свои западные границы», — отреагировал Sergey R.

«С этим руководством нет шансов решить какие-либо проблемы», — написал Андрей Ц.

«Не со всей Россией переговоры, т. е. не с президентом РФ, а с Газпромом. Путин после всего, что наговорено и наделано на Украине украинской властью и не только, разговаривать с Зеленским не будет…» — отметил «рядовой пехотный Ваня».

«Помогла бы смена власти… Посадка нацистов… и отвод ВСУ из Донбасса… остальное решится само собой!» — считает Олег А.

«Признать Крым российским, оставить Донбасс в покое, побороть национализм в стране, сменить власть на адекватных и грамотных людей, просить Россию о начале переговоров», — пишет свой вариант Аndrei S.

«Переговоры не помогают никому. Это лишь трёп. Помогает не трёп, а результат разговора: договор, контракт, соглашение, предоплата и т. п. Болтать с Украиной никто не хочет давно уже. Нет смысла», — отреагировал Sergei K.

Gazprom.ru Газораспределительная станция

«Ничего не поможет. Для переговоров должны быть взаимовыгодные позиции, их нет. Есть только одна позиция, это чтоб Россия в убыток себе продолжала продлевать какие-либо контракты по транзиту и насыщение Украины газом. Да и любой контракт с Украиной после беспредела суда в Стокгольме, когда по решению суда контракт попросту на коленке переделали в пользу Украины и заставили выплачивать Газпром 3 лярда баксов, если не ошибаюсь, просто ставит на ноль все подписанные в дальнейшем договорённостей с Украиной, когда в любой момент, через какой-то европейский суд, можно переиграть написанное и подписанное всего одним решением», — подытожил Andrei M.

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