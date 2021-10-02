2 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление украинского политтехнолога Дмитрия Раимова о том, что украинская ГТС в ближайшие пять будет минимально использоваться в целях транзита газа.

Оксана Переможенко, , 17:56 — REGNUM Украинская ГТС в ближайшие пять лет в целях транзита газа будет использоваться минимально. Об этом заявил политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире телеканала «Наш».

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

"В ближайшие пять лет… Можно прогнозировать, что украинская газотранспортная система будет минимально использоваться для транзита газа. Что делать?.. Либо искать, где деньги зарабатывать, чтобы эти деньги поступали в бюджет и мы не зависели. Если мы говорим о нашей энергоэффективности…, [то] собственная добыча [газа] должна быть для того, чтоб мы могли это компенсировать и быть уверенными… А если вы хотите сохранить и этот транзит, и всё остальное, то кроме как каких-то внешнеполитических отношений и диалога прямого выбора нет», — сказал он.

Заявление украинского эксперта обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что действия Украины привели к тому, что начались строиться газопроводы в обход ее территории.

«Ну так, а чего вы хотели от «агрессора»?» — спросил DAP.

«Украинцы ощутят всю разницу между родным братом и бизнес-партнёром, и это ещё они из милости РФ не знают, что такое быть врагом РФ», — добавила Елизавета Б.

«Цель России не лишить Украину транзита, а избавиться от головной боли, создаваемой Украиной в связи с необходимостью передавать газ через ее территорию», — пишет Федор Л.

ГТС Украины Utg.ua

«Вы сами перекрывали газ и сделали всё, чтобы он прокачивался в обход Украины и не надо обвинять Россию», — отметил Богдан Щ.

«Цель России не лишать кого-то чего-то, а не переплачивать за транзит — это ж ясно, как день. Чисто выгода, так же как и Венгрии. Просто Украина ускорила это решение, ведь скандалы с ней начались задолго до 2014 года. Если кто забыл, Украина вообще перекрывала транзит в Европу… Скажите самим себе огромное спасибо», — написал «Марк Твен».

«Как же это по-украински! Воюют с Россией, но жаждут, чтобы «грязный» российский газ шел через их территорию!» — отреагировал Александр С.

«У России никогда не было цели прекратить или даже уменьшить транзит через Украину, Украина сама добилась того, что от нее все отвернулись. Новые газопроводы — это не прихоть Газпрома. Это договоренности многих стран Европы», — добавил «Комарик Кровопийца».

Газпром gazprom.ru

«Как можно воевать с Россией и требовать транзита российского газа?.. Вы прекрасны в своей шизофрении», — пишет Дмитрий О.

«Как же нужно своих соседей достать, чтобы они вокруг вас в обход строили, посмотрите в зеркало», — написала Malika M.

«Если Украина недоговороспособна, зачем с ней пытаться в очередной раз договариваться? Из-за этого и появились «Северные» и «Южные» потоки газа в Европу», — добавил Владимир С.

«Вы воду в Крым перекрыли, электричество отключали, поезда не пускали, Донбасс в экономической блокаде, а теперь ноете, что транзита не будет? На месте Путина я бы вам перестал поставлять и электричество, и нефть, и уголь, и вообще объявил бы полную экономическую блокаду. Вот тогда посмотрели бы, как вы справляетесь без «агрессора». Жалко только обычных адекватных граждан Украины, поэтому и нет до сих пор блокады», — отметил Kalito Croatoan.

Виды Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

«В желании избавиться от посреднических услуг шантажиста, что может быть плохого? Украина привыкла разговаривать на языке мелкого избалованного шантажиста», — отреагировал RNR.

«Снизить цену на транзит и починить трубу не пробовали? И будет транзит, остальное — разговоры в пользу бедных», — подытожил Александр Р.

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