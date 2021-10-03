3 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего главы Закарпатской области Геннадия Москаля о том, что Украина скоро будет покупать газ напрямую у России, потому что Словакия будет закупать у «Турецкого потока».

Оксана Переможенко, , 12:31 — REGNUM Украина скоро будет покупать газ напрямую у России, потому что Словакия будет закупать у «Турецкого потока». Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил бывший глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

Преклонение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Каждое государство защищает свои внутренние интересы, кроме нашего. Мы не покупаем у России газ, мы покупаем у Словакии, а скоро Словакия будет закупать у Турецкого потока, и снова мы будем покупать у России, а не у Словакии», — сказал он.

Также политик напомнил, что от украинской газотранспортной системы отделилась не только Венгрия, но и Болгария, Сербия и Румыния.

«У нас уже давно падает транзит в газотранспортной системе. Это только сегодня проснулись, потому что это касается Венгрии? Почему же… не кричали, что отделились Болгария, Сербия, Румыния, которая с нами граничит», — не понимает Москаль.

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Заявление украинского политика обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие отметили, что Венгрия, заключившая контракт с Газпромом, всего лишь заботится об интересах своих граждан. Кроме того, люди напомнили, что не одна Венгрия получает газ в обход Украины.

«А если они [Россия] свяжут поставки газа [на Украину] с водой в Крым?..» — поинтересовался il be.

«Что значит «покупать»? А нужно ли России связываться?» — не понимает Миша.

«Руководство Венгрии — настоящие патриоты, денег из казны не крысятничают, заботятся о своих гражданах, ищут, где лучше и дешевле, нигде не кричат «слава Венгрии», а тихо прославляют свою страну своей добросовестной работой. Конечно, Венгрия виновата, что с дураками, болтунами и жуликами не хочет иметь дела и нужно отозвать посла. Внешняя и внутренняя политика Украины в рамки здравого смысла не укладывается», — добавил Евгений Ф.

Карта транзитных газопроводов Ямал-Европа Nzeemin

«У нас же своего газа предостаточно, панове (господа. — О. П.), вы ж сами отказались от русского газа, че ж воняем до сих пор?» — не понимает Наталия.

«Ну шо, хлопцы, картина Репина «Приплыли»!» — иронизирует Людмила Г.

«Давайте и с остальными странами разо*ремся, которые покупают газ у «агрессора», который не идёт через нашу страну…» — не без сарказма отреагировал Tara show.

«7 стран получают газ через «Турецкий поток». А заорали только про Венгрию. Потому что виртуальный реверс зарубили», — отметила Татьяна П.

«Кроме Венгрии, Газпром начал поставки газа в семь европейских стран по «Турецкому потоку». Речь идет о Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговине. Алё, Украина?» — написала Лариса П.

«Следом за Венгрией наступает очередь Словакии, а там и русофобская Польша, не исключаю, тоже вонзит нож в спину Украине. Польша, при всей ее говорливости, не пожелает потерять дармовые деньги за транзит газа по СП-1. Да и запасы газа в Норвегии ограничены. А у Германии Польша не в почёте», — добавил Viktor C.

«Вообще-то, это поставщику газа решать: как поставлять в ту или иную страну газ… Ситуация гораздо смешнее, чем вы думаете. Газопровод «Сила Сибири» поставляет газ в Китай. Далее через Китай труба пойдет в Индию. Население полтора лярда Китая и полтора лярда Индии — это 10 Европ! Гораздо хуже будет, когда Газпром основным потребителем будет считать страны Юго-Восточной Азии. В Великобритании за бензин уже дерутся, скоро будут драться и за газ», — отметил Vladimir Monomah.

«А не стыдно будет идти на поклон к «агрессору» и просить газ? А куда делся реверс из Европы? Снова садиться на русскую иглу? Это будет предательством. Зачем людей обманывали столько лет, что покупали европейский газ? Хотя и дураку было известно, чей газ закупали», — написала Тамара И.

«Чё за истерика? Прекращение транзита «агрессивного» радянского (советского. — О .П.) газа — это же прекрасно!» — подытожил один из комментирующих.

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