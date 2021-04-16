В Дагестане с рабочей поездкой побывал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Республика стала первым субъектом в Северо-Кавказском федеральном округе, который посетил премьер-министр. Неожиданный приезд Мишустина и представительной команды правительства РФ вызвал удивление местных жителей.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный Кавказ

Комментируя событие в соцсетях, многие высказывали слова одобрения вниманием федерального центра к республике и выражали надежду, что, познакомившись поближе с ситуацией в Дагестане, правительство РФ примет важные решения об оказании помощи субъекту федерации. Ряд жителей региона назвал визит серьёзной поддержкой в первый год работы врио главы Сергея Меликова. Их оппоненты, напротив, не связали с приездом Мишустина надежд на какие-либо существенные изменения в жизни региона.

«Ну и приехал он, что-нибудь изменится? Абсолютно ничего. Пусть даже Путин приедет — ничего в Дагестане не изменится», — уверен в бесперспективности визита один из комментаторов.

«Медведев тоже приезжал», — напомнил один из читателей по имени Дмитрий визит в Дагестан в 2012 году премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который провел выездное заседание комиссии по развитию СКФО. Он, кстати, тогда посоветовал подчиненным чаще бывать на Северном Кавказе, так как в округе с большими социально-экономическими проблемами проживают 10 млн человек и от решений чиновников зависит их жизнь, а также «мир и безопасность на Кавказе и во всей стране».

«Дорог нет, разметок нет, развязок и мостов нет, освещения нет. Вода с перебоями и то грязная, напряжение в сети 145−175 вольт, асфальта нет, зато лежачих не по ГОСТу полицейских тысячи в республике и без знака перед ними! Этот список — малая часть проблем. Почему миллиарды, не освоив, возвращают в Москву? Мы, жители Дагестана, — изгои что ли, или нами правят враги народа?» — возмутился в Instagram подписчик страницы «Будни Дагестана» luxdagtour.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

«Разницы уже нет, по какому случаю приедут, главное — спасайте Махачкалу и в целом Дагестан» , — взмолилась Kazanbieva S.

«Дорогие мои земляки! Так, подождите. Едут к нам — вы не согласны. Не едут — тоже не довольны, так как быть-то с вами? Так пусть приедет, посмотрит, пусть воочию увидит наш край, а выводы потом! Только не пишите, что я единорос», — призвал не делать преждевременных выводов Lancer.

Цель поездки Михаила Мишустина в Дагестан раскрыл врио главы республики Сергей Меликов. Она состояла в знакомстве на месте с ситуацией в регионе и выработке путей решения проблем, о которых руководство Дагестана доложило 3 марта 2021 года в ходе заседания Совета Федерации по социально-экономическому развитию региона.

Во время поездки по республике представительный десант федерального правительства во главе с Мишустиным побывал в городе Дербенте, обсудил планы развития города, планы по реконструкции аэропорта в Махачкале, вопросы создания мест в детских садах, оснащения медицинских организаций и развития системы здравоохранения и образования, строительства водоводов, обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией и газом.

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Почему только Дербент?

Кого-то из жителей Дагестана, пожелавших прокомментировать визит Михаила Мишустина, удивила сумма инвестиций, запланированных в развитие Дербента — 330 млрд рублей. На такую сумму расписан весь план развития города, согласно документам, представленным мэром Рустамбеком Пирмагомедовым и главным архитектором Исой Магомедовым.

Derbent.ru Глава городского округа «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов

Этой цифрой восхитился даже сам премьер-министр, отметив: «Масштабные инвестиции, которые сегодня предполагаются, меня даже удивили. Это тоже здорово».

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Не менее удивились суммой предстоящих финансовых вложений и сами жители Дагестана.

«330 миллиардов! Рядом можно ещё один Дербент построить» , — написал один из них.

«Они что там заново Дербент хотят строить?» — согласился с ним еще один комментатор.

«Дербент будет столицей Дагестана» , — пошутил читатель.

Прозвучали и голоса сомневающихся в том, что все эти деньги будут потрачены на реальное обновление города Дербента. Горький опыт подсказывал жителям, что, как и прежде, большая часть средств осядет в карманах чиновников.

«330 млрд рублей, если из них потратят на инфраструктуру города хотя бы 1 млрд — это хорошо. Я уверен, 90% денег пойдёт в карманы чиновникам и их сыночкам и женам, а потом их будут судить, мол, куда ушли деньги, дадут условно два года и на этом решат все проблемы города. Это же Дагестан, ну вы сами судите — все руководители бывшие сидят, а почему?» — нарисовал бесперспективную картину один из комментаторов.

Дербент. Дагестан

Многие пользователи соцсетей ревностно отметили, что помощь в первую очередь была обещана городу Дербенту, в то время как обновления требуют многие населенные пункты республики.

«Это, конечно, хорошо, что в Дербенте что-то строят, делают: как-никак самый старинный город. Но и про столицу не забывайте, уважаемые. Проедетесь по столице Махачкале — везде грязно, мусор, дороги — латка на латке. Канализация не в порядке, а где-то её вообще даже нет» , — перечислил проблемы города неравнодушный гражданин.

«Махачкала тухнет» , — согласился с ним житель столицы.