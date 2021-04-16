«Даже Путин приедет — ничего не изменится!» — о Мишустине в Дагестане
В Дагестане с рабочей поездкой побывал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Республика стала первым субъектом в Северо-Кавказском федеральном округе, который посетил премьер-министр. Неожиданный приезд Мишустина и представительной команды правительства РФ вызвал удивление местных жителей.
Комментируя событие в соцсетях, многие высказывали слова одобрения вниманием федерального центра к республике и выражали надежду, что, познакомившись поближе с ситуацией в Дагестане, правительство РФ примет важные решения об оказании помощи субъекту федерации. Ряд жителей региона назвал визит серьёзной поддержкой в первый год работы врио главы Сергея Меликова. Их оппоненты, напротив, не связали с приездом Мишустина надежд на какие-либо существенные изменения в жизни региона.
«Ну и приехал он, что-нибудь изменится? Абсолютно ничего. Пусть даже Путин приедет — ничего в Дагестане не изменится», — уверен в бесперспективности визита один из комментаторов.
«Медведев тоже приезжал», — напомнил один из читателей по имени Дмитрий визит в Дагестан в 2012 году премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который провел выездное заседание комиссии по развитию СКФО. Он, кстати, тогда посоветовал подчиненным чаще бывать на Северном Кавказе, так как в округе с большими социально-экономическими проблемами проживают 10 млн человек и от решений чиновников зависит их жизнь, а также «мир и безопасность на Кавказе и во всей стране».
Цель поездки Михаила Мишустина в Дагестан раскрыл врио главы республики Сергей Меликов. Она состояла в знакомстве на месте с ситуацией в регионе и выработке путей решения проблем, о которых руководство Дагестана доложило 3 марта 2021 года в ходе заседания Совета Федерации по социально-экономическому развитию региона.
Во время поездки по республике представительный десант федерального правительства во главе с Мишустиным побывал в городе Дербенте, обсудил планы развития города, планы по реконструкции аэропорта в Махачкале, вопросы создания мест в детских садах, оснащения медицинских организаций и развития системы здравоохранения и образования, строительства водоводов, обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией и газом.
Читайте также: Меликов рассказал Мишустину о трех проблемах Дагестана
Почему только Дербент?
Кого-то из жителей Дагестана, пожелавших прокомментировать визит Михаила Мишустина, удивила сумма инвестиций, запланированных в развитие Дербента — 330 млрд рублей. На такую сумму расписан весь план развития города, согласно документам, представленным мэром Рустамбеком Пирмагомедовым и главным архитектором Исой Магомедовым.
Этой цифрой восхитился даже сам премьер-министр, отметив: «Масштабные инвестиции, которые сегодня предполагаются, меня даже удивили. Это тоже здорово».
Читайте также: Мишустина удивил план развития Дербента на сумму 330 млрд рублей
Не менее удивились суммой предстоящих финансовых вложений и сами жители Дагестана.
Прозвучали и голоса сомневающихся в том, что все эти деньги будут потрачены на реальное обновление города Дербента. Горький опыт подсказывал жителям, что, как и прежде, большая часть средств осядет в карманах чиновников.
«330 млрд рублей, если из них потратят на инфраструктуру города хотя бы 1 млрд — это хорошо. Я уверен, 90% денег пойдёт в карманы чиновникам и их сыночкам и женам, а потом их будут судить, мол, куда ушли деньги, дадут условно два года и на этом решат все проблемы города. Это же Дагестан, ну вы сами судите — все руководители бывшие сидят, а почему?» — нарисовал бесперспективную картину один из комментаторов.
Многие пользователи соцсетей ревностно отметили, что помощь в первую очередь была обещана городу Дербенту, в то время как обновления требуют многие населенные пункты республики.