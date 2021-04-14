Махачкала, , 18:21 — REGNUM Совершающему рабочую поездку в Дагестан премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представили план развития Дербента. Его финансирование должно составить 330 млрд рублей. Сумма впечатлила председателя правительства.

«Масштабные инвестиции, которые сегодня предполагаются, меня даже удивили. Это тоже здорово»,— отметил Мишустин.

По его словам, государство и бизнес планируют вложить в развитие города очень большие средства, и необходимо, чтобы все они были потрачены с умом, под контролем общественности.

«Очень важно, чтобы ни копейки не ушло (простите за такое слово) налево, чтобы не разбазарили те средства, которые по крупицам соберут инвесторы и те, кто хочет этот город сделать ещё прекраснее. Я хочу, чтобы этот общественный контроль вы обязательно сделали»,— цитирует премьер-министра пресс-служба правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, десант правительства РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным прибыл сегодня, 14 апреля, в Дагестан. В составе делегации вице-премьер Юрий Трутнев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минприроды Александр Козлов, Глава Минстроя Ирек Файзуллин, руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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