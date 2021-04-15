Махачкала, , 15:05 — REGNUM Среди проблем, которые имеются в социально-экономическом положении Дагестана, в первую очередь особо серьезными являются три: неурегулированные вопросы в земельно-имущественной сфере, вопросы водоснабжения и водоотведения и проблема в топливно-энергетическом комплексе. Об этом доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в ходе его рабочей поездки в Дагестан врио главы региона Сергей Меликов.

По всем этим проблемам региону требуется помощь федеральных властей. Пути их решения власти Дагестана сформулировали в стратегии социально-экономического развития Дагестана. Разработка этого документа уже завершается. Стратегия скорректирована под национальные задачи, под сроки исполнения национальных проектов и предусматривает два периода развития. Первый — до 2024 года, второй — до 2030 года, сообщил главе правительства РФ Сергей Меликов.

Мишустин согласился, что все названные основные проблемы очень важны для Дагестана.

«Самое главное, чтобы социально-экономическое развитие Дагестана осуществлялось и отвечало национальным целям, которые поставил президент, чтобы система мер и все наши планы были в соответствии с этим скорректированы», — цитирует Мишустина его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Дагестане высадился представительный десант федерального правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Во время рабочей поездки по республике он ознакомился с проблемами центральной городской больницы города Дербента, аэропорта Махачкалы и других организаций и предприятий.