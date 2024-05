В истории человечества самоубийства бывали даже величественными, вошедшими в хроники, мифы и народную память. Мудрые китайцы сформировали целую философию самоубийства. Какой бы тоскливой ни была эта тема, позволю себе обратиться к Мен Цзы: «Хотя жизнь — это то, чего я хочу, есть кое-что, чего я хочу больше, чем жизнь. Вот почему я не цепляюсь за жизнь любой ценой. С другой стороны, хотя я ненавижу смерть, есть кое-что, что я ненавижу больше, чем смерть. Вот почему есть опасности, которых я не избегаю… Другими словами, есть вещи, которых человек хочет больше, чем жизнь, а есть вещи, которые он или она ненавидят больше, чем смерть». Наивный конфуцианец был готов отказаться от жизни ради «ЙИ», нравственной склонности делать добро. Ради чего в Киеве отказывают в жизни своему государству? Здесь уж никакой нравственностью не пахнет.

Иван Шилов ИА REGNUM Прыжок в никуда

Теперь статистическая справка. О том, что Китай является основным торговым партнером Украины, знают все. Более того — это единственный НАРАСТАЮЩИЙ крупный торговый партнер. За 10 месяцев прошлого года (более свежих данных «Укрстат» пока не дал) экспорт в Китай вырос в 1,924 раза! Для сравнения: вывоз товаров в Индию упал на 4,3%, в Египет — на 27,2%, в Германию — на 15,9%, в Польшу — на 3,9%. И даже в украинское «наше всё» — Соединенные Штаты — экспорт снизился на 3,6%. Хотя с точки зрения экономической статистики «наше всё» — это «совсем немного». Экспорт в США ($873 156 тысяч) — это немногим больше Молдовы ($612 318 тысяч), но несколько меньше Румынии ($976 261 тысяч). И американский экспорт падает (минус 3,6% за десять месяцев прошлого года).

Казалось бы, в таких условиях украинская власть должна с Китая «пылинки сдувать». Но нет! Киев демонстративно и с элементами шизофрении рвет связи с Китаем. «С элементами» потому, что шизофрения — это расщепление не личности, а внешней реальности и внутренних реакций на эту реальность. Но это теория. Теперь о практике…

Это болезненное состояние стало заметно еще в 2014 году, когда новая майданная власть рушила памятники создателю коммунизма, а после этого шла выпрашивать кредиты к Коммунистической партии Китая.

Mfa.gov.ua Встреча заместителя министра МИД Украины Василия Боднара с новоназначенным послом Китая на Украине Фань Сяньжуном

Сейчас симптомы обостряются. В интервью программе Axios, выходящей на платформе HBO, (от 1 февраля) Владимир Зеленский с какой-то комической небрежностью заявил, что «мы знаем, что в Украине представлены США, представленный бизнес, но у нас представлен и китайский бизнес» (орфография сохранена — А. Г.). Ну, разве это не расщепление реальности и реакции на реальность? Потому что, господин президент! На самом деле у нас в стране представлен прежде всего китайский бизнес, всё остальное — лишь в той или иной мере крупная пристежка к китайским объемам. За 10 месяцев прошлого года Украина отправила в Поднебесную товаров на 6 326 099 тысяч долларов. Это те деньги, которые напрямую поступают в украинскую экономическую систему. Это в 7,25 раза больше, чем денежное выражение экспорта в Соединенные Штаты!

Теперь о теневой экономике. Никто точно не знает ее объем на Украине — диапазон от 47,2 до 23,8 процента от ВВП. «Теневая экономика» — это, считается, плохо, но именно она дает возможность выживать тем украинцам, которым не повезло оказаться в объятиях турецких доков, чешских конвейеров, российских строек, польских теплиц или кипрских борделей. Не секрет, что в основном «теневая экономика» — это торговля контрабандой. Так вот, господин президент, подавляющее большинство промышленной контрабанды, откуда бы она ни поступала — с Запада ли, с Востока ли, — это тоже производство Китая. И можно себе только представить последствия ограничения этого потока для банального выживания украинских граждан, оставшихся на Украине.

И вот в таких условиях Киев объявляет Пекину санкционную войну. С подачи Совета национальной обороны и безопасности Украины президент Зеленский ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе — Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва), Twinstar Holdings SA и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг). По данным источника в украинском правительстве, в настоящее время именно этой и связанной с ней группам инвесторов принадлежит значительная часть 75-процентного «китайского пакета» акций украинского предприятия «Мотор Сич» (МС). Теперь на него наложены санкции, что подразумевает блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. То есть многолетний (с 2010 года) коммерческий проект Китая по получению контроля над стратегическим украинским предприятием прекращен в результате политического давления украинского государства.

Двигатель Прогресс Д-18Т производства Мотор Сич

Причина санкций секретом не является — желание Соединенных Штатов, опасающихся усиления китайских ВВС. Это усиление тормозится недостаточностью разработок двигателей в авиапроме Поднебесной, особенно военных двигателей. Обладание «Мотор Сичем» для Китая было бы выходом, всё-таки один из крупнейших мировых производителей двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Так что мотивы США понятны. Чего нельзя сказать об Украине. Отказ от сотрудничества с Китаем, казалось бы, должен был быть компенсирован иными инвестициями. Но разговоры о покупке акций МС американцами из Firefly Aerospace или Frontier Services Group Ltd. остались не более чем сотрясанием воздуха. Сорвать китайскую сделку посредством прямого запрета оказалось для США и дешевле, и эффективней.

Об этом «срыве» уже сейчас написано много. И бессмысленно оценивать правовое его содержание. Для такой «оценки» китайцы уже сейчас нанимают ведущие юридические фирмы мира: DLA Piper, Bird & Bird, etc. Зато самое время прикинуть потери государства Украина от последствий такого политического решения.

Итак, каковы самые первые результаты для Украины?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и грошики

Следует обратить внимание, что и в том и в другом случае речь идет не о каком-то отдельном субъекте коммерческой деятельности, а именно о государстве Украина. В котором, по мнению Китая, «правительство Зеленского полностью стало марионеткой Вашингтона». Вашингтон и Пекин, как известно, ныне погружены в азарт торгово-санкционной войны. И действия Пекина, направленные на, м-м-м, «купирование» марионетки Вашингтона в Центральной Европе, вряд ли кого-то удивят. На войне как на войне…

Очень многие, на первый взгляд, «самоубийственные» внешнеэкономические действия Киева как-то исподволь приводят к очень крамольной мысли: нынешней власти деньги не нужны. Иначе бы она с такой лихой безоглядностью не отказывалась от рынков сбыта, рынков сырья, инвестиционного климата, логистических перспектив и инвестиционных центров. Но это означает, что экономическое и социальное развитие страны среди целей нынешнего режима даже не мелькают: ведь они без денег невозможны. Но тогда это не шизофрения и тем более не суицид страны, а всё гораздо хуже.

Один из самых известных самоубийц в китайской истории, поэт и чиновник Цюй Юань, видя гибель своей родины, царства Чу, в 278 году до новой эры, крепко обняв тяжелый камень, навсегда вошел в воды реки Милуо. Для китайцев этот суицид остался примером величия духа, а сам Цюй стал одним из пяти Шинсянь Цунван, «бессмертных королей вод».

Впечатляет, но ничего общего с украинским случаем. Здесь камешек всучивается Родине, которая и отправляется на стремнину. А сами «отправители» отходят в сторону и очень неплохо себя чувствуют.