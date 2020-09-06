Андрей Ганжа, 6 сентября 2020, 16:34 — REGNUM Украинское Публичное Акционерное Общество «Мотор Сич» (город Запорожье) в представлении не нуждается. Это одно из самых высокотехнологических предприятий Украины и одна из ведущих в мире корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов, вертолетов и ракет. Последние годы предприятие трясется в финансовой лихорадке — от прибылей к убыткам и наоборот. Так, например, во втором квартале компании удалось нарастить показатель чистой прибыли на 815 миллионов гривен. При этом по итогам первого квартала чистый убыток компании составил 219 миллионов.

Китай
Китай

Однако, невзирая на лихорадку итогов и даже на то, что топ-менеджмент не считает тенденцию к улучшению ликвидности компании стабильной, «Мотор Сич» интересует многих, поскольку военные двигатели — это всегда интересно. Последние годы особое внимание на компанию обращают Китай и США. Оно и понятно: двигатели пока являются «слабым местом» китайского авиастроения, а американцы совсем не хотят укреплять его у своих планетарных конкурентов.

Первыми в Запорожье пришли китайцы. 29 января 2016 года с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. был заключен кредитный договор, а 6 апреля 2016 года «Мотор Сич» получила из Пекина 100 миллионов долларов США под 0,3% годовых от Skyrizon Aircraft Holdings Ltd. (для понимания китайских связей: Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment владеет 100% уставного капитала Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), который, в свою очередь, владеет 100% уставного капитала Skyrizon Aircraft Holdings Limited). Через два года в числе акционеров «Мотор Сич» числилось уже пять компаний, связанных с китайским капиталом: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena, AG (Панама), Enfields Trade & Capital Corp. (Панама), Waldo Trade Ltd. (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама), Likatron Enterprises Limited (Кипр), плюс один гражданин КНР. В совокупности они владели 1 163 693 акциями из портфеля компании, составляющего 2077990 акций (56%).

Адиминистративное здание ОАО Мотор-Сич. Запорожье
Адиминистративное здание ОАО Мотор-Сич. Запорожье
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Украинская Служба Безопасности всполошилась и в июле 2017 года возбудила уголовное производство по факту ряда «сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению». 7 сентября 2017 года 41,00087% акций по ходатайству СБУ были арестованы.

Не теряющие надежды китайцы подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций завода «Мотор Сич». В случае разрешения Комитета китайские компании заплатят в государственный бюджет Украины $100 миллионов. А государству Украина в китайском варианте новой «Мотор Сич» будет принадлежать блокирующий пакет в 25,0002% акции. А АМКУ заявил, что он расследует приобретение акций «Мотор Сичи» без разрешения комитета и допускает жесткие меры реагирования.

Американская консультационная фирма RWR Advisory Group, специализирующаяся на отслеживании и оценке рисков и последствий угроз со стороны иностранных государственных или контролируемых государством предприятий, констатировала, что неоднократные попытки приобретения «Мотор Сич» вызвали обеспокоенность украинских и западных силовиков. Остается только добавить, что «главным образом западных», украинские спецслужбы и суды играют роль орудия.

А вот 27 августа 2019 года в Киев прилетел сам Джон Роберт Болтон II, в то время — советник президента США по национальной безопасности. В американских СМИ его задача не скрывалась: помешать «приобретению Китаем украинской аэрокосмической компании на том основании, что это даст Пекину жизненно важные оборонные технологии». Миссия Болтона закончилась успешно, поскольку АМКУ до сих пор маринует китайцев в их обещаниях.

Американцы и сами обещали купить «Мотор Сич». Во всяком случае, компания Oriole Capital Group и частная инвестиционная фирма Trive Capital выражали такое намерение, а управляющий партнер Oriole Хоссейн Мусави заявлял при этом, что ему помогали американские чиновники из Государственного департамента и посольства США в Киеве. Однако реальных движений предпринято не было, и ныне, в эпоху коронакризиса, очевидно, и не будет.

Зато китайцы приготовили возмездие. Skyrizon направил украинскому правительству «Notice of Investment Dispute». Отправление такого «Уведомления о споре» означает, что если через сорок пять дней после даты его направления стороны не смогут мирным путем разрешить спор или разногласия, любая из сторон может потребовать разрешения такого спора в арбитражном порядке в соответствии с Арбитражным судом Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL). И ущерб от сложившейся ситуации, которая отрицательно сказывается на взаимоотношениях Skyrizon и ее аффилированных структур с банками и биржевых котировках, китайские инвесторы оценивают в более, чем $3,5 миллиарда.

История продукции Мотор Сич
История продукции Мотор Сич
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Но это еще не все. Skyrizon Aircraft Holdings Limited — 4 августа отозвал свою заявку в Антимонопольный Комитет Украины. Зато в тот же день другая китайская компания из той же сети, китайская компания Beijing Skyrizon Aviation подала подобную совместную заявку о покупке акций «Мотор Сич», в кооперации с украинским промышленным конгломератом DCH Group известного олигарха Александра Ярославского.

То есть от желания приобрести «Мотор Сич» Китай отказываться не собирается. И теперь перед Киевом есть два пути: либо в течение 45 дней найти «общий язык» по первой заявке Skyrizon Aircraft Holdings Limited и сэкономить 3,5 миллиарда долларов, либо долгое время находиться под риском потери этих миллиардов с одновременной неизбежностью рассмотрения новой, аналогичной китайской заявки от Beijing Skyrizon Aviation.

Либо идти на крайнее обострение бизнес-спора с Китаем в уповании на помощь и поддержку США.

Допродавались, борцы за приватизацию производства и продажу «всего, что видим»?