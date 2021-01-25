Совмин Белоруссии вливает деньги налогоплательщиков в госагитпроп. Такое решение закреплено правительственным постановлением №744 от 21 декабря. Опубликование состоялось 23 декабря и привлекло внимание не только медиаэкспертов, но и всех тех, кто платит налоги и желает видеть более высокий уровень государственной прессы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бельмонд

В приложении к постановлению значатся 22 печатных издания. Они включены в «Перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2021 году оказывается поддержка из республиканского бюджета». При этом председатель правительства Роман Головченко сослался на подпункт 2.3 пункта 2 скандального президентского указа от 17 мая 2011 г. № 192 «О поддержке отдельных средств массовой информации и некоторых организаций».

Белорусский республиканский бюджет формируется не только за счёт белорусских налогоплательщиков, но и пресловутой российской «поддержки». При этом финансируемые из него общественно-политические издания давно ведут откровенно антироссийскую пропаганду, целенаправленно разыскивают и тиражируют негативную информацию о российских реалиях и участвуют в информационных войнах с Москвой.

В числе недавних ярких проявлений такой деятельности уместно припомнить организованную официальным Минском травлю российского посла в Белоруссии — спецпредставителя президента Михаила Бабича, нефтегазовый конфликт и откровенную антикремлёвскую истерию в попытках обоснования мифического «российского вмешательства» в белорусские президентские выборы 2020 года. К слову, председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель на днях публично пообещал представить публике обоснованность ранее им же сделанных в должности главного госконтролёра заявлений о мифических «российских кукловодах».

Согласно совминовскому постановлению, бюджетное финансирование получат журналы и газеты «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс» («Белорусский исторический журнал»), «Бярозка» («Берёзка»), «Вместе!», «Вожык», «Вясёлка», «Журнал специального назначения», «Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае самакіраванне»), «Знамя юности», «Зорька», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «Рэспубліка», «СБ. Беларусь сегодня», «Сельская газета» и «Спортивная панорама». Перечень печатного официоза («друка») интересен несколькими аспектами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Печать

Во-первых, все упомянутые издания — государственные. Конституция и закон «О СМИ» прямо и недвусмысленно указывают на недопустимость такой дискриминации. Нынешний генпрокурор Белоруссии Андрей Швед может сколько угодно повторять словосочетание «правовое государство», которое на практике давно выхолощено.

Свобода слова в Белоруссии давно уничтожена, диссиденты (в том числе и «пророссийские публицисты») жестоко преследуются. Сейчас за решёткой в белорусских СИЗО находится почти два десятка журналистов.

В 2018 году был вынесен приговор по уголовному «делу регнумовцев», и в том же году было начато уголовное «дело БелТА». Последнее интересно тем, что выявило дискриминацию негосударственной прессы в плане доступа к официальной информации. В ходе судебного следствия выяснилось, что конституционно гарантированное право свободного доступа к получению и распространению информации яйца выеденного не стоит. Конституция Белоруссии не работает.

Во-вторых , все включённые в перечень издания — «мовные» или в крайнем случае двуязычные. Перечень осчастливленных бюджетным рублём не содержит ни одного русскоязычного издания.

Конституция Белоруссии по итогам референдума 1995 года содержит норму о равенстве двух языков, которая на практике не соблюдается. Наглядным примером стало тотальное уничтожение русскоязычной топонимики при том, что население белорусских городов — сплошь русскоязычное. Целенаправленное вливание бюджетных средств именно в «мовные» издания — одно из проявлений давно проводимой Александром Лукашенко политики «белорусизации».

ИА REGNUM Минский магазин товаров из льна

В поддержке нуждаются больные и немощные, малолетние и инвалиды. Политическое руководство Белоруссии традиционно приравнивает к таковым издания на «беларускай мове», нужные только издателям. Положение дел указывает на явную коррупционную составляющую.

Причём это давняя практика, возникшая не ситуативно в условиях пандемии, но уходящая корнями в первую большевистскую «белорусизацию» начала XX века. Именно тогда была изобретена «белорусская нация», проведена принудительная «коренизация», искусственно создан литературный язык и много другое — вплоть до республики в составе СССР. Несогласные с такой политикой подвергались обструкции, обрекались на голодную смерть, лагеря и расстрелы.

В-третьих , финансирование из бюджета предназначено изданиям, которые давно утратили общественную значимость и не способны завлечь читателя. Он не голосует за них рублём и даже не посещает их сайты бесплатно.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте @Часопіс «Бярозка» Журнал «Бярозка» («Берёзка»)

Никто не возражает против бюджетного финансирования детских изданий. Однако и таковые можно и необходимо делать для детей, а не мутных персонажей, определяющих редакционную политику. Например, белорусскоязычный журнал «Бярозка» («Берёзка») никому не нужен даже бесплатно в формате PDF. В популярнейшей социальной сети он постит депрессивное, откровенно корявое безумие, собирая с десяток лайков аффилированных с изданием учителей «второго по благозвучию языка после украинского», националистов-«змагаров», сторонников ЛГБТ и тому подобной публики.

Подросткам такой журнал не интересен и, видимо, противен их родителям. Поэтому премьер-министр Роман Головченко, министр культуры Анатолий Маркевич, министр информации Игорь Луцкий и другие заинтересованные решили попросту влить народные деньги в этот официозный труп под свою ответственность. Практика показывает, что за свои действия они не отвечают, и такое положение дел будет сохраняться до тех пор, пока у власти Александр Лукашенко. Даже если его сменит кто-нибудь вроде Светланы Тихановской, то ситуация не изменится — журнал-то «на мове», а это якобы индульгенция. Во всяком случае, так было на Украине.

Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте @Часопіс «Бярозка» Журнал «Бярозка» («Берёзка»)

Чиновники не в состоянии рационально объяснить, зачем им нужен такой журнал для якобы подростков. Может быть, чтобы прочитать однажды: «Віншуем з юбілеем Петруся БРОЎКІ!» То есть редакция государственного издания предложила детям отметить юбилей давно умершего писателя, при этом имя писателя написала с ошибкой.

Есть подозрение, что на самом деле такое СМИ финансировать целесообразно для трудоустройства любовниц, односельчан и гешефта от коррупционных схем. Любопытно, что в совминовском перечне «Бярозка» упомянута отдельно от других изданий, объединённых под крышами государственного «Дома прессы» и официозной белорусскоязычной газеты «Звязда» («Звезда»), которая возглавляет одноимённый государственный издательский дом.

Скриншот страницы сайта белорусскоязычной газеты «Звязда» («Звезда») zviazda.by Журнал «Бярозка» («Берёзка»)

Аналогичное содержание у детского журнала «Вясёлка» («Радуга») из того же перечня. Националисты насыщают государственное издание своими ценностями, символами и стандартами — в том числе языковыми. Например, велосипед называется малораспространённым западным диалектизмом «ровар», из праздников редакция отмечает американский Хэллоуин. Так поставлена пресловутая «идеологическая работа», воспитание подрастающего поколения. Посему не стоит удивляться активному участию молодёжи с бело-красно-белыми флагами в нынешних массовых антиправительственных акциях.

В этом же ключе выстроена вся политика «белорусизации», с её коррупционными кормушками и прожектами — такими, как никому (кроме «ТБМ», «БНФ» и т.п.) не нужные переводы на «мову» официальных документов. В таком же депрессивно-дегенеративном духе проводятся официозные мероприятия вроде тусовки для «мовных» графоманов и русофобствующих «змагаров» на «Дне белоруской письменности», который за счёт белорусских налогоплательщиков проводится с 1994 года.

ИА REGNUM Указатели на Минском вокзале

В-четвёртых , присутствие в перечне дотируемых за счёт народа таких, как «СБ. Беларусь сегодня», вызывает как минимум недоумение. Бывший главный редактор этого издания и одноимённого холдинга Павел Якубович неоднократно и публично заявлял, что издание президентской газеты — дело высокорентабельное, и прибыль его столь велика, что «Советская Белоруссия» сама в состоянии оказывать поддержку. В 2018 году газета была переименована в соответствии с веяниями «дерусификации», но с шеи налогоплательщиков не слезла.

Казалось бы, при таком успехе, подкреплённом принудительной подпиской бюджетников и не только, государственных организаций, очевиден источник финансирования входящих в одноимённый издательский дом СМИ — «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Сельская газета», «Знамя юности», а также «Альфа-радио». Совмин Белоруссии считает иначе: нянечки в детских садах будут получать на соль и спички, экономить на трамвайчике и веселиться с детишками, а главред «Совбелии» Дмитрий Жук — тысячи долларов, люксовую иномарку и все условия для красивых тусовок.

Уместно также отметить, что судебные органы и Госкомитет судебных экспертиз не считают «Народную газету» и другие издания упомянутого холдинга источником официальной и достоверной информации. Об этом было прямо заявлено в ходе судебного следствия по «делу регнумовцев». То есть деньги белорусских налогоплательщиков уходят на поддержку, мягко говоря, сомнительных средств массовой информации. Судя по принятому в 2017 году решению суда Советского района города Минска по иску доцента БГУИР Юрия Павловца, издание «СБ. Беларусь сегодня» и сотрудников её редакции правомерно относить к «пропагандистам Геббельса и палачам концлагерей в Озаричах, Тростенце, Бухенвальде, Освенциме». Нацистский лексикон этот пропагандистский орган давно усвоил и активно использует.

Также нелишне напомнить, что на такие органы в республиканском проекте бюджета Белоруссии на 2021 год на «Печатные средства массовой информации и издательства» предусмотрено 7 617 997 белорусских рублей (около $3 млн). СМИ из совминовского перечня получат около $61 млн, а львиную долю оприходует лживая «Белтелерадиокомпания» (более $52 млн). Ещё почти $6 млн выделяется на «прочие вопросы в области средств массовой информации» — вероятно, на дезинформационные спецоперации с участием «батькиных экспертов» и сопутствующие им пьянки.

Government.ru Дмитрий Мезенцев

Госагитпроп в том или ином виде был всегда и сейчас есть везде. Вопрос в том, нужен ли он белорусам в таком колхозном состоянии, которое считают нормальным осваивающие их деньги авторы официозных заказных статей и их кураторы. Вопрос также в том, выгодно ли это России, которая, согласно публичному заявлению посла Дмитрия Мезенцева, не первый год ждёт от «сябров» ответного слова на тему реализации подписанного аж в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Пока же Москва всесторонне, в том числе экономически, поддерживает официальный Минск, который в своих «многовекторных» метаниях и «белорусизаторских» экзерсисах систематически выступает против русских интересов, против интересов русскоязычного большинства и демократии Белоруссии как таковой. Китай и Евросоюз тоже финансируют официальный Минск, но иначе, поэтому в этой отторгнутой от России постсоветской республике нет ни одного СМИ, которое бы открыто или скрыто выступало против Пекина или Брюсселя. Ни одного юаня не вложено в такие СМИ, ни одного евро. При этом махровая русофобия цветёт пышным цветом, поглощая миллиарды рублей российских и белорусских налогоплательщиков, подпитываясь дополнительно с Запада.

Москва обязана пересмотреть свою политику на минском направлении. Белорусские налогоплательщики вправе настаивать на участии в распоряжении государственными финансами в своих интересах. При тоталитарном автократическом режиме такое невозможно. Следовательно, для белорусов и внешних игроков складывается консенсус в вопросе будущего такого режима, целесообразности его ослабления и трансформации.