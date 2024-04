Прошедшая роковым маршем по миру пандемия коронавируса в течение всего года планомерно оставляла свой след на самых разных сферах человеческой жизни. Не осталась в стороне и индустрия развлечений — в частности, кинематограф и видеоигры. И если киноделы на вынужденном карантине остались практически без средств для дальнейшего продолжения съёмок своих проектов, то разработчики игр просто сменили душные офисы на уютные квартиры — и продолжили свою непростую работу. Да, пандемия всё же оставила отпечаток на производстве наиболее крупных хитов: где-то сменилась дата релиза, где-то серьёзно изменились условия разработки, а где-то работа попросту была заморожена. Однако всё это не помешало талантливым студиям выпустить на рынок несколько десятков больших, увлекательных и по-настоящему качественных игр.

В преддверии скорого празднования Нового года корреспондент ИА REGNUM вспоминает наиболее значимые, изобретательные и обсуждаемые видеоигры 2020 года, которые помогли геймерам пережить карантин. Первыми на очереди стали «боевики» — экшен-проекты, разгоняющие кровь и позволяющие оказаться в самом центре хорошей битвы.

Zombie Army 4: Dead War

Разработчик: Rebellion

Средняя оценка на Metacritic: 74 балла из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Новый кооперативный шутер от британской студии Rebellion вернул геймеров на поля Второй мировой войны, захваченные пугающими зомби-нацистами. После событий Zombie Army Trilogy (прошлого хита разработчиков) прошёл один год: восставший из мёртвых Адольф Гитлер повержен, однако опасность всё ещё не миновала. Тогда персонаж игрока решает присоединиться к секретной организации Dead War и клянётся окончательно расчистить Землю от разлагающихся солдат.

В Dead War разработчики избавились от многих проблем Trilogy и значительно разнообразили дизайн локаций. На выходе получился увлекательный и весёлый кооперативный экшен, позволяющий провести несколько приятных вечеров в компании друзей. А на большее он и не претендует.

Nioh 2

Разработчик: Team Ninja

Средняя оценка на Metacritic: 85 баллов из 100

Доступные платформы: PS4

Ещё один сиквел — на этот раз от японских разработчиков из Team Ninja. Требовательную к навыкам геймеров боевую механику оригинальной Nioh в продолжении разнообразили дополнительными навыками главного героя — могущественного полудемона, умеющего использовать в сражениях разнообразные особенности своего неземного происхождения. И геймеров, и критиков порадовали сюжет проекта и тот вектор развития, который выбрали его разработчики. А в феврале 2021 года игра выйдет на PC и PlayStation 5, что заново откроет её для куда более широкой аудитории.

DoomEternal

Разработчик: id Software

Средняя оценка на Metacritic: 86 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Американские игроделы из id Software создают проекты франшизы Doom с 1993 года, и совершенно очевидно, что за прошедшее время они изрядно поднаторели в этом деле. Eternal — это прямой сиквел перезапуска серии, который выходил в 2016 году. Экшена, крови и видов демоноубийства стало в разы больше, но кое-что осталось неизменным — брутальность и хладнокровность Палача Рока, главного героя проекта.

Eternal — одна из тех игр, которые принято называть «спинномозговым» шутером. Это концентрированный экшен, практически неразбавленный ничем лишним. Быть может, он и не удивит искушённых геймеров хитросплетениями сюжета, но точно развлечёт и утянет в свой кровавый мир на несколько увлекательных вечеров. Стоит также отметить, что разработчики уже выпускают масштабные DLC к проекту, — и они так же, как и оригинальная игра, моментально завоёвывают любовь игроков.

ResidentEvil 3Remake

Разработчик: Capcom

Средняя оценка на Metacritic: 80 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One.

Ремейк третьей части Resident Evil создавался под явным впечатлением от успеха предыдущего проекта Capcom — ремейка Resident Evil 2. Однако формула «двойки» работала с «тройкой» не так хорошо, как хотелось бы разработчикам. На выходе геймеры получили красивую, в меру увлекательную, но слишком короткую игру. Чтобы хоть как-то увеличить значимость проекта и оправдать его высокую стоимость Capcom даже решила «подарить» игрокам Resistance — ассиметричный многопользовательский хоррор во вселенной Resident Evil.

Несмотря на явные отличия от Resident Evil 2 Remake, триквел всё же заслуживает внимания. Разработчики решили сделать упор на экшен-составляющую проекта, сделав его менее пугающим, но куда более динамичным и «адреналиновым». Не всем игрокам понравился такой подход, однако это всё ещё самая доступная и зрелищная возможность ознакомиться с сюжетом популярной франшизы.

Mortal Kombat 11: Aftermath

Разработчик: NetherRealm Studios

Средняя оценка на Metacritic: 77 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Сюжетное дополнение «Последствия» для лучшего файтинга последних лет успешно продолжает следовать рабочей формуле оригинальной игры: качественная постановка + зашкаливающее количество жестокости + хорошо озвученные и анимированные персонажи = идеальный боевик на несколько вечеров. Главной заслугой разработчиков дополнения можно считать их решение выдвинуть на передний план Шан Цзуна в исполнении Кэри-Хироюки Тагавы, — пожалуй, самого харизматичного героя Mortal Kombat за всё время (прости, Джонни Кейдж). Хитроумный колдун крадёт каждую секунду своего экранного времени и делает это так талантливо, что о его похождениях хочется увидеть отдельную игру. Ну, или фильм.

В остальном же это всё ещё старый добрый Mortal Kombat: с глуповатым и пафосным сюжетом, экстремальными дозами экшена и отточенной механикой боёв.

Minecraft Dungeons

Разработчик: Mojang Studios, Double Eleven

Средняя оценка на Metacritic: 74 балла из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Очевидно, что Minecraft Dungeons — скорее очередная попытка компании Mojang заработать на имени хитовой франшизы Minecraft, чем революция в жанре ролевых экшенов. Однако если воспринимать её как «Diablo для детей» или казуальную игру для нескольких вечеров в компании друзей, то она может приятно удивить. Красочная, динамичная, забавная, невероятно простая в освоении и запредельно «кубическая» — всё это Minecraft Dungeons. Что особенно приятно, разработчики продолжают развивать своё детище и регулярно выпускать для него различные контентные обновления: с новыми противниками, локациями и эффектными орудиями для ведения сражений.

Disintegration

Разработчик: V1 Interactive

Средняя оценка на Metacritic: 61 балл из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Маркус Лехто, один из создателей культовой экшен-франшизы Halo вместе со своей новой студией обещал перевернуть жанр шутеров от первого лица с ног на голову. К сожалению, обещания не сбылись. Disintegration, совмещающая в себе черты прямолинейной «стрелялки» и тактической стратегии вобрала в себя только самые поверхностные особенности обоих направлений и не предложила ничего нового. Экшен-часть получилась скучной и неизобретательной, а стратегическая — сильно ограниченной в возможностях для планирования и создания эффективной тактики. Пока неизвестно, будет ли именитый гейм-дизайнер и дальше развивать свой «дебютный» проект, но, судя по отзывам геймеров и прессы, первый блин студии V1 Interactive действительно вышел комом.

Mortal Shell

Разработчик: Cold Symmetry

Средняя оценка на Metacritic: 76 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

В последние годы почти каждый разработчик игр считает своим священным долгом повторить успех японской компании From Software и создать свой аналог серии Dark Souls, разнообразив его несколькими «уникальными» механиками. Как ни странно, у инди-студии Cold Symmetry подобный эксперимент удался. Их небольшой и бюджетный ролевой боевик Mortal Shell довольно точно повторяет за «старшими братьями», но при этом предлагает что-то своё — например, вынесенную в название механику использования «смертных оболочек» (по сути, классов персонажа). Да, проект есть за что упрекнуть: небольшой хронометраж, пустые локации, малое количество интересных боссов и не слишком увлекательная история мира. Однако, если рассматривать Mortal Shell как дебютную работу независимой студии из четырёх человек — это определённо успех.

Battletoads

Разработчик: Dlala Studios, Rare

Средняя оценка на Metacritic: 69 баллов из 100

Доступные платформы: PC, Xbox One

Пытаться переосмыслить популярную игру из девяностых спустя почти 30 лет — всегда непростая задача. «Боевые жабы», будучи любимцами миллионов геймеров, совершенно точно заслуживали нового увлекательного приключения. Но, пожалуй, не с такой радикальной «подтяжкой лица».

Больше всего фанатам франшизы не понравился новый визуальный стиль игры — броский, нарочито несерьёзный и, как многие его называют, «мультяшный». Герои стали куда больше похожи на персонажей подростковых мультфильмов с канала Cartoon Network, а история — на глуповатую ситуационную комедию. Однако геймплейный базис при этом остался практически нетронутым. Battletoads 2020 года — это всё ещё сложный зубодробительный экшен с элементами платформера, сотнями противников, изобретательными трансформациями протагонистов и приятным чувством «того самого» боевика прямиком из девяностых. А уж как относиться к его новой обёртке — дело вкуса.

Marvel’s Avengers

Разработчик: Crystal Dynamics

Средняя оценка на Metacritic: 67 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

После абсолютного успеха «Человека-паука» от Insomniac Games стало ясно — супергерои Marvel заслужили больше качественных сюжетных видеоигр о своих приключениях. Студия Crystal Dynamics решила не мелочиться и сходу замахнулась на Мстителей, целую команду персонажей, состоящую из десятка разноплановых «суперов» со своими уникальными способностями. Формулу добротного экшена от третьего лица с проработанным сюжетом было решено разнообразить многочисленными онлайн-активностями, а основной акцент сделать на побочных кооперативных миссиях и «прокачке» своих любимых супергероев. К сожалению, почти ни одна из этих идей так и не «заработала» к релизу проекта.

Из-за такого большого списка действующих лиц история получилась скомканной и не цепляющей, а почти никто из героев так и не получил должного раскрытия. Таким образом, геймерам нужно было «пробежать» сюжетную кампанию, чтобы освоиться в игре и перейти к главному лакомству — онлайн-миссиям. Правда, и они не смогли удивить: однообразные, не двигающие глобальную историю и попросту скучные. Сейчас разработчики пытаются исправить ситуацию, выпуская новых персонажей и уровни, но поезд уже ушёл — средний онлайн Marvel’s Avengers держится на стабильно низкой отметке, а даже самые преданные фанаты супергеройских историй уже давно перешли на другие проекты.

Serious Sam 4

Разработчик: Croteam

Средняя оценка на Metacritic: 68 баллов из 100

Доступные платформы: PC

Приключения Серьёзного Сэма не нуждаются в особом представлении — это глуповатые, простые, но безумно обаятельные и весёлые «мясные» шутеры об истреблении сотен врагов на экране. Удалось ли четвёртой части повторить формулу предшественниц и добавить в неё что-то новое? Да, несомненно. Можно ли считать её обязательной к прохождению игрой, которая увлечёт каждого на несколько вечеров? Пожалуй, всё-таки нет.

В Serious Sam 4 впервые появилась прокачка главного героя и его оружия, а игровой процесс приятно дополнился несколькими новыми механиками. Однако это не перекрывает слабой визуальной составляющей, сюжета «для галочки» и идиотского юмора, который разработчики почему-то считают чуть ли не главной «фишкой» проекта. Тем не менее врагов всё ещё много, оружие ощущается лучше, чем когда-либо, а устраивать геноцид враждебных инопланетян всё так же весело. Что ещё нужно от игры про Серьёзного Сэма?

Ghostrunner

Разработчик: One More Level, Slipgate Ironworks

Средняя оценка на Metacritic: 76 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Киберпанк-слэшер Ghostrunner правильнее будет назвать «боевой головоломкой», чем чистокровным экшеном. В основе геймплея здесь лежит правило «один удар — одна смерть», а значит, нужно тщательно просчитывать свои действия, стараться уследить за всеми противниками сразу и постоянно вливаться в безумную динамику происходящих событий. Прохождение Ghostrunner совершенно точно увлечёт на несколько часов, а после него все остальные игры будут казаться ужасающе медленными.

Demon’s Souls

Разработчик: Bluepoint Games

Средняя оценка на Metacritic: 92 балла из 100

Доступные платформы: PS5.

Ремейка игры Demon’s Souls фанаты ждали с опаской. С одной стороны, это подходящая возможность наконец-то познакомиться с «отцом» современных хардкорных ролевых экшенов. С другой стороны, базовая механика проекта довольно сильно устарела в сравнении с поздними проектами From Software (в частности, Dark Souls 3) и в 2020 году может показаться совсем не цепляющей. Добавился к этому и тот факт, что за создание ремейка отвечали не авторы оригинала, а независимая американская студия Bluepoint Games. Однако, как показал релиз Demon’s Souls, фанаты зря переживали — игра удалась.

Мир Demon’s Souls расцвёл новыми красками, а местные боссы стали куда более устрашающими и проработанными. При этом разработчики воздержались от изменений в базовой структуре игры — это всё ещё оригинальный проект From Software, просто куда более современный и впечатляющий визуально. А для многих геймеров этот релиз стал подходящим поводом приобрести себе консоль PlayStation 5 — к сожалению, «новинка» от Bluepoint Games доступна только на ней.

Call of Duty: Black Ops — Cold War

Разработчик: Treyarch, Raven Software

Средняя оценка на Metacritic: 76 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Игры серии Call of Duty выходят с такой завидной регулярностью, что для неподготовленного геймера они рано или поздно сливаются в единый конвейер по производству качественных, но типовых шутеров от первого лица. Cold War — это уже семнадцатый проект франшизы, успешно развивающий формулу серии новыми сюжетами, персонажами и небольшими геймплейными нововведениями. Особенно геймерам и критикам понравилась сюжетная кампания новой части, — талантливо написанная и под завязку наполненная запоминающимися сценами. А если добавить к ней новую качественную версию популярного «Зомби-режима» и интеграцию с Warzone, то получится практически идеальный «военный» шутер.

Spider-Man: Miles Morales

Разработчик: Insomniac Games

Средняя оценка на Metacritic: 85 баллов из 100

Доступные платформы: PS4, PS5

Из-за локдауна и закрытия кинотеатров новую игру про Человека-паука можно считать главным блокбастером 2020 года — увлекательным, переполненным добротным экшеном и интригующим своей историей. Маску дружелюбного соседа здесь впервые надевает протеже Питера Паркера — темнокожий подросток Майлз Моралес. И — пускай ему не хватает остроумия и уверенности своего старшего товарища — супергерой из него получился отменный. Новая игра от Insomniac Games дарит геймерам всё то, что они уже полюбили в Marvel’s Spider-Man, но дополняет это парой геймплейных нововведений и новым, менее масштабным, но всё ещё увлекательным сюжетом.

Единственная серьёзная проблема Miles Morales — это хронометраж. Пройти игру целиком можно за два-три вечера, а по наполнению она скорее напоминает дополнение, чем полноценный крупнобюджетный проект. Однако, если вы соскучились по качественной супергероике и зубодробительным схваткам с акробатическими приёмами, пропускать её никак нельзя.

Hades

Разработчик: Supergiant Games

Средняя оценка на Metacritic: 93 балла из 100

Доступные платформы: PC, Nintendo Switch

Полноценный релиз (до этого игра находилась на стадии «раннего доступна» Hades произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Не слишком дорогой ролевой экшен от студии независимых разработчиков получился куда более увлекательным, изобретательным и захватывающим, чем многие AAA-проекты уходящего года. В чём же секрет? Пожалуй, всё-таки в таланте команды Supergiant Games.

Hades — это не просто очередной «рогалик» с почти бесконечной реиграбельностью. Это красочная и глубокая история о прописанных персонажах и их взаимодействии между собой. А то, как легко и элегантно местный нарратив ложится на зубодробительный экшен-геймплей, вызывает неподдельное уважение. Быть может, Hades и не вызвала столько обсуждений, сколько сиквел The Last of Us, но пропускать его совершенно точно нельзя — иначе вы рискуете пройти мимо, возможно, лучшей игры 2020 года.