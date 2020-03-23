23 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Артём Дубровский, , 18:58 — REGNUM Doom Eternal завоевала народную любовь ещё задолго до релиза — изначально выход игры планировался осенью 2019 года. После первых демонстраций геймплея и пары коротких тестов интернет заполонили хвалебные статьи и видеоролики с кричащими заголовками вроде «Eternal — новое слово в жанре шутеров!». И вот спустя почти полгода игра, наконец-то, увидела свет. Может, новым словом в жанре она и не стала, но уверенно ворвалась в число самых лучших его представителей.

Иногда бороться с демонами приходиться в метро Скриншот из игры Doom Eternal

Стоит отметить заслугу id Software в том, что они всё-таки взяли дополнительные месяцы на «полировку» своего детища, а не стали выпускать его в изначально запланированных числах. Сейчас Doom Eternal кажется не только самой «вылизанной» (как визуально, так и геймплейно) игрой года, но и самым технически-совершенным проектом последнего десятилетия. Сказываются на этой оценке, конечно, и многочисленные неудачи других компаний-разработчиков — например, Blizzard с их недавним Warcraft III: Reforged.

Иногда бороться с демонами приходиться в метро Скриншот из игры Doom Eternal

С первых же минут игры мы оказываемся в гротескном кроваво-красном мире Eternal. Земля почти полностью уничтожена, а на её руинах пируют мерзкие демонические захватчики (или «альтернативно-живые», как их называют в некоторых эпизодах игры). Избавить планету от паразитов, как обычно, может только Палач Рока (он же Думслеер или Думгай) — воитель из древнего ордена, закончивший магистратуру по направлению «ликвидация монстров». Из своей космической крепости он наблюдает за агонией землян и готовится к первой вылазке на пути к праведному очищению.

Между пафосным вступлением и убийством первого демона в Eternal проходит всего пара минут. Как обычно, в начале игры Палач сильно ограничен в выборе оружия — на первом уровне это лишь дробовик и умение красиво добивать оглушённых врагов. Однако спустя всего лишь пару сотен мёртвых демонических захватчиков (в Doom Eternal это занимает около 20−30 минут) у протагониста будет несколько «пушек покруче», а в комплекте — верная бензопила и наплечный гранатомёт/ракетомёт.

Отдельно хочется отметить систему добиваний, которой так гордятся разработчики из id Software. После получения определённого количества урона противники начинают мерцать различными цветами. Если в этот момент попробовать нанести удар рукой — Палач Рока сделает эффектное «фаталити». На каждого врага приходится по две-три различных анимации такого добивания. Например, протагонист может оторвать демону голову, располовинить бензопилой или «накормить» его же оторванной рукой. Помимо того, что эти короткие вставки добавляют игре настроения, они сильно помогают в прохождении.

Дело в том, что при всей его кажущейся неубиваемости Палач Рока может легко умереть с пары-тройки прицельных выстрелов от практически любого демонического захватчика. Поэтому разработчики с первых же минут игры учат геймеров важному принципу «хочешь жить — умей добивать». Ведь каждое «фаталити» не только позволяет передохнуть и насладиться видом, но и восполняет определённый запас здоровья и припасов. Так, в рамках каждой закрытой локации Палачу Рока приходится, словно ужаленному, носиться по комнатам, стрелять во все стороны, добивать врагов, восполнять боезапас и снова носиться. Потом этот цикл повторяется снова и снова до финальных титров.

Подобная динамика не только не позволяет заскучать, но и даёт смачного пинка всем современным шутерам. За последние десять лет мы привыкли пользоваться укрытиями, беречь патроны и стрелять только «тогда, когда это необходимо». Eternal же, поощряет совсем другой вид прохождения. Механики укрытий здесь нет, а идея беречь патроны кажется полной глупостью после пары первых убийств. Да и сам протагонист воспринимается до ужаса «кофеиновым»: быстро бегает, далеко прыгает и умеет делать два резких рывка в любом направлении.

В некоторых сюжетных вставках Палача Рока начали показывать в полный рост Скриншот из игры Doom Eternal

Между адреналиновыми схватками игроки получают пару минут на передышку. За это время можно поискать скрытые секреты или просто поизучать локацию. Благо, в Eternal есть на что посмотреть: гигантские готические храмы, секретные исследовательские лаборатории или пылающие руины — все сюжетные области получились красивыми и проработанными до мелочей. Удивляют и масштабы происходящих событий. Так, во время очередной перестрелки можно увлечься и не заметить 80-метрового колосса, чинно марширующего на фоне какого-нибудь демонического храма.

Одна из новых механик игры — скалолазание Скриншот из игры Doom Eternal

Периодически боевые сцены и сцены созерцания сменяются эпическими сюжетными вставками. Как правило, в них Палач Рока встречает босса или какого-нибудь второстепенного персонажа, а потом пафосно превращает его в демоническое рагу. Герой при этом не сильно изменился со времён перезапуска 2016 года: много молчит, проникновенно смотрит в камеру и вызывает панических ужас в глазах всех встречных.

К сожалению, сюжетно Doom Eternal вряд ли сможет порадовать геймеров (особенно геймеров, избалованных качественным нарративом в проектах последних нескольких лет) и рассказать им что-то принципиально новое о мире популярной франшизы. В игре есть несколько запоминающихся персонажей, пара вполне удачных шуток и довольно очевидный задел для дальнейшего развития истории. В остальном же Eternal — очевидная сказка о войне «крутого парня с миллионом безликих монстров». Только в этой сказке всегда находится место кровавому насилию и тяжёлым гитарным запилам.

Иногда игра будет радовать необычными для серии локациями Скриншот из игры Doom Eternal

Отдельно хочется отметить и новый для серии многопользовательский режим Battlemode. В нём на закрытой арене сталкиваются три игрока: один управляет Палачом Рока, другие два — демонами. Космический морпех, как и в сюжетной кампании, обладает огромным арсеналом оружия и умением быстро перемещаться по полю боя. Демоны же могут призывать различных приспешников и создавать небольшие области, находясь в которых Палач будет получать урон. Задача каждой команды — уничтожить противника на протяжении пяти раундов. Играть в Battlemode весело по целому ряду причин:

Во-первых, мультиплеер позволяет взять на себя управление одним из демонов — у каждого из них свои сильные и слабые стороны, а также особые боевые приёмы. Во-вторых, игра за каждую из сторон достойно сбалансирована и требует стратегии и слаженности. В-третьих, это всё ещё Doom Eternal со всей его динамикой, жестокостью и отточенной механикой стрельбы. Если бы на месте id Software оказалась другая, более жадная компания (мы не будем показывать ни на кого пальцем), то Battlemode вполне мог бы продаваться как отдельная, самостоятельная игра. К счастью, авторы Eternal поступили разумнее.

У разработчиков Eternal явно прослеживается страсть к гигантизму Скриншот из игры Doom Eternal

После нескольких часов, проведённых за беготнёй по разрушенной Земле и убийством демонических легионов, можно с уверенностью сказать: Doom Eternal — это большая, качественная и выверенная до мелочей игра. Разработчики из id Software хорошо понимали, в чём сильные стороны их франшизы и постарались довести их до возможного идеала.

Тем не менее перед покупкой Doom Eternal стоит ясно понимать, «что это за игра». Любителям запутанных сюжетов, сложных героев и глубоко-прописанных миров здесь делать нечего. Eternal — это, прежде всего, та игра, которую моментально рисуешь у себя в голове при слове «стрелялка» и тот проект, который будут обвинять обеспокоенные родители и некомпетентные политики в разговоре о «жестокости в видеоиграх». Зато ценители качественной стрельбы, ураганной динамики и брутальных потасовок останутся в восторге — Eternal задрала очень высокую планку для всех представителей жанра «шутер», и преодолеть её будет ой как непросто.

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