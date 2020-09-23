



ИА REGNUM Протест

Путь к решению проблем, как известно, начинается с осознания их наличия. С чем на самой вершине государственной власти проблем нет: о наличии у российских граждан множества обоснованных претензий к государству заявил 19 ноября президент России Владимир Путин.

Проблемам, волнующим жителей 27 стран мира, включая Россию, было уделено вниманиемеждународной исследовательской компании IPSOS Group в отчете «Что волнует мир?» за октябрь текущего года.

ИА REGNUM На основании данных опроса, проведенного 25 сентября — 9 октября 2020 года в 27 странах среди 19511 человек в возрасте от 16 до 74 лет

ИА REGNUM

Как отмечает авторитетный telegram-канал «PORNSTAT/статистика» (более 40 тыс. подписчиков), комментируя исследование IPSOS, «выбор» российских респондентов традиционен и понятен: их тревожат бедность и социальное неравенство (55%) с коррупцией (46%), но при этом для многих наших граждан основные темы для беспокойства начинают смещаться в сторону «ковида»: месяц назад он был причиной для беспокойства 20% жителей России, сейчас — уже 29% — рост почти в полтора раза. Интерес же к традиционным экономическим и социальным темам снижается: коррупция месяц назад беспокоила 51% (минус 5%), безработица — 35% (сейчас — 31%). Наш традиционный лидер — бедность и социальное неравенство — потерял 3% (снижение с 58% до 55%). Канал заключает: удобная штука этот коронавирус — чем больше народ его боится, тем меньше думает обо всём остальном.

Вместе с тем данные того же опроса IPSOS показывают солидный запас прочности социального мира в России по сравнению с прочими 26 странами — участницами исследования.

ИА REGNUM

Несмотря на ужасающие «российские» цифры по ощущению бедности и социального неравенства — 55% — почти в два (!) раза хуже, чем в мире (30%), а также коррупции — 46% (4 место), по размеру «кредита доверия» руководству страны Россия в октябре заняла солидное 8-е место (57% респондентов не согласны с выбранным путём развития) из 27 возможных — между Японией (56%) и Южной Кореей (58%). Среди опрошенных из США, кстати, 68% недовольных. А лидером правильности выбора стала Саудовская Аравия, лишь 12% респондентов из которой рискнули не согласиться с избранным её правителем путём развития. Замыкают же список респонденты из Франция и ЮАР, чья пассионарность в комментариях вряд ли нуждается.

То есть обстановка в мире неспокойна и развивается, похоже, в очередном революционном направлении. В котором мы по «революционности» ситуации, как получается из приведенных выше данных, отнюдь не лидеры. И это ничуть не умаляет спектра вредоносных проблем, как вскользь затронутых выше, так и прочих, не менее актуальных и потенциально губительных для будущего страны. И их надо решать.

В данной ситуации логично было бы ожидать проявлений активности субъектов отечественного парламентаризма, особенно с учётом выборов в Государственную думу в 2021 году. И от неравнодушного наблюдателя таковые проявления вряд ли ускользнули.

Но прежде рассмотрим имеющийся на настоящее время расклад политических сил, представленных в парламенте, в свете их популярности среди участников социологических опросов.

ИА REGNUM

В распределении электоральных предпочтений респондентов ВЦИОМ привлекает внимание доля опрошенных, не поддержавших ни одну из 4 парламентских партий, а это — 37,5%, что больше рейтинга «Партии власти» (31%).

Поданным того же опроса, доверие лидерам парламентских партий распределилось следующим образом: лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому доверяют 29,4%, Геннадию Зюганову (КПРФ) — 27%, Сергею Миронову («Справедливая Россия) — 26,2% участников опроса, проведенного ВЦИОМ с 9 по 15 ноября 2020 года. То есть доверие лидерам КПРФ, ЛДПР и СР, мягко говоря, не соответствует доверию самим партиям. О доверии же лидеру (партии либо парламентской фракции) «Единой России» в публикации Всероссийского центра изучения общественного мнения данных нет. А приравнивать к таковому рейтинг президента (67,1% респондентов) либо премьер-министра (53,3%) было бы слишком большим допущением.

Зато, похоже, становятся понятнее воистину оппозиционные — на грани фола — недавние публичные выступления лидеров «СР» и ЛДПР о ликвидации Пенсионного Фонда России. Так, 24 ноября лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский ожидает упразднения Пенсионного фонда и перехода к прямым выплатам пенсий. К тому же 6 октября призвал лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Аналогичная — и куда более «старая» — позиция лидера КПРФ Геннадия Зюганова также известна.

А ещё 8 сентября, за несколько дней до ЕДГ, корреспондент ИА REGNUM передалинформацию из Госдумы о намерении «Единой России» непосредственно, вплотную заняться вопросами занятости, а также рассмотреть возможностьвведения в России минимального гарантированного дохода, о чём тогда заявил председатель партии, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Что, впрочем, не дало ему места в упомянутом рейтинге ВЦИОМ. Несмотря на то, что именно бывший премьер-министр, нынешний заместитель Совбеза и лидер партии «Единая Россия» системно и настойчиво начал продвигать к реализации жизненно важные для всей страны решения. Самым скромным результатом из возможных ожиданий был рост популярности единороссов. И здесь надо отдать должное руководству ЛДПР и эсэров, потеснивших партию власти на Олимпе народного признания, виртуальном, и, как видно из опроса IPSOS, весьма и весьма зыбком.