Москва, , 12:14 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский ожидает упразднения Пенсионного фонда и перехода к прямым выплатам пенсий, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пенсионный фонд скорее всего будет упразднен — это огромное количество чиновников, помещений, огромная бюрократическая структура и пенсии платить напрямую гражданам», — заявил Жириновский.

Такая цифровизация движения денег по стране, отметил он.

Корректировка пенсионной системы не спасет ее от банкротства, заявил ранее лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов. Он предложил вернуться к выплатам пенсий из бюджета, а пенсионные выплаты из доходов граждан направлять туда же.

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