В ходе состоявшегося 17 ноября в президентском дворце совещания Александр Лукашенко рассказал чиновникам и силовикам о войне в Нагорном Карабахе и других вопросах внешней политики. Тем временем жителей столицы Белоруссии оставили без водоснабжения и отопления.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко охарактеризовал международную ситуацию как непростую, поведав о новых вызовах и угрозах. В частности, он рассказал: «Вновь полыхнуло на пространстве бывшего Советского Союза. На этот раз в Нагорном Карабахе. Завершившийся там горячий конфликт между нашими близкими партнерами — Арменией и Азербайджаном — теперь, по всей видимости, будет разворачиваться в дипломатической плоскости».

Mil.ru Российская миротворческая группировка в Нагорном Карабахе

Лукашенко на совещании в узком кругу рассказывал о давно умершей «Минской группе ОБСЕ» (по решению карабахского конфликта), о политике России, Франции и США. Он поведал, в чём ошиблись власти Франции и Германии, за глаза выдал им вагон виртуальных оплеух и маленькую тележку ценных советов. Хотя мог бы снять телефонную трубку и сделать это напрямую, как это принято в цивилизованном мире.

Не только война в Нагорном Карабахе, но также конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, американские выборы и протестные настроения в Евросоюзе заботили Лукашенко на совещании в то время, когда его соотечественники искали воду для приготовления пищи и пристраивали детей по родственникам и знакомым. В столице Белоруссии выпал снег, и именно в это время начались проблемы с подачей воды и отоплением.

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«Однако самое важное для нас сейчас — это обстановка вокруг Белоруссии. После окончания избирательной кампании наша страна, сама того не желая, превратилась в арену противостояния чужих интересов. Выступая по всей стране, я предупреждал актив, что мы можем превратиться в театр военных действий, начнется не наша война. И там, в этой войне, наших интересов не будет. Пока идет противостояние. И наша страна сегодня практически стала объектом неприкрытой агрессии, пока не горячей войны. Но и в этих условиях мы, как и прежде, нацелены на укрепление взаимовыгодных связей со всеми своими зарубежными партнерами», — сообщил руководитель постсоветской республики.

Смешались в кучу кони, люди. ЖКХ Белоруссии трещит по швам, жители Витебска, Минска и других городов обрывают телефоны чиновников и родственников, носятся по свежему снегу в поисках решения насущных проблем, а руководство «сильной и процветающей Белоруссии» вещает о мировой политике. Лукашенко поддакивает Наталья Кочанова — «серый кардинал» президентской администрации с опытом работы на полоцком «Водоканале». Сюжет, достойный Франца Кафки.

Sovrep.gov.by Наталья Кочанова

Лукашенко зря снова заговорил о «не наших войнах». Его кощунственные, ревизионистские, циничные заявления в конце прошлого года могли бы стать поводом для извинений, но вместо этого стали просто очередным проявлением бурной деятельности нелепого местечкового официоза.

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Не упустил он возможности снова высказать обиды на журналистов и экспертов, публикующих факты и мнения о «многовекторной» проституции официального Минска. Как сообщает президентская пресс-служба, в ходе совещания Лукашенко «обратил внимание на то, что в последнее время в отдельных СМИ, в частности российских, звучит критика Белоруссии за ее многовекторную политику».

Во-первых, критикуют не Белоруссию, а её нынешнее политическое руководство. Во-вторых, критикуют конкретно Александра Лукашенко и его министра иностранных дел Владимира Макея — известного провокатора и жалобщика, постукивавшего послам США и Евросоюза на Россию.

Окружение «последнего диктатора Европы» и он сам прекрасно знают, какие претензии к ним у русских людей. Лукашенко не зря упомянул о торговых войнах и очень зря не упомянул о подавлении инакомыслия, уничтожении русскоязычной топонимики и прочих особенностях преступной политики русофобской, по сути, «белорусизации».

Mfa.gov.by Майк Помпео и Владимир Макей

Лукашенко забыл, однако ему периодически напоминают и об обещании признать независимость Южной Осетии и Абхазии, и о непризнании границ Российской Федерации — части Союзного государства России и Белоруссии, которое волей одного человека парализовано и превращено в объект издевательств, насмешек и глумления.

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«Мы вынуждены проводить многовекторную политику в силу того, что находимся в центре Европы, мы — независимое суверенное государство, и нас к этому подталкивает экономика, благосостояние наших людей», — заявил Лукашенко, отдав соответствующие поручения «руководству министерства иностранных дел и правительства» (в составе которого МИД).

Председатель белорусского правительства Роман Головченко получил от Лукашенко указание следить за приоритетом стимулирования экспорта в работе МИД — «спрашивайте с министерства прежде всего за экономическую составляющую их деятельности». Лексика замечательная: «спросить за», «спросить с».

По-хорошему, Лукашенко мог бы сменить тему совещания на реально актуальную для жителей многострадальной Белоруссии. Состав участников на 80% мог остаться тем же. Андрейченко, Головченко, Сергеенко, Кочанова, Эйсмонт — признанные специалисты по всем вопросам. Вместо Макея можно было бы пригласить главу Минжилкомхоза и хорошенько его пропесочить на публику — от этого был бы эффект. Краткосрочный, популистский, неоднозначный, но в целом своевременный и понятный, учитывая нынешний острейший дефицит легитимности и профицит антипатий.

(сс) Homoatrox Силовики на акции протеста в Минске

Никому не интересна рефлексия Лукашенко на темы войн в других регионах Евразии, его советы Ангеле Меркель, Эммануэлю Макрону, Анджею Дуде и лидерам других стран. Они не признают «последнего диктатора Европы», не нуждаются в его советах и вообще не желают с ним общаться.

Поэтому, по логике, Лукашенко следовало бы общаться с теми, кто реально ему нужен, кому он на самом деле интересен. Такой подход выглядел бы нормальным как во внутренней политике, так и во внешней.