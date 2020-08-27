Таллин, , 09:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы отказывался от разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда те звонили «во время кризиса». Об этом 26 августа заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передаёт портал ERR.

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Эстонский чиновник прокомментировал ситуацию, при которой европейские лидеры якобы были вынуждены обратиться к президенту России Владимиру Путину.

«Насколько я знаю, они звонили не только президенту Российской Федерации, — сказал Ратас. — Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также и в Минск — Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку».

Он добавил, что в ситуации с Белоруссией Россия играет важную роль, поэтому предложения Меркель и Макрона о проведении «демократических выборов в Белоруссии» были адресованы Кремлю.

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