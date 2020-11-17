Минск, , 12:36 — REGNUM Александр Лукашенко снова не замечает проблем простых граждан: 17 ноября он опять рассказывает про «не наши войны» и конфликты за рубежом. В это же время жители минского района Новая Боровая сидят без воды и без отопления.

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С воскресенья минчане носят воду домой в вёдрах и пластиковых 5-литровых канистрах. Как и летом, когда Минск столкнулся с проблемой «отравленной воды», власти и госСМИ делают вид, что проблем не существует.

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Тем временем тысячи жителей столицы Белоруссии вдобавок к проблеме водоснабжения получили ещё и отключение отопления. Произошло это именно в тот день, когда в Минске выпал первый снег.

В сообщении управляющей компании «А-100 Комфорт» жильцам минского микрорайона с качеством жилья «европейского уровня» предлагается ждать и не сливать воду из системы отопления. Компания проинформировала: «Чтобы избежать усугубления ситуации, настоятельно просим не сливать воду из системы отопления. Это приведет к полной остановке котельной, т.к. система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления».

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Прозападная оппозиция уже начала эксплуатировать тему гуманитарной катастрофы в столице Белоруссии. ТГ-канал НЕХТА сообщил, что аналогичная ситуация сложилась в Первомайском районе Витебска, отметив: «Тем временем, на градуснике — 2. Спрашивается: зачем каждое лето граждан оставляют без воды, если это никак не помогает предотвращать подобные ситуации? Случаи в Новой Боровой и Витебске демонстрируют две взаимосвязанные тенденции антинародного режима: беспредел и бесхозяйственность».

«Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК) по факту отключения воды и отопления пожаловался в ООН. Тему активно развивают прозападные СМИ в Белоруссии и их партнёры из-за рубежа.

Государственная пресса проблему замалчивает. Например, «Белтелерадиокомпания» предпочитает рассказывать о пополнении коллекции провинциального музея и коллизиях президентских выборов в США.

Тем временем граждане демонстрируют успехи самоорганизации, свидетельствующие о готовности решать проблемы без нынешних «слуг народа». Минчане размещают объявления с приглашениями прийти в гости поесть, помыться, переночевать, постирать одежду и набрать воды.