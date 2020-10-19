Российский политтехнолог Виталий Шкляров, обвинявшийся в преступной деятельности во время проходившей в Белоруссии президентской кампании 2020 года, внезапно «выпущен» из СИЗО КГБ. Об этом 19 октября в Минске заявил журналистам его адвокат Антон Гашинский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волевые решения

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Виталий Шкляров переведён под домашний арест. При этом никто не посчитал нужным сообщить адвокату об изменении меры пресечения. Утром Гашинский принёс документы в следственный изолятор и там узнал, что подзащитный освобождён.

По словам Гашинского, Шкляров освобождён под личное поручительство Юрия Воскресенского — участника команды баллотировавшегося на президентский пост экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико. О местонахождении Шклярова адвокату ничего не известно, журналистам он предлагает звонить сблизившемуся с властями Воскресенскому.

Цитата из видео на YouTube Юрий Воскресенский

В столь же спешном порядке из СИЗО КГБ под домашний арест отправлена член президиума оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» юрист-медиатор Лилия Власова. Она была задержана 31 августа в рамках внезапно возникшего уголовного дела, возбуждённого департаментом финансовых расследований госконтроля (ДФР КГК) о налоговых нарушениях фирмами, среди учредителей которых значится её сын Борис. В довесок Власову обвинили по ч. 2 ст. 243 УК РБ («Уклонение от уплаты налогов»). Третьим уголовным делом в отношении неё стало «дело Координационного совета»: 19 августа Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса, обвиняя членов оппозиционной структуры в попытке незаконно захватить власть.

До этого, в пятницу вечером под домашний арест был переведён Илья Салей — юрист КС и одновременно адвокат члена президиума этой структуры Марии Колесниковой. Салей обвиняется по ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности»).

Шкляров и Салей присутствовали на встрече с Александром Лукашенко в субботу 10 октября. Колесникова от такого «абсолютного диалога» отказалась, что выглядело как хлёсткая пощёчина «последнему диктатору Европы». Поэтому президентская пресс-служба впопыхах попыталась представить дело так, что Колесникову на встречу с Лукашенко вообще не приглашали, однако из-за собственного непрофессионализма достигла прямо противоположного эффекта.

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Ни Лукашенко, ни его спецслужбы никак не объясняют мотивы изменения меры пресечения, ранее считавшейся ими безальтернативной. Расследование уголовного «дела Координационного совета» ведёт Главное следственное управление СК Белоруссии, ранее не находившее оснований для иного вида санкций в отношении обвиняемых. Все ходатайства защиты, мотивировавшей необходимость изменения меры пресечения отсутствием прямых доказательств вины и состоянием здоровья арестованных, оставались без удовлетворения.

Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле. По словам его сторонников, он приезжал навестить свою мать, которую не видел 20 лет. По словам обслуживающих Лукашенко пропагандистов, Шкляров помогал дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, оказывая поддержку оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому.

Цитата из видео на YouTube Сергей Тихановский

Тихановский был арестован задолго до создания КС. Он пытался зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей за своё выдвижение, однако не смог лично подать документы, так как находился под стражей по обвинению в участии в незаконном мероприятии. Председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина приняла документы от его жены, зарегистрировав инициативную группу Светланы Тихановской.

Тихановский возглавил избирательный штаб Тихановской и был задержан 29 мая в Гродно. Сценарий провокации, произошедшей с участием спецслужб и привлечённых ими проституток, за несколько часов до инцидента публично анонсировал лично Лукашенко. Ермошина подкрепила основания ареста доносом в СК, в котором заявляла, что Тихановский якобы угрожал её жизни в связи с исполнением ею «профессиональных обязанностей».

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Выборы президента Белоруссии 2020 года на Западе признали сфальсифицированными. Александр Лукашенко получил признание от России и Китая, но не от стран ЕС. Даже соседняя Украина не считает его легитимным президентом.

Избирательные участки в Белоруссии закрылись вечером 9 августа. С этой же даты отсчитывается марафон массовых протестных манифестаций. Их участники требуют проведения новых президентских выборов, прекращения массового полицейского террора и освобождения политзаключённых.

Лукашенко от переговоров решительно отказывается. При этом его подчинённые периодически заявляют о якобы открытости к диалогу, что выглядит как лживое проговаривание фигуры речи. Он провёл внезапную «тайную инаугурацию» и считает себя президентом. На протестные выступления он отвечает уголовными делами, резиновыми пулями и водомётами, рейдами «эскадронов смерти» в духе латиноамериканских и африканских диктаторов.

President.gov.by Александр Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ

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Тем временем жена оппозиционного блогера Светлана Тихановская, которую власти Литвы официально объявили «президентом Белоруссии», заявляет, что освобождение политзаключённых из СИЗО КГБ — это результат давления на Лукашенко, в том числе через воскресные протестные манифестации. Государственная пропаганда упорно твердит, что таковые «сдулись» и собирают всё меньше сторонников.

На самом деле численность протестных выступлений действительно сократилась, однако они по-прежнему массовые и периодические. Кроме того, они стали проводиться чаще и в новых форматах. К традиционным воскресным маршам добавились субботние «женские демарши» с цветами, появились «марши инвалидов», а по понедельникам проходят «марши пенсионеров». МВД Белоруссии не брезгует использованием слезоточивого газа и спецсредств против сограждан пожилого возраста.

Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова опубликовала сообщение, в котором сказано: «Вчера, 18 октября, в различных населенных пунктах страны зафиксировано 16 протестных акций, численность которых составила около 8 тысяч человек. Во всех областных центрах, за исключением столицы, они были немногочисленны (от 10 до 100 участников)». Минский «Партизанский марш» собрал, по оценкам МВД, «примерно 7 тысяч человек» на пике.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан (из них в Минске — 215). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек», — сообщила Чемоданова.

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

На самом деле численность минской манифестации, судя по наблюдениям очевидцев и опубликованным видеоматериалам, занижена МВД примерно в полтора раза. Западные и белорусские оппозиционные националистические СМИ снова продемонстрировали кратное завышение численности манифестантов («десятки тысяч», по сообщениям американского «Радио «Свобода» (СМИ — иностранный агент), белорусского издания «Наша нива» и других). Пропагандистская дезинформация с завышением или занижением численности участников пропрезидентских и оппозиционных мероприятий — проблема, которая создана и постоянно усугубляется обеими сторонами конфликта.

На истерику в чиновничьей «идеологической вертикали», замкнутой на главное идеологическое управление президентской администрации, указывает риторика государственных СМИ. От замалчивания фактов протестных выступлений и реальной численности их участников госпропагандисты, называющие себя «журналистами», перешли к откровенным оскорблениям, пробивая дно ими же задекларированного «кодекса профессиональной этики».

Так, в выпущенном на прошлой неделе в телеэфир материале «Агентства теленовостей» лживой «Белтелерадиокомпании» инакомыслящие сограждане названы «протестунами», «интеллектуально неразвитыми», «опп-шизой», «пушечным мясом недомайдана», агрессивными «брёвнами-буратино» и так далее. Многомиллионная аудитория убеждается в том, что участники протестных выступлений — экстремисты, жестокие радикалы и уголовники, действующие по указаниям неназванных «западных кураторов».

Летом с тем же энтузиазмом пропагандисты отрабатывали казённые деньги, создавая жупел из так называемых «вагнеровцев». До этого те же приёмы шельмования использовали при нагнетании страстей вокруг «дела регнумовцев». Министерство информации поощряет такие практики. Следком и генпрокуратура традиционно не замечают ни лжи госпропагандистов, ни совершённых «правоохранителями» убийств, ни многих других явлений, которые довели Белоруссию до нынешнего кризиса.

Цитата из видео телеканала «Беларусь 1» Момент задержания российских граждан силовиками Белоруссии

Естественно, в сложившихся условиях освобождение Салея, Шклярова и Власовой выглядит как очередной гол в ворота Лукашенко. Официоз не в состоянии сделать из этого пропагандистскую конфетку, как и просто адекватно сдержать удар в информационной войне.

Происходящее надо как-то интерпретировать, грамотно преподносить с выгодой для себя. Весь 2020 год в работе белорусского госагитпропа мы наблюдаем провал за провалом, с редкими проблесками тактических успехов, которые никак не влияют на стратегическое поражение.

Таким образом, стратегически Лукашенко уже не в состоянии вести информационную войну. Его власть основана на вооружённом насилии: а на штыках, как сказал классик, сидеть весьма дискомфортно.