«Нижегородцев можно долго прогибать под задачи освоения денег, но в проекте реновации этот номер не пройдет», — директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук Максим Лубяной поделился с ИА REGNUM мнением о том, для чего депутаты Госдумы лоббируют идею провинциальной реновации.

ИА REGNUM Нижний Новгород

ИА REGNUM: Насколько актуален проект реновации для Нижнего Новгорода?

Это самый главный вопрос. Реновация подразумевает под собой расселение многоквартирных домов, которые построили в 50−60-х годах прошлого века.

Во-первых, надо отдать должное строителям — некоторые хрущевки, особенно кирпичные, стоят, и ничего с ними плохого не происходит. Во-вторых, сейчас действует и она не реализована до конца областная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019−2025 годы». Она разбита на шесть этапов, начиная с 2019 года. По плану, финансирование будет идти за счет федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Пропорции — 96%, 3,2% и 0,8%.

Посмотрите новости. По Тоншаевскому району Нижегородской области нужно расселить 17 тысяч квадратным метров, более 140 домов разных лет постройки, бараки 1930-х годов. Это данные на конец 2019 года. В 2020 году цифры не сильно изменились — началась пандемия.

Тоншаевский район один из самых маленьких в области. Районов, где люди до сих пор живут в ветхом жилье, невероятное количество.

ИА REGNUM Одна из самых благоустроенных территорий города

ИА REGNUM: Кто и для чего продвигает проект реновации, если в нем нет необходимости?

Идея реновации принадлежит лоббистам, которых все знают и которые заинтересованы в том, чтобы строить дома в привлекательных районах города.

Например, почти во всем микрорайоне напротив парка «Швейцария», в районе кинотеатра «Электрон» дома 50-х годов постройки. И это отличное место — практически центр города с зеленой зоной в шаговой доступности. Можно же все снести и построить хорошее жилье. И, самое главное, продать его.

Это чистый бизнес. Говорить о социальной значимости программы реновации нет никакого смысла. И не ищите его, его там нет.

Если мы говорим о социально значимых программах, давайте займемся ветхим жильем.

Программа реновации в нынешних реалиях — это бизнес на государственных возможностях.

Читайте также: Всероссийская реновация: в регионах ждут помощи и опасаются махинаций

ИА REGNUM: Что произойдет, если у Нижнего Новгорода будет право реализовать московский вариант реновации?

Это будет достаточно тяжело сделать чисто законодательно. Нижегородцев можно долго прогибать под задачи освоения денег, но в данном случае, мне кажется, номер не пройдет.

Москва, по всей вероятности, начинала с конкретных территорий, которым эта реновация требовалась. В Нижнем Новгороде ситуация иная. У нас такие районы тоже есть, но, во-первых, их мало. А во-вторых, они находятся не в самых привлекательных для строительства местах. Строить и продавать новое жилье по программе реновации будут ведь в самом центре города. А центр и без того достаточно застроен.

Чем больше я изучаю эту затею — тем больше она мне кажется нечистой. Слишком много проблем и подводных камней, о которых нижегородцам ничего не скажут.

ИА REGNUM Скрипач

ИА REGNUM: Что могут сделать власти Нижнего Новгорода, чтобы снизить негатив при реализации программы?

Во-первых, необходима прозрачность системы принятия решений. Во-вторых, важно учитывать интересы населения путем налаживания прямого диалога с жителями. А в-третьих, выбрать другое время для продвижения потенциально спорных идей.

Сейчас нижегородцам не до программы реновации. После пандемии и ограничительных мер люди испытывают финансовые трудности и откровенно выживают.

Оставьте людей в покое.