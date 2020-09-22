Москва, 22 сентября 2020, 12:39 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию включен в план работы Госдумы на осеннюю сессию 2020 года. Он внесен в парламент членами Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым и председателем комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым («Единая Россия»). Предлагается разрешить правительству РФ принимать решение о «комплексном развитии территории» при поступлении соответствующих предложений от властей регионов.
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Опрошенные ИА REGNUM региональные эксперты отмечают, что реновация может решить многие проблемы в крупных городах, но только в том случае, если «реновировать» будут там, где это необходимо, а не там, где выгодно. У многих есть в этом серьезные сомнения.
Руководитель ростовского регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM обратил внимание на опасность появления высоток в историческом центре:
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Законопроект опасен тем, что предоставляет слишком широкие права местным властям и при этом практически лишает прав жителей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Антон Фортунатов:
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Авторы сибирского телеграм-канала Buzoters Media согласны с тем, что у регионов есть потребность в такой программе, но при этом считают вполне реальной опасность, что использована эта программа будет для получения дохода, а не для решения проблем:
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Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов полагает, что реновация региону нужна, только начать ее нужно с инфраструктуры — для этого необходимы федеральные ресурсы, своими силами область не справится:
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Опрошенные ИА REGNUM застройщики и представители бизнес-сообщества инициативу в основном поддерживают. Предложенный законопроект может стать существенным стимулом развития программ застроенных территорий в регионах, особенно — в Петербурге, отметил член генерального политического совета Партии Роста Дмитрий Панов.
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В ряде регионов к реновации уже готовятся. Выпускающий редактор НИА Нижний Новгород Ольга Дьякова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что городу такая программа очень нужна — решить вопрос с помощью бизнес-механизмов не удалось:
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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что авторы законопроекта лоббируют застройщиков: правила написаны таким образом, что под снос могут пойти не аварийные дома, а те, что находятся в «престижных местах». Партия вносила свой законопроект по этому же вопросу, тогда в центре внимания были интересы жителей, в нынешней же версии всё иначе, уверен Миронов:
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