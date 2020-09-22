Москва, , 12:39 — REGNUM Законопроект о распространении программы реновации на всю Россию включен в план работы Госдумы на осеннюю сессию 2020 года. Он внесен в парламент членами Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым и председателем комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым («Единая Россия»). Предлагается разрешить правительству РФ принимать решение о «комплексном развитии территории» при поступлении соответствующих предложений от властей регионов.

Снос дома по программе Реновация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Опрошенные ИА REGNUM региональные эксперты отмечают, что реновация может решить многие проблемы в крупных городах, но только в том случае, если «реновировать» будут там, где это необходимо, а не там, где выгодно. У многих есть в этом серьезные сомнения.

Руководитель ростовского регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM обратил внимание на опасность появления высоток в историческом центре:

« Если построить дома в том же стиле, той же этажности, которые в настоящее время существуют, мы сохраним лицо города-миллионника. В ином случае реновация приведёт к утрате живописных мест, зелёных насаждений. Развитие по принципу создания «скворечников» было бы хорошо для новых районов. Нельзя убивать старинные кварталы, где стоят дома высотой до пяти этажей. Их можно привести в порядок, но ни в коем случаев не застраивать высотками », — отметил эксперт .

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Законопроект опасен тем, что предоставляет слишком широкие права местным властям и при этом практически лишает прав жителей, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Антон Фортунатов:

« Новый проект развязывает властям руки по принципу « нам лучше знать, как вам нужно жить « . К великому сожалению, подобные законопроекты демонстрируют коммерческую ангажированность, в которой «крайними» остаются простые люди — в конце концов, им и приходится за все платить », — сказал эксперт.

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Авторы сибирского телеграм-канала Buzoters Media согласны с тем, что у регионов есть потребность в такой программе, но при этом считают вполне реальной опасность, что использована эта программа будет для получения дохода, а не для решения проблем:

« Новый законопроект мог бы стать хорошим подспорьем к федеральным жилищным программам. В Сибири площадь ветхого жилья исчисляется миллионами квадратных метров. И за бюджетные деньги строят не так много. Но не все так просто. Ключевое понятие — «комплексное развитие территорий» — позволит местным властям принудительно изымать недвижимость у граждан. Кстати, они уже и так этим активно занимаются. С новым законом будет проще сносить аварийные дома в коммерчески привлекательных районах — согласия жителей спрашивать не потребуется. Во имя развития территорий их можно будет переселить куда-нибудь подальше и хорошо заработать на новостройках. В итоге «комплексное развитие» получат лишь центральные участки в региональных столицах », — отметили авторы .

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Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов полагает, что реновация региону нужна, только начать ее нужно с инфраструктуры — для этого необходимы федеральные ресурсы, своими силами область не справится:

« Проблема, действительно, существует. Жильё ветшает, а темпы расселения людей остаются низкими. Однако главной проблемой остаётся износ коммуникаций. Сегодня все новые дома ставят на существующие сети, минимум 70% которых требуют обновления. Они никуда не годятся », — подчеркнул эксперт .

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Опрошенные ИА REGNUM застройщики и представители бизнес-сообщества инициативу в основном поддерживают. Предложенный законопроект может стать существенным стимулом развития программ застроенных территорий в регионах, особенно — в Петербурге, отметил член генерального политического совета Партии Роста Дмитрий Панов.

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В ряде регионов к реновации уже готовятся. Выпускающий редактор НИА Нижний Новгород Ольга Дьякова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что городу такая программа очень нужна — решить вопрос с помощью бизнес-механизмов не удалось:

«О предстоящей реновации жилищного фонда Нижнего Новгорода стало известно еще в 2018 году. Именно тогда власти сообщили о разработке программы восстановления исторического облика города. К тому же приближается 800-летие Нижнего Новгорода . Городу реновация, безусловно, нужна. Центральная часть выглядит неухоженной из-за большого количества старых домов, которые не имеют исторической ценности. У правительства есть проект, который предусматривает передачу в аренду объектов недвижимости в исторической части города за 1 рубль в месяц, но с условием поддержки этого объекта в надлежащем состоянии. К сожалению, воспользовались таким предложением единицы », — сказала Дьякова .

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Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что авторы законопроекта лоббируют застройщиков: правила написаны таким образом, что под снос могут пойти не аварийные дома, а те, что находятся в «престижных местах». Партия вносила свой законопроект по этому же вопросу, тогда в центре внимания были интересы жителей, в нынешней же версии всё иначе, уверен Миронов:

«Отличие нашей инициативы очень простое: она защищает, прежде всего, права владельцев квартир. В отличие от господ сенаторов, которые лоббируют интересы застройщиков. У наших коллег все очень просто: не согласен — тебя через 99 дней выкинут на улицу . Н аш проект замылили — он невыгоден застройщикам, а мы отстаиваем права граждан и по этой причине вариант , предложенный сенаторами , не поддержим. Наша фракция за всероссийскую реновацию, но только в интересах людей, а не за их счет», — сказал Миронов.

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