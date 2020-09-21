Москва, , 10:19 — REGNUM Госдума в ходе осенней сессии обсудит законопроект о распространении программы реновации на всю Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября. Инициатива включена в план законопроектной работы.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект о реновации в субъектах РФ внесли в Госдуму 18 сентября члены Совфеда во главе с Николаем Журавлёвым и председателем комитета нижней палаты парламента по транспорту и строительству Евгением Москвичёвым («Единая Россия»).

Парламентарии предлагают дать новое полномочие правительству РФ. В случае принятия закона оно сможет принимать решение о комплексном развитии территории по предложениям органов государственной власти субъектов РФ.

В целом законопроект предусматривает единый механизм комплексного развития территорий с разными основаниями принятия решений для аварийного жилья, ветхого жилья и для промышленных территорий.

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