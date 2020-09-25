Депутат Фёдоров просит Минспросвещения рассмотреть возможность компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении. Это не первая такая просьба, депутаты Госдумы уже просили правительство помочь семьям, которые вынуждены были отправлять детей в частные детсады. В ответ они получали сообщения о том, что открываются новые детские сады, а у родителей также есть возможность электронной записи.

Галина Шубина. Детские сады и ясли — нашим детям. 1955

Duma.gov.ru Евгений Фёдоров

Изучая тему, корреспонденты ИА REGNUM опросили экспертов в различных регионах.

Где-то эту проблему попробовали не игнорировать. Так, в Краснодаре компенсации на оплату частного детсада не предусмотрены (только при посещении ребенком муниципальных или государственных учреждений). Однако частные детсады с лицензией получают господдержку. К примеру, на сайте одного частного детсада в этом городе сообщается, что за счёт господдержки родители оплачивают только уход и присмотр за ребенком, а образовательные программы — бесплатные: 12 000 руб. при посещении на полдня и 18 000 руб. на полный день. Для сравнения, еще один известный детсад этого города просит за полный день 13 000, другой — 15 000 за неполный, за полный день разброс цен от 8 до 26 тысяч в месяц. Иными словами, наличие господдержки отнюдь не повышает резко доступность детсада.

Депутат Заксобрания Пермского края Александр Григоренко (ЛДПР) считает, что инициатива о компенсации расходов на частные действие сады — правильная, однако родителям надо дать выбор и лучше выдавать ваучеры. С их помощью родители могли бы выбирать вид сада сами, будь он частный или государственный, или вообще потратить эти деньги на ребенка и сидеть с ним дома самостоятельно. И можно согласиться, что это был бы рациональный подход.

В Иваново в 2019 году была запущена городская программа «Частный детский сад по цене муниципального», которая предусматривала компенсационные выплаты части затрат за присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных детсадах работникам муниципальных учреждений социальной сферы. Компенсации предусмотрены в пределах 9 тыс. рублей на каждого ребенка, в программе участвовали три частных детсада.

В Белгородской области родителям компенсируют от 20% до 70%, в зависимости от количества детей, посещающих детсад одновременно, и вне зависимости от того государственный или частный, но частный должен иметь лицензию.

В Рязанской области компенсируют за лицензированные детсады — 20% от стоимости за одного ребенка, 50% — за двух и 70, если посещают трое и больше.

В Новосибирской области компенсация эта отдана на решение региональной власти и новосибирские власти, как предполагается, на эти деньги в том числе строят новые детсады.

В Пермском крае частные детсады получают субсидии. В Барнауле проблема актуальна: ребенку с трёх лет попасть в сад можно, а для младшего возраста — отнюдь, притом что пособия по уходу за ребенком — до 1,5 лет. Как отметила руководитель фракции СР в Барнаульской городской думе Оксана Молодых, «при этом нет никакой льготы для одиноких родителей — им приходиться выкручиваться. При этом льготы есть у детей судей и прокуроров. Здесь понятно, что государство создает некие гарантии при переезде этих лиц на новое место службы, однако надо понимать, что зарплаты из шести цифр всё-таки открывают больше возможностей в устройстве ребенка».

Людмила Миг Детский сад

В Свердловской области правительство региона дало возможность частным детским садам получить субсидии на создание новых мест в яслях: за одно созданное дополнительное место для ребёнка от полутора до трёх лет организация может получить 123 400 рублей из бюджета области.

В Оренбургской области депутаты ЗАКСа тоже неоднократно поднимали этот вопрос, но, по словам депутата Владимира Фролова (СР), правительство всегда отнекивалось отсутствием денег. А соответствующий проект, который в начале года внесла КПРФ, был отклонен всеми депутатами ЕР на основании отрицательной позиции правительства области (губернатор на данный проект отозвался привычным аргументом про отсутствие средств). «Вот это и есть забота о детях и их родителях, а также реализация нацпроекта «Образование» в нашей богатой нефтью и газом области», — справедливо иронизирует депутат.

Короче говоря, системного общенационального подхода к вопросу о доступности детсадов и о том, что делать с частными садами, нет. Корень зла в этом — в том, что каждый волен дуть в свою дуду. Или не дуть вообще.

В предложении депутата Фёдорова содержится уточнение: компенсацию за частный сад должны получать родители, детям которых места в муниципальном саду не досталось. Неприятный нюанс состоит в том, что нередко место не то чтобы не дали. Так, жительница Петербурга рассказала корреспонденту ИА REGNUM, что встала на очередь в сад сразу, как у нее родился ребенок. Однако, когда ребенку исполнилось 3 года (и пора было идти в сад), место в саду нашлось лишь на полдня, а до самого сада было очень неудобно добираться. Ребенку пришлось пойти в частный сад, потому что родители работают и вариант неполного дня им категорически не подходит.

Было ли им предоставлено место? Да. Был ли у них реальный выбор? Нет. Будь предложение Фёдорова реализовано, эти родители не получили бы компенсации, ведь им дали место: не хотите — как хотите. Более того, есть подозрение, что чиновники, которые старательно экономят на выдаче детских пособий малоимущим, находя причины для отказа в предоставлении таких пособий (в ряде регионов «заворачивают» половину заявлений), нашли бы способ извернуться и здесь. Например, предлагая родителям такой вариант устройства ребенка в муниципальный сад, который им просто пришлось бы отвергнуть — вместе с правом на компенсацию.

Кроме того, местоположение детсада и время его работы — далеко не единственные причины для родителей отправлять детей в частные сады.

Всё-таки детсад — это образовательное учреждение, и некоторые родители ждут от него соответствующего эффекта в развитии различных навыков. Обязательства выпускать дошкольника, который умеет хотя бы читать, перед детсадом не стоит, да и когда этим заниматься в группе, где 25 человек? А подготовки хочется.

Но и не только в учёбе дело. Например, есть еще тема питания, к которой тоже иные родители относятся весьма трепетно — особенно на фоне нередких сообщений про какую-нибудь гадость, найденную на детсадовской кухне. В частных такое тоже бывает — но реже.

И еще есть вопрос безопасности, который тоже важен, особенно с учетом периодически возникающих новостей о ЧП в детсадах (где охрана?). Есть еще фактор отношения педагогов к воспитанникам: частный сад не гарантирует, что воспитатель будет опытным профессионалом, но дает больше шансов, что воспитатель будет внимательным. Невнимания к детям, пренебрежения к их здоровью, к особенностям их характера не должно быть в принципе. И, по счастью, есть воспитатели, которые понимают настоящий смысл своей работы — подготовить ребенка к вступлению в мир, к выходу «на следующий уровень». Они есть и в тех и в других садах.

Minkavkaz.gov.ru В детском саду

И всё же родителям порой кажется, что получить доброе отношение в частном саду реальнее, чем в обычном. Примерно как с медициной: не факт, что в поликлинике «бесплатный» доктор тебя облает, но на платном приеме шансов не быть облаянным больше. Правда, неверный диагноз и не то лечение можно получить и там, и там.

Правы ли те, кто стремятся в частные детсады, или правы те, кто считает муниципальный сад оптимальным местом для ребенка, — это их дело. Все попытки понять, почему люди обращаются именно в частные детсады, должны восприниматься как повод задуматься о том, что нужно доработать в муниципальных садах. Не надо всех науськивать на частные сады, даже при наличии субсидий и компенсаций, это не то, к чему надо стремиться, хотя бы потому, что частный сад — повторяем — не синоним «гарантии качества».

А вот, что нужно — это стремиться привести муниципальные сады к образцу лучших садов. Частных ли, государственных ли. С обменом опытом, с изучением вопроса, с вдумчивыми социологическими исследованиями. Для этого нужны деньги и организация. Это сейчас они не находятся, потому что неясно, зачем их вкладывать. Но они появятся вместе с пониманием категорической необходимости резко повысить и доступность, и качество детских садов. Чтобы в них не надо было «попадать» — а можно было просто поступить.

Тут не поможет мантра про «мы-строим-детские-сады». Что толку настроить? Это же не заброшенные дома, это образовательные учреждения, в них работают люди — почему, говоря про доступность детсадов, этот момент упускают? Нужно, чтобы группа была не 25 человек, а 10−15. Чтобы воспитателям платили достойную зарплату, и профессия эта считалась бы удачной и уважаемой. Ведь воспитатель — это, помимо семьи, первый взрослый в жизни ребенка, который вводит его к общество, учит общаться в коллективе — что может быть важнее?

Так что — нужно ли дать хорошему, талантливому педагогу это сделать, предоставить ему все нужные средства и инструменты, плюс нормально за такую работу заплатить? Конечно, нужно. Возможно, если бы депутаты сменили концепцию и просили бы не «дать денег» (самая нелюбимая просьба для любого начальства), а понять и растолковать другим, какого решения требует важнейший для жизни страны вопрос, — глядишь, чего и получилось бы.