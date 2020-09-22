Барнаул, , 13:28 — REGNUM Идею о компенсации расходов на частные детские сады корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» («СР») в Барнаульской городской думе Оксана Молодых. По её словам, Это далеко не первая инициатива, призванная поддержать семьи в этой ситуации.

«СР неоднократно выходила с подобными инициативами и на федеральном, и на региональных уровнях. Безусловно, разрешение проблемы дефицита мест в дошкольных учреждениях стоит недешево. С другой стороны, — государство должно гарантировать получение этого вида образования своим маленьким гражданам.

Проблема доступности детсадов актуальна для Барнаула. И если предоставление места с 3-х лет хоть как-то гарантировано, то для более юных горожан попасть в сад это целая проблема. А пособия по уходу за ребенком у нас до 1,5 лет. При этом нет никакой льготы для одиноких родителей, — им приходиться выкручиваться.

При этом льготы есть у детей судей и прокуроров. Здесь понятно, что государство создает некие гарантии при переезде этих лиц на новое место службы. Однако надо понимать, что зарплаты из шести цифр всё-таки открывают больше возможностей в устройстве ребенка.

Также отмечу, что со сложившейся проблемой у нас В регионе борются не очень эффективно: Строительство жилья опережает темпы создания соответствующей образовательной, медицинской и благоустроительной инфраструктуры».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров («Единая Россия») предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов. В соответствующем письме, направленном в Министерство просвещения России, предложено рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц в адрес семей, которые не смогли получить место в бюджетном дошкольном образовательном учреждении.

Ранее власти Барнаула заявляли о том, что в 2020 году изысканы возможности для оборудования помещений в детских садах №16, 18, 23, 78, 131, 133, 141, 153, 154, 157, 160, 180, 193, 209, 210, 218. Это поможет создать 405 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет. Общий объем финансирования составил более 40 млн рублей, в том числе из бюджета Алтайского края более 32 млн рублей, из бюджета города Барнаула более 8 млн рублей.

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