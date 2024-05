Президент США Дональд Трамп, наконец, выступает за «многосторонность» в международных отношениях, однако не таким образом, на который надеялись в Европе. На протяжении многих лет канцлер ГерманииАнгела Меркель, президент ФранцииЭммануэль Макрон и другие лидеры ЕС умоляли Трампа отказаться от своего топорного подхода к дипломатии, основанного на принципах «Америки прежде всего», в пользу достижения консенсуса посредством ООН и других международных организаций. Возможно, они скоро пожалеют об этом, пишетМэтью Карничниг в статье, вышедшей 20 августа в европейской версии издания Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Иран

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что в четверг он отправится в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы официально задействовать так называемый «механизм возврата». В рамках этого механизма Совет Безопасности будет вынужден возобновить санкции, введенные против Ирана задолго до заключения в 2015 году сделки с тем, чтобы принудить Тегеран пойти на сокращение своей программы создания ядерного оружия.

Стремление США продавить санкции поставило страны Европы, которые намерены сохранить ядерную сделку с Ираном и выступают против выбранного Вашингтоном курса, в неловкое положение. Такое развитие событий не только толкает европейские страны — члены Совбеза — Францию, Великобританию и Германию, которая в настоящее время занимает место непостоянного члена, — в один лагерь с такими государствами, как Россия и Китай, которые выступают против позиции США, но и создает впечатление того, что эта троица предпочла Тегеран Вашингтону — своему важнейшему союзнику.

Переговоры об иранской ядерной программе — министры иностранных дел и другие должностные лица P5 + 1 и министры иностранных дел Ирана и ЕС в Лозанне. 2015

В 2018 году администрация Трампа, утверждая, что Ирану нельзя доверять, вышла из ядерной сделки, заключенной Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году во время правления Барака Обамы. С тех пор европейские державы пытаются сохранить сделку на плаву, даже несмотря на нарушения со стороны Исламской Республики.

В преддверии нынешней драмы европейские члены Совбеза на прошлой неделе воздержались при голосовании в Совете Безопасности США по вопросу о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, срок действия которого истекает в октябре. Но от механизма возврата не укрыться. Либо европейские державы согласятся пойти на ужесточение санкций, как предусмотрено в резолюции, лежащей в основе ядерной сделки Ирана, либо они от этого откажутся.

«Всё может принять очень неприятный оборот», — подчеркнул Корнелиус Адебар, немецкий внешнеполитический аналитик, написавший книгу о ядерной сделке с Ираном.

«В Европе действительно не знают, что делать», — добавил он.

Противостояние началось всего через несколько дней после того, как страны ЕС упрекнули США за то, что Вашингтон не соблюдает международные нормы, угрожая ввести «экстерриториальные» санкции в отношении компаний и частных лиц, связанных с газопроводом «Северный поток — 2». США пытаются заблокировать проект постройки этого трубопровода, соединяющего Россию и Германию. Но механизм возврата санкций против Ирана поставит все с ног на уши: если страны Европы не подчинятся, именно они могут оказаться теми, кто нарушает международное соглашение.

Nord Stream 2 Paul Langrock Трубы для газопровода «Северный поток — 2»

Европейские дипломаты говорят, что их больше всего беспокоит то, что несоблюдение с их стороны поставит под вопрос будущее самой ООН, всего за несколько недель до того, как организация отметит свое 75-летие. Если члены Совета Безопасности откажутся выполнять резолюции, которые они сами одобрили, например ту, которая включает иранское положение о немедленном возвращении санкций, легитимность ООН будет серьезно подорвана.

Но даже если страны Европы и последуют примеру США, утверждают дипломаты, удар по ООН будет все равно нанесен, поскольку Россия и Китай, чувствуя себя обманутыми со стороны Вашингтона, вряд ли снова подпишут такое соглашение, как сделка с Ираном.

В странах Европы отмечают, что, даже если у США есть законное право инициировать механизм возврата (что они оспаривают), Вашингтон нарушит дух первоначального соглашения, потому что этот пункт был разработан, чтобы наказать Иран только в случае вопиющего нарушения ядерной сделки. В настоящее время Иран нарушает соглашение, обогащая уран сверх допустимых пределов, но в европейских столицах утверждают, что это происходит только потому, что США вышли из сделки.

Несмотря на решение США о выходе из ядерной сделки, администрация Трампа утверждает, что у нее все еще есть законное право на задействование механизма возврата санкций, потому что США указаны в резолюции, кодифицирующей сделку, и никаких поправок к резолюции так и не вносилось. В Европе правовые аргументы США оспаривают, но нет суда или другого учреждения, которое имело бы полномочия выносить решения по этому вопросу. В конечном счете вопрос о том, следовать ли за США, сводится к политическому решению со стороны отдельных членов Совета Безопасности.

Совет Безопасности ООН

Даже бывший советник Трампа по национальной безопасности и бывший посол США в ООН Джон Болтон предупредил администрацию, что она играет с огнем.

«Как же мило говорить, что мы участвуем в ядерной сделке для целей, которые мы хотим, но не для тех, которых мы не хотим», — написал Болтон, общепризнанный критик иранской сделки и ООН, в статье для The Wall Street Journal.

Болтон, автор недавней откровенной книги об администрации Трампа, утверждает, что, если Вашингтон предпримет решительные шаги в этом направлении, он рискует вызвать цепную реакцию, которая в конечном итоге может поставить под угрозу право вето США в Совете Безопасности. Иными словами, Вашингтон может лишиться инструмента, на который он часто полагается с целью блокирования неприемлемых для Белого дома резолюций, как, например, по Израилю и другим вопросам.

«Для США есть один принцип, за который стоит умереть в канаве в ООН: никогда не ставьте под удар право вето в Совете Безопасности», — написал он.

Но сторонники курса администрации говорят, что странам Европы необходимо выйти за рамки своей неприязни к Трампу и признать зловредный характер иранского режима.

«Очевидно, что в Европе не хотят, чтобы кто-то подумал, что они уступают Трампу в этом вопросе», — отметил Бехнам Бен Талеблу, аналитик по Ирану из вашингтонского аналитического центра Foundation for the Defense of Democracies.

«Это вопрос формы и содержания», — добавил он.

Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Анкара. 2018

Пока европейская стратегия заключается в том, чтобы тянуть время. Если Помпео пойдет на задействование механизма возврата санкций, руководство стран Европы, вероятно, будет искать способы отложить окончательное решение до президентских выборов 3 ноября в надежде, что Джо Байден изменит курс Трампа. Если же победит Трамп, странам Европы придется придумывать что-то новое.

«Что могли бы сделать в Европе? — задался вопросом Адебар. — Я не представляю даже».