Politico: давя Иран, США поставили страны Европы в очень неловкое положение
Президент США Дональд Трамп, наконец, выступает за «многосторонность» в международных отношениях, однако не таким образом, на который надеялись в Европе. На протяжении многих лет канцлер ГерманииАнгела Меркель, президент ФранцииЭммануэль Макрон и другие лидеры ЕС умоляли Трампа отказаться от своего топорного подхода к дипломатии, основанного на принципах «Америки прежде всего», в пользу достижения консенсуса посредством ООН и других международных организаций. Возможно, они скоро пожалеют об этом, пишетМэтью Карничниг в статье, вышедшей 20 августа в европейской версии издания Politico.
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что в четверг он отправится в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы официально задействовать так называемый «механизм возврата». В рамках этого механизма Совет Безопасности будет вынужден возобновить санкции, введенные против Ирана задолго до заключения в 2015 году сделки с тем, чтобы принудить Тегеран пойти на сокращение своей программы создания ядерного оружия.
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Стремление США продавить санкции поставило страны Европы, которые намерены сохранить ядерную сделку с Ираном и выступают против выбранного Вашингтоном курса, в неловкое положение. Такое развитие событий не только толкает европейские страны — члены Совбеза — Францию, Великобританию и Германию, которая в настоящее время занимает место непостоянного члена, — в один лагерь с такими государствами, как Россия и Китай, которые выступают против позиции США, но и создает впечатление того, что эта троица предпочла Тегеран Вашингтону — своему важнейшему союзнику.
В 2018 году администрация Трампа, утверждая, что Ирану нельзя доверять, вышла из ядерной сделки, заключенной Тегераном и шестью мировыми державами в 2015 году во время правления Барака Обамы. С тех пор европейские державы пытаются сохранить сделку на плаву, даже несмотря на нарушения со стороны Исламской Республики.
В преддверии нынешней драмы европейские члены Совбеза на прошлой неделе воздержались при голосовании в Совете Безопасности США по вопросу о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, срок действия которого истекает в октябре. Но от механизма возврата не укрыться. Либо европейские державы согласятся пойти на ужесточение санкций, как предусмотрено в резолюции, лежащей в основе ядерной сделки Ирана, либо они от этого откажутся.
Противостояние началось всего через несколько дней после того, как страны ЕС упрекнули США за то, что Вашингтон не соблюдает международные нормы, угрожая ввести «экстерриториальные» санкции в отношении компаний и частных лиц, связанных с газопроводом «Северный поток — 2». США пытаются заблокировать проект постройки этого трубопровода, соединяющего Россию и Германию. Но механизм возврата санкций против Ирана поставит все с ног на уши: если страны Европы не подчинятся, именно они могут оказаться теми, кто нарушает международное соглашение.
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Европейские дипломаты говорят, что их больше всего беспокоит то, что несоблюдение с их стороны поставит под вопрос будущее самой ООН, всего за несколько недель до того, как организация отметит свое 75-летие. Если члены Совета Безопасности откажутся выполнять резолюции, которые они сами одобрили, например ту, которая включает иранское положение о немедленном возвращении санкций, легитимность ООН будет серьезно подорвана.
Но даже если страны Европы и последуют примеру США, утверждают дипломаты, удар по ООН будет все равно нанесен, поскольку Россия и Китай, чувствуя себя обманутыми со стороны Вашингтона, вряд ли снова подпишут такое соглашение, как сделка с Ираном.
В странах Европы отмечают, что, даже если у США есть законное право инициировать механизм возврата (что они оспаривают), Вашингтон нарушит дух первоначального соглашения, потому что этот пункт был разработан, чтобы наказать Иран только в случае вопиющего нарушения ядерной сделки. В настоящее время Иран нарушает соглашение, обогащая уран сверх допустимых пределов, но в европейских столицах утверждают, что это происходит только потому, что США вышли из сделки.
Несмотря на решение США о выходе из ядерной сделки, администрация Трампа утверждает, что у нее все еще есть законное право на задействование механизма возврата санкций, потому что США указаны в резолюции, кодифицирующей сделку, и никаких поправок к резолюции так и не вносилось. В Европе правовые аргументы США оспаривают, но нет суда или другого учреждения, которое имело бы полномочия выносить решения по этому вопросу. В конечном счете вопрос о том, следовать ли за США, сводится к политическому решению со стороны отдельных членов Совета Безопасности.
Даже бывший советник Трампа по национальной безопасности и бывший посол США в ООН Джон Болтон предупредил администрацию, что она играет с огнем.
Болтон, автор недавней откровенной книги об администрации Трампа, утверждает, что, если Вашингтон предпримет решительные шаги в этом направлении, он рискует вызвать цепную реакцию, которая в конечном итоге может поставить под угрозу право вето США в Совете Безопасности. Иными словами, Вашингтон может лишиться инструмента, на который он часто полагается с целью блокирования неприемлемых для Белого дома резолюций, как, например, по Израилю и другим вопросам.
Но сторонники курса администрации говорят, что странам Европы необходимо выйти за рамки своей неприязни к Трампу и признать зловредный характер иранского режима.
For now, the European strategy is to play for time. If Pompeo triggers the snapback, they’re likely to look for ways to delay a final decision until after the November 3 presidential election in the hope Joe Biden would reverse Trump’s course.
Пока европейская стратегия заключается в том, чтобы тянуть время. Если Помпео пойдет на задействование механизма возврата санкций, руководство стран Европы, вероятно, будет искать способы отложить окончательное решение до президентских выборов 3 ноября в надежде, что Джо Байден изменит курс Трампа. Если же победит Трамп, странам Европы придется придумывать что-то новое.