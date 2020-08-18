Берлин, , 22:31 — REGNUM Премьер-министр германской земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что в том случае, если федеральная власть Германии не предпримет ответных шагов после санкций США в отношении проекта «Северный поток — 2», то её ждут непредсказуемые последствия. Об этом она заявила в интервью WirtschaftsWoche.

По словам Швезиг, если германские власти допустят такое вмешательство США во внутренние дела Германии, то это первое вмешательство будет «цветочками», по сравнению с последующими актами вмешательства США.

«Если мы допустим подобное вмешательство, то однажды может оказаться, что это были еще цветочки. Кто может гарантировать, что следующим шагом не станут предписания, на каких автомобилях нам ездить? Это совершенно недопустимо», — сказала она.

Швезиг отметила, что газ, который будет поступать по «Северному потоку — 2», незаменим для перехода к возобновляемым источником энергии, поскольку Германия отказывается от угольной промышленности и атомной энергетики.

Она подчеркнула, что Мекленбург-Передняя Померания не откажется от данного проекта, и федеральная земля ждет, что скажет федеральное правительство Германии и структура ЕС, и позволят ли они шантажировать себя в этом вопросе.