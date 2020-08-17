Вашингтон, , 09:45 — REGNUM США должны добиться возвращения международных санкций против Ирана, который вскоре сможет закупать оружие у противников Вашингтона — России и Китая, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз в статье, вышедшей 16 августа в News Week.

По его словам, одним из самых опасных мифов, с которого бывшая администрация смогла добиться заключения ядерного соглашения с Ираном, было то, что документ касался исключительно ядерной программы республики.

«На самом деле сделка носила гораздо более масштабный характер. Из-за оговоренного в сделке положения Иран вскоре получит возможность покупать обычные вооружения на миллиарды долларов у таких стран, как Китай и Россия. Фактически, эти продажи оружия уже начались», — подчеркнул американский сенатор.

По условиям сделки иранское руководство пошло на временные ограничения своей программы создания ядерного оружия. Взамен на Совет Безопасности ООН навсегда отменил все шесть предыдущих резолюций, которые были приняты в ответ на весь «спектр злонамеренных действий Ирана, включая терроризм, разработку баллистических ракет и его программу ядерного оружия». Эти уступки включали эмбарго на поставки оружия, срок действия которого составлял пять лет.

Обычно единственный способ отменить одну резолюцию Совета Безопасности ООН — это провести другую через обычные процедуры, требующие, чтобы ни один постоянный член — США, Великобритания, Франция, Россия или Китай — не наложил вето на резолюцию. В пятницу администрация Трампа попробовала именно этого и представила новую резолюцию о продлении прежнего эмбарго на поставки оружия. Китай и Россия выступили против. Европейские союзники США отказались принять чью-либо сторону.

Тем не менее есть и другой способ остановить опасных тенденций, в том числе с помощью с помощью так называемого «механизма возврата».

«Я давно призывал задействовать механизм возврата из-за угрозы, исходящей от Ирана. Вопрос еще никогда не стоял так остро», — указал Круз, обращая внимание, что если не принять мер, последние преграды на пути Ирана к «агрессии» и созданию ядерного оружия будут устранены.

«Президент Трамп и его администрация сделали все возможное, чтобы избежать разборок по поводу эмбарго на поставки оружия, в том числе мобилизовали коалицию для поддержки резолюции, принятой на прошлой неделе. Администрация сейчас делает правильный шаг, чтобы задействовать механизм возврата», — отметил сенатор.

Однако, как и следовало ожидать, сетует он, политические оппоненты президента, в том числе проирански настроенные бывшие члены администрации Обамы, внезапно заявляют, что США не имеют права использовать этот механизм. Некоторые говорят, что Иран существенно не нарушает ядерную сделку или что это не их вина, потому что США вновь наложили санкции на Иран. Однако Иран «признал» нарушение соглашения, эти нарушения были подтверждены наблюдательным органом ООН в области ядерной безопасности, и несмотря на это — как тогдашний госсекретарь Керри подтвердил в письменной форме в Сенат в 2015 году — США вправе сами решать, что является, а что не является теми нарушениями, за которыми следует механизм возврата.

«Исчерпав все меры, чтобы остановить Иран от покупки оружия на миллиарды долларов начиная с октября, администрация Трампа возвращается в ООН, чтобы положить конец выгодам, которые Иран получает от ядерной сделки», — подчеркнул Круз.