Понимание йоги в Индии и на Западе достаточно сильно разнится вне зависимости от знаний об индийской цивилизации европейцев, и вряд ли эта граница когда-нибудь сотрётся окончательно. Йога — это, прежде всего, концентрация тысячелетнего духовного опыта индийского народа, в котором внешняя ориентация на телесное — только малая верхушка айсберга. Конечно, подобное утверждение совершенно не означает, что с самого рождения все индийцы йоги. Скорее, уместно утверждать то, что упомянутая практика становится и отзвуком первой индийской цивилизации Хараппы, и живым дыханием священных текстов-упанишад в повседневной жизни современных народов Индостана.

Иван Шилов ИА REGNUM Статуя Шивы

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Такой внушительный багаж порождает и проблемы. Существует множество трактовок конечной цели со стороны условного европейского сообщества, которые, как правило, обретают вид крайностей: либо академическая вивисекция столь многогранного феномена, либо примитивизация со стороны потребителей фитнесс-индустрии. Естественно, что, пытаясь рассказать о йоге, впадаешь в определённый дуализм. С одной стороны, мы говорим о сегодняшней повседневной практике, с другой, об огромной исторической дистанции, которая включает в себя Бхагаватгиту, Йога-сутру и множество других источников.

Индийский йогин

Современная йога — многоуровневое явление, имеющее социальную значимость как для отдельного человека, так и для общества. Йога как религиозно-философское учение в прошлом и в настоящем рассматривала человека как единое целое. Холистический взгляд предполагает умение владеть всем телом и дыханием, что даёт контроль над нервной системой и внутренними процессами организма, а всё в целом позволяет управлять психикой и ментальным состоянием человека в таком объёме, что кажется волшебством для непосвящённых. Это означает иной подход человека к себе, другим людям и к миру. Поэтому йога для многих наших современников не только определённый досуг, но и образ жизни. Причём не только и не столько в Индии, но и во многих странах на всех континентах вне зависимости от культурных традиций.

Основной «бренд» йоги — элементы статичной физической нагрузки, асаны согласно одной из легенд существовали со времён сотворения мира в количестве 8,4 лакх (840 тысяч). Затем древние мудрецы-риши сократили это число до 84. Как правило, на продвинутом уровне используется 20−30 асан, хотя, как утверждают специалисты центров йоготерапии, даже использование 5−10 упражнений может принести ощутимую пользу. Косвенно подобный тезис подтверждается тем, что они стали и утренней гимнастикой, и растяжкой спортсменов без привязки к другим йогическим практикам. То же самое можно сказать и в отношении пранаямы (упрощённо, дыхательные упражнения), которая используется в подготовке фридайверов и при тренировке атлетов-профессионалов, а медитативные практики стали распространённым элементом в современной психологии. И конечно, мы говорим о личных историях: когда человек сталкивается с йогой в силу тех или иных недугов и постепенно обретает в древней индийской традиции здоровье и уверенность в своих силах. В этом отношении могу лично засвидетельствовать если и не чудодейственное воздействие йоги, то, по крайней мере, её эффективное влияние на организм при купировании последствий серьёзных травм. Тем не менее специфические физические упражнения являются только началом пути и лишь одной из структур в общей системе йоги.

Kalyan Kumar Статуя Шивы, выполняющего медитацию йоги в позе лотоса

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В классической Аштанга-йоге асаны (то, что относят к хатха-йоге) являются лишь частью разветвлённой системы правильной жизни для того, кто соотносит себя с древней традицией. Существует ещё семь других направлений: реализация принципиальных установок (ненасилие, правдивость, нестяжательство); исполнение определённых обязанностей (соблюдение чистоты как телесной, так и умственной, самодисциплина, готовность к самообучению); контроль над дыханием; разделение чувственного восприятия и устремления мысли; концентрация интеллектуальной деятельности в рамках установленных границ; достижения глубокой концентрации (медитация); достижение просветлённого состояния (самадхи) как конечной цели земного развития.

Естественно, что, говоря о йоге, невозможно не замечать и учителей-шарлатанов, приписывающих ей мистическое всесилие, и фанатиков здорового образа жизни, которые доводят любую здравую идею до абсурда, и просто недалёких людей, которые с упорством, достойным лучшего применения, ломают себя в силу невежества. Однако здесь речь идёт не столько о йогических практиках, сколько, наоборот, об отходе от самого духа древней индийской традиции. И как раз далее уместно воссоздать реалии далёкого прошлого Индии, которые основывались не только на материалистическом видении природы, но и на попытках понять иной, запредельный для человеческого сознания мир.

Trollderella Современный урок хатха-йоги

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Индийская цивилизация в её религиозно-духовном проявлении ориентируется не столько на небеса и попытки избежать вечных мук, не на языческий мир богов и героев античности, сколько на приближение к Абсолюту, выходящему за пределы всякого обыденного мышления. Можно сказать, что первые платоники родились задолго до появления Платона на субконтиненте Индостан. В индийской традиции используется термин Ишвара — высшее, сверхразумное, трансцендентное Начало, обладающее личностными качествами. И к такому Абсолюту человек вполне способен приблизиться при определённых условиях. Он вполне может помыслить себя единосущным Ишваре, освободившись от всего иллюзорного, наносного в себе (достижение мокши).

И уже в этом отношении йога предстаёт неким инструментом космогонии в руках каждого, кто готов идти к заветной цели. Асаны как объединение умственной деятельности и физической активности становятся картой одухотворённого космоса, в которой находится место и невидимой в масштабах Вселенной пылинке — человеку. Неудивительно, что в «Йога-сутре» Патанджали благодаря практической аскезе и внутренним ограничениям йогины наделялись возможностями управления природными силами и стихиями, но всё это было лишь «побочным продуктом» развития самого человека как величины, сопоставимой с разумным Началом Универсума.

Занятие йогой

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Причём значимость личностного развития «незападным» путём стала понятна уже в индустриальную эпоху, во время тотального роста материального потребления. Возможно, поэтому ещё в 1960-х годах советский писатель-фантаст Иван Ефремов в «Лезвии бритвы» посвятил значительную часть своего романа йогическим практикам как альтернативному пути движения человека к совершенству. В случае с индийской древней традицией метафизическая основа приобретает конкретные морально-этические посылы в обыденности. Возможно, поэтому стремление к Абсолюту не вытесняет личностного аспекта древней практики. Управление собой не редуцирует ни чувства, ни эстетическое восприятие. Так, йога становится чем-то вроде поэзии, которая выражается неречевыми методами, но стремится к осуществлению удалённого смысла. Перефразируя русского поэта Иосифа Бродского, можно сказать, что задача йоги — закрыть разрыв между душой и телом. Неудивительно, что она упоминается в великих поэмах Индии не только и не столько как физическая активность, но и как духовное возвышение, которое достигается личными усилиями.

Занятия йогой в тренажерном зале

Мировой интерес к йоге сегодня вполне объясняется текущим состоянием нашей цивилизации: безудержный рост техносферы; разрыв традиционных (дружеских, семейных) связей; стремительные изменения социальной ткани; психологические перегрузки; утрата смысла жизни. Наш условный современник во многом нуждается в том целостном, холистичном подходе к своей жизни и осознанию себя, которое даёт индийская традиция. Речь не идёт о том, что древняя индийская практика вне Индии должна заменить какие-либо базовые установки иной культуры, религии или социальных отношений. Однако йога вполне может стать как ключом к обретению здоровья, так и инструментом для работы со своим сознанием и позитивным восприятием мира.