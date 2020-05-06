6 мая 2020 | Время чтения 6 мин

Описывая Советскую Россию, индийский писатель, поэт, художник, философ, композитор, он же первый лауреат Нобелевской премии по литературе – неевропеец — Рабиндранат Тагор в первую очередь говорил о духовной составляющей граждан СССР: «Из всех человеческих качеств самым ценным они считают человеческий дух». К 159-летию со дня рождения Тагора.

Дмитрий Шелест, , 10:30 — REGNUM Пожалуй, только наше европоцентричное восприятие мира «извиняет» незнание или непонимание гения Индии, бенгальца Рабиндраната Тагора (родился 7 мая 159 лет назад). Индийский писатель, поэт, художник, философ, композитор, он же первый лауреат Нобелевской премии по литературе — неевропеец. Фигура, сопоставимая по масштабам одарённости, работоспособности и общественной значимости с такими величинами, как Александр Пушкин, Лев Толстой, Фёдор Достоевский. Одновременно это мыслитель, связанный с Россией особым духовным отношением к самой большой стране в мире.

Рабиндранат Тагор

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Первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру так характеризовал своего великого соотечественника: «Тагор, аристократ-художник, обратившийся в демократа, сочувствующего пролетариату, олицетворял, по-существу, культурную традицию Индии, традицию принятия жизни во всей её полноте…».

Несмотря на мудрость, начитанность и благородное происхождение, Тагор как-то по-детски непосредственно воспринял перемены в России. В Советском Союзе он увидел образ нового мира, так разительно отличающегося от колониальной Индии, зашоренной Англии и других государств капиталистического мира. Не стоит забывать, что Западный мир начала XX века хотя и отличался от сверхэксплуатации XIX века в отношении наёмных тружеников, тем не менее он совсем не походил на мир периода конкуренции двух систем, «государства благосостояния» и растущего среднего класса.

Джавахарлал Неру и Рабиндранат Тагор

Индийский мыслитель не был простым теоретиком — Тагор сам пытался менять жизнь вокруг к лучшему. Будучи представителем высших слоёв бенгальского общества, он на свои средства учредил в Индии Национальную школу, Институт аграрных преобразований и Международный университет. Однако всё это были усилиями одиночки на фоне творящейся несправедливости в колонии Британской империи. Поэтому индийский аристократ с таким интересом отнёсся к опыту Советской России.

«Я бы считал цель своей жизни не достигнутой полностью, если бы не приехал сюда», — писал он в 1930 году во время 16-дневного визита в СССР.

Будучи даже в старости открытым человеком, способным и, более того, старающимся воспринимать всё новое, Тагор откровенно говорил о своём любопытстве. «Говорили, что они [большевики] начали удивительный эксперимент». И естественно, что индийский гений увидел нечто большее, чем просто страну, выбирающуюся из разрухи и ужасов гражданской войны. В своём прекраснодушии он не был слеп. В московском «Гранд-отеле», где поселился выдающийся индиец, Тагор сразу обратил внимание на вопиющую бедность, словно он жил в некогда богатых хоромах промотавшегося наследника. На встречах с людьми, на улицах гость из Индии также отмечал скудность в одежде, питании и внешней обстановке. Но он смог увидеть то, что не видели его современники, да и не понимают многие жители современной России. Прежде всего Тагор дал вполне адекватную оценку усилиям того же Запада, направленным на уничтожение нового государства. Также жёстко он отмечал, что вопиющая нищета и неравенство в «развитых» странах отбрасываются на задворки социальной жизни так, чтобы их не было видно ни путешественнику, ни представителям высшего света. Конечно, в государстве, где недавно победила революция, «если всё богатство разделить поровну, то благосостояние страны окажется не таким большим, чтобы обеспечить всех в достаточном количестве». Но, видя смерть от голода, нищету, доводящую до отчаяния, бедность, которая приводит к полному отсутствию мысли и стремлению учиться, Рабиндранат Тагор делал однозначный выбор в пользу Советского проекта. Иное мироустройство, оправдываемое и насаждаемое сильными мира сего, он мог наблюдать с детских лет.

Рабиндранат Тагор и советские школьники

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Интересно, что, описывая Советскую Россию, Рабиндранат Тагор в первую очередь говорил о духовной составляющей граждан СССР: «Из всех человеческих качеств самым ценным они считают человеческий дух». Пожалуй, единицы современников обратили внимание на эту составляющую большевистского эксперимента. Для индийского мыслителя человек всегда ставился во главу угла, это — главное в развитии общества. Не стоит забывать, что великий бенгалец сравнивал положение русских людей с состоянием индийцев под властью людоедского колониального режима Великобритании. Низкая работоспособность, высокая смертность, рост заболеваемости, отсутствие стремления к образованию и новшествам — это было состояние, в которое ввергли население Индостана за столетия оккупации. А в качестве альтернативы: «Характер всей деятельности Советской России — это стремление творить необычную жизнь как всеобщее дело, всеобщий дух, всеобщее право». Конечно, становление такого общества выглядело другим измерением, причём как желанным, так и достижимым.

В этом отношении главной чертой советского строя, которую высоко оценил Тагор, было всеобщее образование, сознание общего дела, которые выразились, по его мнению, в духовном возрождении и торжестве проснувшегося человеческого достоинства. Будучи человеком, который сам пытался создать в Индии прогрессивную систему образования, выдающийся мыслитель видел значимость советского проекта именно в создании условий и предпосылок для постоянного обучения. Зная о том, что Рабиндранат Тагор придавал наибольшее значение развитию личности как основной составляющей развития справедливого общества, становится понятным, насколько потряс его советский опыт в этой сфере. Только так трудовые люди — «подсвечники цивилизации» — могли стать полноправными членами общества, только таким образом могли «немые обрести язык».

Не следует считать, что такой человек, наделённый не только мечтательностью, но и острым критическим умом, не видел проблем. И если говорить о наиболее значимой для него теме — образовании, Нобелевский лауреат достаточно жёстко утверждал: «Я не могу сказать, что у них нет ошибок — серьёзная ошибка есть. И когда-нибудь она приведёт к несчастью». Как полагал Тагор, тотальный охват образованием всего населения страны ведёт к схематизации образовательного процесса. Шаблон становится нормой, что не позволяет развивать индивидуальные способности, быстро менять образовательный процесс.

Тем не менее опыт, полученный индийским гением, во многом повлиял на его мировоззрение и творчество. В «Письмах из России» есть строка, которая раскрывает эмоциональную суть великого творца и общественного деятеля: «Другие страны, в которых я бывал, не волновали так моего воображения».

Рабиндранат Тагор в Московском педагогическом университете

Рабиндранат Тагор дожил до 80 лет и умер в августе 1941 года. В июне этого года началось фашистское нашествие на Советский Союз. Он прекрасно понимал масштабы и последствия распространения «коричневой чумы»: «Сегодня мы стоим перед ужасной разрушительной силой, которая стремительно обрушилась на мир… Этот поток зла угрожает существованию самой цивилизации».

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Естественно, что великий бенгалец был полностью на стороне России. Причём после увиденного в Советском Союзе Тагор не сомневался в победе русского народа в этой кровопролитной войне. Возможно, для существования цивилизации для людей и во имя людей рождаются такие гении, как Рабиндранат Тагор. И по-прежнему своевременны и актуальны его слова: «Нам необходимо всем сердцем стремиться к продуктивным отношениям между различными культурами. Всё, что мешает этому, — варварство».