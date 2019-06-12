Выборы в Индии. Хорошую религию придумали индусы?

Нью-Дели, , 02:05 — REGNUM Победа на выборах в нижнюю палату индийского парламента партии «Бхаратия Джаната Парти» (BJP) ставит вопрос о направлении развития Индии, как страны, вес которой в Юго-Восточной Азии невозможно переоценить. Почему победы BJP над своим традиционным соперником — «Индийским Национальным Конгрессом» (INC) оказались прочно завязаны на религиозные и мировоззренческие проблемы индийского общества, рассказывает автор ИА REGNUM Дмитрий Шелест.

INC известен как «Партия Ганди», и нынешний его лидер, Рахул Ганди, является внуков Индиры Ганди. Выборы этого года продемонстрировали снижение популярности INC и разрушили мечты о паритете этой партии с BJP. Ставка BJP на национализм и религиозную идентификацию своего избирателя оказалась более результативной в современном индийском обществе, и этот знак достаточно тревожен.

Несмотря на относительную эффективность развития Индии под руководством BJP, общий тренд на усиление роли религии и замыкание в собственных культурных рамках может в будущем вылиться в отказ от участия в глобальной внешней политике, а для Индии такой отказ обернётся утратой ее роли одного из ведущих игроков глобальной политики и переходом в категорию второразрядных региональных держав. Почему же именно конфессиональный вопрос принял в Индии столь отчетливую остроту?

Читайте подробности в статье Дмитрия Шелеста «Индия: далеко идущие итоги выборов».