После того как в конце 2019 года, шулерски жонглируя понятиями, мусоросжигание заменили на энергетическую утилизацию отходов, было лишь делом времени, когда объявят о строительстве очередных МСЗ. И пусть никого не обманывают лукавые обещания о том, что будут выбирать полезные фракции, а «энергетически утилизировать» — не подлежащие вторичной переработке отходы, чай не в «Европах» живем — Русь-матушка: тут и не такие «чудеса» случаются. Тем более что список невыполненных обещаний не просто велик, он известен каждому жителю нашей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Ростех намерен построить еще не менее 25 тепловых электрических станций (ТЭС), попросту говоря мусоросжигательных заводов (МСЗ), производящих электроэнергию. Оборудование для них будет поставлять Росатом, а частично профинансирует программу Госкорпорация развития ВЭБ.РФ. Возведут МСЗ в крупнейших туристических центрах страны и городских агломерациях с населением не меньше 500 тыс. человек. Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей, из которых порядка 200 млрд рублей намерен предоставить ВЭБ.РФ. Оператором программы выступит «дочка» Ростеха компания «РТ-Инвест».

Проект реализуется в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла: раздельный сбор, сортировка, переработка вторичных материальных ресурсов, извлечение энергии из отходов. Строительство заводов планируется завершить в 2022 году, их суммарная выработка составит 2320 млн кВт*ч «зеленой» электроэнергии в год. Предприятия строятся по технологии Hitachi Zosen INOVA, якобы мирового лидера в отрасли переработки отходов в энергию.

Geograph.org.uk Эдинбургский центр переработки и утилизации энергии В Миллерхилл. Построен по технологии Hitachi Zosen INOVA

Общественности также обещают, что проект будет реализовываться на принципах замкнутого цикла, то есть сначала граждане раздельно все соберут, потом это отсортируют, переработают вторсырье, а остальное сожгут для получения энергии. Звучит как музыка, неужто вскоре как в европах заживем. Вряд ли, поскольку неясно, что же останется для получения энергии. Более того, уже построенные мусороперабатывающие комплексы, будь то московский в калужских Михалях, или того же «РТ-Инвест» под Сергиевым-Посадом, да и прочие другие, показывают нам примеры того, что настоящая глубокая переработка осталась на бумаге. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что в погоне за «зеленым тарифом», что жечь найдут.

Вот и все планы, которые высокие договаривающиеся стороны посчитали нужным донести до общественности. Столь лаконичная подача информации нисколько не удивляет. Но вот вопросы появляются. Например, почему столь опасные предприятия непременно нужно строить в туристических — а это значит: заповедники, дома отдыха, курорты и прочее подобное — местах, что на просторах нашей необъятной Родины других мест не нашлось? Конечно, нашлось бы.

Следовательно, мы имеем дело с одним из двух: либо с минимизацией издержек и максимизацией прибылей. Либо, о чем думать совсем не хочется, с вещами пострашнее. Опять же вспомним с гордостью открытый «РТ-Инвест» мусороперерабатывающий комплекс близ Сергиева-Посада. Его разместили настолько удачно в самой высокой точке района, на болотистой местности, рядом с речкой, впадающей в реку Дубну, в свою очередь являющуюся притоком первого порядка реки Волга. Ряд экспертов утверждают, что через несколько лет фильтрат с полигона потечет в колодцы местных жителей и в Волгу. Таких заключений делать не будем, но и вероятность такого сценария полностью сбрасывать со счетов нельзя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон

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О вреде выбросов МСЗ подробно и не раз рассказали эксперты совета REGNUM-РАЕН, и тут ни добавить, ни прибавить. Разве что напомнить, что каждый такой «заводик» после сжигания мусора образует от общей массы отходов 30% золы и шлака 1-го класса опасности. Правда, раз умудрились мусоросжигание из последнего в списке способа утилизации отходов сделать приоритетным, уж как-нибудь разберутся и с отходами. Самым очевидным представляется поменять им класс опасности. А сменив его, их же можно хоть складировать на площадках около МСЗ, хоть везти на обычные полигоны.

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С экологическими угрозами все понятно, но лишь ими проблема не ограничивается, ведь ради чего-то это все затеяли. Тут нам на помощь придет упомянутый выше глава Роснано Анатолий Чубайс, который не далее как 13 мая 2020 года в программе «Диалог с Анатолием Чубайсом вокруг исследования о климате» — сбились со счету, в который уж раз — рассказывает о том, что нет у России иного пути, как встать на дорогу декарбонизации. По Чубайсу, углеродоемкую экономику страны нужно заменять именно таким, со всех сторон избыточным способом получения электроэнергии. Сей господин в присущей нашим ультралибералам манере объясняет просто: «он, то есть Чубайс, другого пути не видит». А то, что за это придется заплатить немалую цену и промышленности, и гражданам — так кого и когда из птенцов гнезда Гайдара это интересовало (Видео небольшое и интересное, любой желающий найдет его на «YouTube» — прим. ИА REGNUM).

Как же эти господа намерены навязать рынку свою мало того, что избыточную электроэнергию, так еще и непомерно дорогую? Помимо вышеупомянутого радетеля «невидимой руки рынка», изданию Коммерсант достаточно откровенно на этот вопрос ответил глава «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Признаться, ничего нового он не сказал, лишь подтвердил занятые годы назад позиции. В компании, а следовательно и в Ростехе, намерены «половину вложенных средств получить через повышенные платежи за мощность для потребителей оптового рынка электроэнергии по договорам на поставку мощности (ДМП)», то есть в итоге с нас с вами, читатели. А еще часть получить с государства, которое вложило значительные средства в реформирование отрасли переработки.

Цитата из видео «Интервью 360. Андрей Шипелов — YouTube» Андрей Шипелов

«Вот вы незнамо в какой раз разоблачили коварные планы Ростеха и иже с ними, а делать-то что?» — заворчит критически настроенный читатель. А делать есть чего, правда, это самое «чего» не сулит несметных барышей топ-менеджменту госкорпораций, зато полностью отвечают интересам государства и народа. Принося немалые поступления в бюджет, технологически превосходя и опережая тупиковые мусорные ТЭС от Ростеха, а главное, не только безвредно для окружающей среды утилизируя мусор, но и за минимальные вложения ликвидируя накопленный ущерб. Более того, отечественными учеными и инженерами разработаны технологии, которые уже сегодня позволяют реализовать 100%-ю переработку промышленных и бытовых отходов, но только в единой системе на уровне субъектов РФ, в технологических цепочках и при полной добавленной стоимости.

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И здесь:Познавательное мусороведение в 93 частях. Часть 1. Безотходная Россия