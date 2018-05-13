О чем не расскажут лоббисты-мусоросжигальщики

Красногорск, , 21:03 — REGNUM Экологическое бедствие, вызванное нарастающим мусорным кризисом, который обрушился на Москву и Подмосковье, а также беспокойство за свои семьи и будущее детей вынудило простых жителей и небезразличных ученых объединиться во «Всероссийский общественно-экспертный совет по выходу из кризиса в сфере утилизации отходов». Инициаторами создания Совета стали ИА REGNUM и Российская академия естественных наук. 11 мая состоялось второе заседание Совета.

На заседании были подведены итоги общественных слушаний, прошедших 27 апреля 2018 года в г. Наро-Фоминске Московской области, по проектной документации одного из мусоросжигательных заводов японо-швейцарской фирмы Hitachi Zosen Inova AG. Этот завод планируется построить в Наро-Фоминском районе в рамках федерального проекта «Чистая страна». Напомним, что на первом этапе проекта таких заводов инвесторы хотят построить теперь уже 8: базовый — в Казани, четыре — в Московской области и по одному в Сочи, Минводах и Тамани.

По данному вопросу выступилиэксперты, которым ни устно, ни письменно не удалось донести свою позицию на слушаниях. Почему, вы спросите, даже письменно? Как рассказала президент объединения «РУСРЕЦИКЛИНГ» Елена Есина,после окончания слушаний она обнаружила принятые и зарегистрированные организаторами замечания по проекту, которые были подготовлены специалистами возглавляемого ею объединения, пренебрежительно разбросанными в числе прочих замечаний на полу фойе Дома культуры, в котором слушания проходили. Чем можно объяснить такое демонстративное презрительноеотношение организаторов слушаний и руководства федерального проекта к жителям и экспертам. Дело в том, что общественные слушания нужны интересантам «Чистой страны» только для галочки, позиция населения и экспертов никого не интересует. Как выяснилось, ещё в декабре 2017 года была проведена государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) по МСЗ, который хотят построить в Воскресенском районе МО, а 2 февраля эта экспертиза была утверждена министром экологии МО Александром Коганом (правда, скачать с сайта Минэкологии МО данный документ невозможно). Таким образом, никаких исправлений в проекте МСЗ вноситься больше не будет, так как проект, за который «студенту второго курса ставят двойку», благословлен экспертами ГЭЭ Московской области. По мнению участников заседания Совета ИА REGNUM — РАЕН, деятельность экспертов, подписавших ГЭЭ по Воскресенскому МСЗ должна получить оценку в уголовном суде, а их имена должны быть навечно занесены в список «продажных чёрных экологов».

В числе экспертов, которым не дали выступить на слушаниях в Наро-Фоминске, оказался и член экспертного клуба ИА REGNUM, наш постоянный автор, лауреат Международной экологической премии EcoWorld за 2017 год, доктор технических наук Игорь Мазурин.

В своем докладе Игорь Мазурин детально обосновал недопустимость строительства в России заводов Hitachi Zosen Inova AG, безграмотность экологов и проектировщиков, привлеченных к работе по федеральному проекту «Чистая страна», преступную безответственность лоббистов и чиновников, пытающихся любой ценой «протолкнуть» строительство якобы новейших японских заводов.

Также эксперт убедительно показал, что имеющиеся в России технологические решения в области переработки отходов до сих пор остаются самыми передовыми и самыми безопасными в мире и к тому же на порядок более дешёвыми. Это касается в частности и технологий «термического обезвреживания» отходов, и технологий сжигания свалочного и попутного газа. Именно некритичное применение западных технологий «высокотемпературной» дегазации мусорных полигонов без адаптации к химическому составу газа реальных российских свалок, технологий, которые безответственно тиражирующихся сегодня в качестве неофициального стандарта на полигонах Московской области и других регионов России (имеются в виду открытые факелы и свалочные ТЭЦ), создали угрозу масштабной техногенной катастрофы и массового поражения населения отравляющими веществами, имеющими красткосрочные и долгосрочные последствия.

В чем причина сложившегося катастрофического положения в отрасли переработки отходов и цепи ошибочных управленческих решений? Игорь Мазурин считает, что корни кризиса уходят в 1985 год. Для того, чтобы СССР, а затем Российская Федерация смогли выполнять ратифицированный по прямому указанию Михаила Горбачева преступный Монреальский протокол по защите озонового слоя атмосферы (читайте статьи «Монреальский протокол — эталон национального предательства» и «Нескончаемая цепь преступлений Монреальского протокола»), на десятилетия была парализована работа Санэпиднадзора. Дело в том, что работоспособный Санэпиднадзор по определению не мог бы допустить применение токсичных и пожароопасных американские суррогатов, навязанные России и всему миру в качестве замены традиционным безопасным хладагентам и пожаротушащим веществам.

Отсутствием санитарного контроля со стороны государства поспешили воспользоваться дельцы многих отраслей промышленности, включая жизнеобеспечивающие, к которым относится и отрасль обращения с отходами. Хроническое нарушение правил проектирования, эксплуатации и рекультивации свалок закономерно привело к сегодняшней экологической катастрофе на мусорных полигонах. Наиболее наглядно об этом свидетельствуют происходящие в Подмосковье «мусорные бунты», порожденные неспособностью региональных властей навести порядок в сфере обращения с коммунальными отходам.

Наконец власть осознала пагубность последствий криминализации отрасли, и к середине второго десятилетия нынешнего века запустила «мусорную реформу». Были приняты поправки в 89-й Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и выработана стратегия по преодолению накопившихся экологических проблем. И можно было бы лишь приветствовать стремление государства навести порядок в отрасли, если бы не одно существенное «но». А как разобраться, что хорошо, а что плохо, какая технология переработки отходов «чистая», а какая «грязная»? Оказалось, что власть, без уничтоженной в 90-е годы прикладной науки, справиться с этой задачей самостоятельно не может. Поэтому ей, власти, приходится пользоваться чужим умом в виде «наилучших доступных» для России, а на деле, как выясняется, грязных и устаревших западных технологий, подобных списанным и устаревшим мусоросжигательным заводам на колосниковых решётках Hitachi ZosenInova AG — мирового лидера в области сжигания мусора.

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Без науки, как оказывается, слепа не только власть, но, как говорит Игорь Мазурин, и самая лучшая импортная техника. так как без полноценного экологического мониторинга и квалифицированных специалистов последствия её применения непредсказуемы, а страна обречена на сползание в социально-экологический кризис, который в наше время будет иметь не продовольственную, а экологическую природу.

Кажется, что проблема не разрешима. Ну, придет на смену «мусорной вольнице», скажем, околовластный «мусорный картель», уничтожит вонючие, нелегальные и полулегальные свалки, а взамен осчастливит нас тремя сотнями МСЗ, которые будут нам поставлять «энергию из мусора» по повышенным «зелёным» тарифам с бесплатным приложением в виде диоксинов и других стойких органических загрязнителей? Отнюдь! Для этого нужно лишь избавиться от навязанного лоббистами МСЗ мифа, что мусоросжигание — единственный и наиболее эффективный способ решения накопившихся проблем отрасли, и вернуться к реализации заявленных в ФЗ №89 приоритетам в сфере утилизации отходов на основе собственных технологий.

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