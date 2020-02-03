Ярославль, , 10:44 — REGNUM В Ярославле и области продолжаются подтопления, вызванные высоким уровнем воды в Волге и ее притоках. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Подтопление Волжской набережной в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятницу вода затопила нижний ярус Волжской набережной в Ярославле. В выходные вода продолжила прибывать. В воскресенье уровень вырос на 6 сантиметров, утром понедельника — на 8. Об этом на общегородском совещании сообщил начальник отдела гражданской обороны мэрии Алексей Чекалев.

«Имеются обращения граждан о подтоплении коммерческих помещений, подвальных помещений, гаражей, садоводческих кооперативов, имеется обращение ТГК-2 о подтоплении тепловой камеры в районе реки Которосли. В настоящее время обращений о подтоплении жилого фонда не поступало», — рассказал Алексей Чекалев.

В Ярославле затопленным оказался Второй Смоленский переулок. Официально там расположены дачи, но некоторые владельцы живут и круглый год. Хуже ситуация с населенными пунктами ниже Ярославля. По сообщениям жителей, вода приблизилась к селу Сопелки, затоплены некоторые улицы садоводческих товариществ в районе Туношны. Сейчас неблагоприятный уровень превышен почти на метр, но опасная отметка пока далеко.

«Для Ярославля норма — 84 метра по Балтийской системе. 86 метров — это неблагоприятная отметка, 88 — опасная отметка, 91 — критическая (при прорыве Рыбинской ГЭС). В настоящее время в течение четырех дней мы наблюдаем рост уровня воды на полтора метра — с 84,5 до 86,7 на сегодняшнее утро», — рассказал Алексей Чекалев.

Власти ожидают снижение уровня воды в Ярославле, так как сброс воды на Рыбинской ГЭС снизился. В самом Рыбинске в районе набережной вода уже отступила на 30 сантиметров. Правда, Ярославлю это может им не помочь.

«Мы прогнозируем, что вода будет уходит на спад. Но также есть у нас и отрицательные прогнозы о том, что заторные явления в Некрасовском районе остаются ввиду рельефа местности, поворота Волги и ряда островов, которые там находятся. Мы надеемся, что такого не произойдет. Стабилизация достигнута, уровень сбросов уменьшен», — сказал на общегородском совещании представитель МЧС.

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